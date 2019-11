Na male zaslone se vračajo Lovci na trole Guillerma del Tora

Hvaljena epska animirana saga Lovci na trole (Trollhunters) je plod brezmejne domišljije priznanega režiserja Guillerma del Tora (Oblika vode) in pripoveduje zgodbo o trku dveh svetov – človeškega in skrivnega, v katerem prebivajo mogočni troli.

Povsem običajen najstnik Jim Lake mlajši nekega jutra na poti v šolo naleti na skrivnostni amulet in ob tem pod svojim domačim krajem Arcadio odkrije neverjetno skrivno civilizacijo mogočnih trolov.

Glavnemu junaku hvaljene in večkrat nagrajene serije Lovci na trole, Jimu Laku mlajšemu, je glas v prvih dveh sezonah posodil tragično umrli Anton Yelchin. Po besedah Guillerma del Tora je bil mlad igralec zelo ponosen na to, da je lahko sodeloval pri projektu. Jim se nenadoma znajde v starodavni bitki med dobrim in zlim, v svoji novi junaški vlogi pa je odločen rešiti oba svetova, tako človeškega kot skrivnega, in to takoj po koncu športne vzgoje.

V številnih bitkah bodo Jim in njegovi prijatelji odkrili nepričakovane sovražnike in zaveznike, vojna proti zlu pa jih bo izpostavila različnim nevarnostim in povzročila zaplete v njihovih zasebnih življenjih.

Ideja je sprva zaživela v obliki otroške knjige

Ustvarjalec Lovcev na trole (Trollhunters), sloviti mehiški režiser in prejemnik dveh oskarjev Guillermo del Toro (Oblika vode, Favnov labirint), je sprva želel posneti igrano TV-serijo o lovcih na trole, a si je zaradi prevelikega proračuna premislil in zgodbo predstavil v knjigi.

Animacijski oddelek studia DreamWorks je nameraval po knjigi posneti animirani celovečerec, nazadnje pa so se odločili, da bo zgodba zaživela v obliki animirane serije.

Del Torov domišljijski svet – prvi, ki ga je režiser ustvaril za otroke – se širi naprej. Njegova TV-serija je zaslužna za več otroških knjig, Marc Guggenheim in Richard Hamilton pa sta jo predelala v serijo grafičnih novel.

Zadnji projekt Antona Yelchina

Serija Lovci na trole ima tudi žalostno ozadje. V prvih dveh sezonah je glavnemu liku, mladeniču Jimu, glas posodil Anton Yelchin. Igralec, ki je v novi trilogiji Zvezdne steze upodobil Pavla Čekova, je pred svojo tragično smrtjo posnel še del dialogov za tretjo in zadnjo sezono serije, preostanek dialogov pa je posnel Emile Hirsch.

V vlogi Jimovega dobrodušnega mentorja s šestimi očmi in štirimi rokami lahko slišimo Kelseyja Grammerja, pri seriji pa so sodelovala tudi številna druga zvezdniška imena. Pri seriji so sodelovali številni drugi zvezdniki. Blinkyju – dobrosrčnemu, učenemu in preudarnemu trolu s šestimi očmi in štirimi rokami, ki je za Jima očetovski lik – je glas posodil Kelsey Grammer, med gostujočimi imeni pa velja izpostaviti še Rona Perlmana, Toma Hiddlestona, Leno Headey, Diega Luno in Marka Hamilla.

Prvovrstno razvedrilo za otroke in mlade po srcu

Lovce na trole so kritiki označili za ambiciozno animirano serijo, ki premika meje tega medija, številni pa so jo postavili ob bok animirani seriji Avatar: Zadnji gospodar vetra.

Druga sezona serije je bila nominirana za šest nagrad annie in prejela eno – za izjemen dosežek pri animaciji likov v produkciji animirane TV-oddaje. Nominirana je bil tudi za štiri dnevne emmyje, vključno za najboljšo otroško animirano serijo, v animirani sekciji pa je prejela emmyja za izvrstno pisanje.

Premiera 2. sezone animirane serije Lovci na trole bo v sredo, 27. novembra, ob 19.30 na programu Minimax, nove epizode pa bodo tam na sporedu vsak dan ob isti uri.

Promocijski video 2. sezone serije Lovci na trole: