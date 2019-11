Raziščite različne kotičke vesolja – od Sonca in črnih lukenj do številnih čudes živalskega sveta

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali decembra.

Lovci na črne luknje (Black Hole Hunters)

V petek, 27. decembra, ob 18.55. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Windfall

Črne luknje so eni od najbolj nenavadnih in skrivnostnih pojavov v našem vesolju. Gre za kozmične zapore s tako močno gravitacijsko silo, da pred njimi ne more ubežati niti svetloba.

Dokazi, da te pošasti iz znanstvene fantastike resnično obstajajo, so se skozi leta močno nakopičili, toda bistven dokaz še vedno manjka – nihče še nikoli ni videl črne luknje.

Kamere programa Viasat Nature so dve leti spremljale mednarodno ekipo astronomov, ki si pod vodstvom dr. Shepa Doelemana prizadevajo zapolniti to luknjo v našem razumevanju.

Dokaz o obstoju črnih lukenj bi namreč utegnil za vselej spremeniti naše razumevanje Einsteinove teorije gravitacije, ki velja za enega najbolj temeljnih zakonov fizike.

Skrivno življenje slonov (The Secret Life of Elephants)

Premierno od nedelje, 1. decembra, ob 13. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Ta tridelna serija spremlja življenje slonov in delo dobrodelne organizacije Save the Elephants (Rešimo slone) na območju nacionalnega rezervata Samburu v Keniji.

Pobliže si bomo ogledali življenje afriških slonov v Samburuju, še zlasti pa se bomo osredotočili na zgodbe posameznih slonov in najbolj dramatične trenutke njihovih življenj. Razkrili nam bodo njihov svet, od kompleksnosti družinskega življenja, njihove inteligence ter globine njihovih čustev.

Srečali bomo očeta in hčer, Iaina in Sabo Douglas-Hamilton, ki z ekipo preučujeta slone s pomočjo sledilnih ovratnic in si prizadevata razviti zdrav odnos med ljudmi in sloni.

24 ur na Zemlji (24 Hours on Earth)

Premierno od sobote, 21. decembra, ob 13.30. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

Dnevno spreminjanje položaja sonca na nebu vpliva na vedenje živali in rastlin po vsem planetu. Od trenutka, ko vzide, so živali pripravljene izkoristiti priložnosti, ki jih nudi.

Čudaški kameleon uporabi sončno energijo za preživetje, medtem ko družina lemurjev uživa v jutranjem odmerku topline, toda ko dan napreduje in se sonce dvigne višje na nebo in postane močnejše, se morajo živali ponovno prilagoditi na to spremembo.

Ko sonce zaide in z njim usahneta velika vročina in svetloba, takrat zaživi nočni svet z bitji, ki so se prilagodila na življenje v temi. Toda sonce ni izgubljeno niti v temni noči, saj se njegovi žarki odbijajo od lune.

Ljudje imamo vzhajanje in zahajanje sonca za nekaj samoumevnega, a v resnici gre za izredno pomembno prelomnico, ki za naravni svet predstavlja razliko med uspehom in neuspehom ter mer življenjem in smrtjo.

Skrivno življenje sonca (The Secret Life of the Sun)

V petek, 27. decembra, ob 18. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

145 milijonov kilometrov proč od nas se nahaja vir energije, ki kroji naš svet – Sonce. Vidimo ga svetiti na nebu nad nami, a onstran našega vidnega polja se dogaja nekaj resnično dramatičnega.

Sonce prehaja v višjo prestavo in je danes bolj aktivno kot je bilo še pred desetletjem, kar pošilja izbruhe super-vroče plazme in različne elektromagnetne valove proti našemu planetu, ki bi utegnili pretresti naša življenja na dramatičen način.

S pomočjo najnovejših satelitskih fotografij in vodilnih britanskih znanstvenikov bodo razkrili notranje delovanje naše zvezde in vpliv, ki ga njeni skrivnostni cikli aktivnosti vršijo na naš planet.

Naravni svet – 2. del

Premierno od sobote, 7. decembra, ob 13. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

V oddaji Spoznajte opice bomo spoznali Peanuta, Herota in Tarzana – tri prebrisane opice, ki živijo na indonezijskem rajskem otoku Sulavezi skupaj z drugimi člani tropa čopastih črnih makakov.

Teh prav posebnih primatov ne najdemo nikjer drugje na svetu. Pred petindvajsetimi leti je televizijski režiser Colin Stafford Johnson prvič obiskal Sulavezi. Zdaj se vrača na otok na potovanje, kakršnega si ni nikoli niti predstavljal.

V oddaji Ogroženi lemurji bomo obiskali gorovja Madagaskarja, kjer domuje ena od najbolj redkih živalskih vrst na svetu – lemur Silky sifaka.

Na svetu živi samo še približno sto primerkov – vendar bo vrsta lahko že kmalu izumrla, saj je njihov deževni gozd tik pred uničenjem zaradi nezakonite sečnje lesa.

Ta film pripoveduje zgodbo o boju za rešitev teh čudovitih samotarskih živali ter raziskuje njihova življenja, značaje in vedenjske navade.

Zimska pripoved

Od sobote, 21. decembra, vsak dan ob 18. uri. │ Foto: CBC

Ljubitelji snega, pozor! Na programu Viasat Nature so pobrskali po arhivu in za vas izbrali najbolj osupljive dokumentarce z eno skupno lastnostjo – čudovito svežo snežno odejo.

Decembra bodo predvajali epizode oddaj Divja Kanada, Velika ameriška odjuga, Skrivnost severnega sija, Sibirska odisejada in številne druge.

Naše vesolje

Od petka, 27. decembra, vsak dan ob 18. uri. │ Foto: CBC

Ta mesec se bomo skupaj s programom Viasat Nature odpravili v doslej neraziskano območje – vesolje.

Odkrijte, kako Sonce narekuje življenju živali, rastlin in ljudi ter spoznajte ekipo, ki si prizadeva ujeti prvo fotografijo črne luknje.

Decembra bodo na programu premierno predvajali dokumentarce Skrivnostno življenje Sonca, 24 ur na Zemlji, Dan v življenju Zemlje in zgoraj opisane Lovce na črne luknje.

Divji vikendi

Od 1. decembra vsako decembrsko soboto in nedeljo ob 13. uri. │ Foto: BBC Studios

To zimo se udobno namestite v naslonjače in se s programom Viasat Nature poglobite v čudesa živalskega sveta.

Spoznavali bomo presenetljiva dejstva o slonih, spremljali navdihujoča življenja čopastih črnih makakov na otoku Sulavezi in se seznanili z belimi lemurji vrste Silky sifaka v odmaknjenih deževnih gozdovih Madagaskarja.

Oglejte si vse to in še marsikaj več vsako soboto in nedeljo popoldne na programu Viasat Nature.