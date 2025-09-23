Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Torek,
23. 9. 2025,
18.26

Torek, 23. 9. 2025, 18.26

Pozor: če imate doma te polnilce za pametne telefone, takoj ukrepajte!

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Anker zagotavlja, da je nevarnost, da bi njihove odpoklicane prenosne polnilne baterije zagorele ali eksplodirale, minimalna.

Anker zagotavlja, da je nevarnost, da bi njihove odpoklicane prenosne polnilne baterije zagorele ali eksplodirale, minimalna.

Foto: Shutterstock

Kitajski proizvajalec elektronike Anker, ki je po vsem svetu znan predvsem po prenosnih baterijah (powerbankih) za polnjenje pametnih telefonov in drugih naprav, je odpoklical več modelov polnilcev, ker zaradi napake, ki lahko povzroči pregrevanje, predstavljajo tveganje za povzročitev požara.

Zadnji odpoklic zadeva naslednje modele prenosnih baterij oziroma polnilcev Anker:

- Anker Power Bank (20.000 mAh, 22,5 W, oznaka modela A1647),

- Anker MagGo Power Bank (10.000 mAh, 7,5 W, oznaka modela A1652),

- Anker Power Bank (10 K, 22,5 W, oznaka modela A1257),

- Anker Zolo Power Bank (20 K, 30 W, oznaka modela A1681)

- Anker Zolo Power Bank (20 K, 30 W, oznaka modela A1689).

Gre za globalni odpoklic, kar pomeni, da zadeva tudi modele polnilcev, ki jih je bilo mogoče kupiti v nekaterih trgovinah z elektroniko v Sloveniji.

Prenosne baterije, ki jih je odpoklical Anker. Foto: Anker

Naštete prenosne baterije so bile v prodaji sicer med avgustom 2023 in junijem 2025. 

V ZDA 33 prijav samovžigov in eksplozij ter štirje primeri povzročenih opeklin

Po navedbah ameriške komisije za varnost potrošniških izdelkov (CPSC, vir) naj bi bilo po vsem svetu spornih nekaj manj kot pol milijona prenosnih baterij z zgoraj naštetimi oznakami modelov. Do zdaj so prejeli 33 prijav incidentov, ki so jih povzročili samovžigi oziroma eksplozije omenjenih polnilcev. Štirje ljudje so utrpeli tudi blage opekline, v enem primeru pa je samovžig baterije povzročil večjo premoženjsko škodo, je še navedeno na spletni strani CPSC.

Kaj storiti, če imate eno od odpoklicanih prenosnih baterij?

Anker vse lastnike omenjenih polnilnikov baterij poziva, naj jih nemudoma prenehajo uporabljati in naj jih sprva shranijo na varno mesto, ki pa naj ne bo koš za smeti. Obstaja namreč možnost, da se notranja baterija naprave pregreje in začne taliti plastično ohišje polnilnika, v najslabšem primeru pa lahko baterija tudi zagori in s tem predstavlja nevarnost za povzročitev požara.

Anker je določene modele prenosnih baterij odpoklical že septembra lani in nato še junija letos. Foto: Shutterstock

Anker uporabnikom, ki niso prepričani, ali je njihova prenosna polnilna baterija vključena v odpoklic ali ne, svetuje, naj to preverijo z vnosom serijske številke naprave na njihovi spletni strani (tukaj). Obrazec je namenjen tudi začetku postopka za vračilo kupnine za odpoklicani izdelek, dodajajo na spletni strani. 

Uporabniki naj odpoklicane powerbanke čim prej odnesejo v zbirne centre, ki sprejemajo tudi naprave s prenosnimi (litijevimi) baterijami, še poziva Anker. Seznam zbirnih centrov v Sloveniji, kjer lahko odložite odpadne prenosne baterije in akumulatorje, lahko najdete na tej povezavi

