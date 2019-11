Hrana, ki vas bo pogrela v hladnih mesecih

Prihajajo krajši dnevi, ko naše kraje ovije megla ter se temperature zraka približajo ledišču. Hladni, zimski meseci so za marsikoga izziv, saj se mora naš imunski sistem ubraniti pred mnogimi virusi in obolenji, značilnimi za ta letni čas. Pri tem lahko našemu telesu izdatno pomagamo z izbiro zdrave, energetsko bogate prehrane.

S primernim "gorivom" in tudi z rednim gibanjem pospešimo presnovo in se ogrejemo od znotraj navzven. Pripravljajmo in uživajmo "vitaminske bombe" v obliki sadnih in zelenjavnih napitkov, predvsem z uporabo sezonskih, krajevnih pridelkov. Ne pozabimo tudi na uporabo začimb; naj iz vaše kuhinje zadiši po cimetu, klinčkih in janežu …

Okusne jedi, ki koristijo našemu zdravju

Več o tem vam ponuja TV-program Dr. Fit s programskimi vsebinami za zdrav življenjski slog in promocijo zdravega načina prehranjevanja. Na programu lahko ob nedeljskih večerih spremljate oddajo Zdravilna kuhinja s Peggy.

Registrirana holistična prehranska svetovalka, učiteljica o zdravem načinu življenja in kulinarična umetnica, Peggy Kotsopoulos, pripravlja okusne jedi, ki zelo koristijo našemu zdravju – od bučne pene do slavne sredozemske solate s kvinojo ... Peggy ima recept za vse okuse in letne čase.

Zdravilna kuhinja s Peggy je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri na programu 311 in 312 (HD). Oddajaje na sporeduobna programu Dr. Fit , ki je na televiziji Telekoma Slovenije na programskih mestihin(HD).

Promocijski video oddaje Zdravilna kuhinja s Peggy: