Ste objavljali na priljubljeni spletni strani? Prodali so vse vaše zapise.

Največji internetni forum Reddit, kjer imajo enklavo s kar 82 tisoč člani tudi slovenski uporabniki, je dostop do celotne vsebine spletne strani, torej do nepreglednega števila objav in komentarjev, ki so se nabirali od leta 2005, omogočil neznanemu podjetju, ki bo te podatke uporabilo za urjenje umetnointeligenčnega modela. Če ste kdaj objavljali ali sodelovali v razpravah na Redditu, je tako prav mogoče, da se bo umetna inteligenca učila tudi na vaših zapisih.