Živali na bojnih črtah

Živali v vojni (Animals at War)

Premierno od nedelje, 8. decembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min │ Foto: ZED

V drugi svetovni vojni je življenje izgubilo petdeset milijonov ljudi, kar velja za največji pokol v zgodovini človeštva. Tudi živalsko kraljestvo je plačalo visoko ceno, čeprav nimamo uradnih številk o žrtvah.

Te so vključevale bojne živali: tiste v oporo ljudem; tiste, ki so zabavale in tolažile ljudi; tiste, ki so hranile ljudi; in druge živali, ki so služile kot simboli. V tem globalnem konfliktu so živali spremljale ljudi na bojnih črtah na vseh celinah na različnih predelih sveta.

Ta delno obarvani dokumentarec v dveh delih prikazuje, kako so psi, konji, sloni in golobi postali najboljši prijatelji vojakov v bitki.

Hitlerjeve jurske pošasti (Hitler's Jurassic Monsters)

V torek, 3. decembra, ob 21. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min │ Foto: Silverlining TV

Ta dokumentarec raziskuje skrito zgodbo o nacistični viziji, ki je presegala vojaško zasedbo evropskih držav. Kot del njihov sanj, da bi ustvarili imperij, ki bi se ohranil tisoč let, so nacisti razvili podrobne načrte za arijske naselbine in velike lovske parke za posebej ustvarjene "arijske" živali.

Goering in Himmler sta sklicala vse najboljše nemške znanstvenike za pomoč pri tem ambicioznem programu, s katerim so želeli spremeniti tok narave.

Grozote tretjega rajha

Od ponedeljka, 2. decembra, vsak dan ob 21. uri. │ Foto: Off the Fence

Decembra se bomo na programu Viasat History potopili globlje kot kdajkoli prej v mračni svet Hitlerjevega tretjega rajha s premiero oddaje Hitlerjeve jurske pošasti ter dokumentarci Izumitelji pod svastiko, Adolfov otok, Nacist, ki je rešil Jude: Karl Plagge in številnimi drugimi.

Razkritje kraljevih skrivnosti

Vsako decembrsko nedeljo ob 11.25. │ Foto: Sky Vision

Na programu Viasat History bodo decembra vsako nedeljsko popoldne predvajali veličastne maratone njihovih najboljših kraljevih vsebin, vključno z oddajami Vodnik o kraljevem dvoru, Zasebna življenja kraljevih rodbin, Nikolaj in Aleksandra: konec ruske carske družine, Otroci kraljice Viktorije, Elizabeta I. in njeni sovražniki ter Zgodbe iz kraljeve spalnice.

Sezona skrivnostnih umorov

Dvojna mera od ponedeljka, 9. decembra, vsak dan ob 22.05. │ Foto: Like A Shot

Ni ga boljšega kot preživljati hladne zimske večere v varnem zavetju svojega doma, ob tem pa spremljati najbolj skrivnostne zgodbe o umorih ...

Na programu Viasat History vam bodo decembra predstavili oddaje Po sledeh umora, Srednjeveški skrivnostni umori, Nacistični morilci in Prelita modra kri.