Bilo je nekoč ... v Hollywoodu (Once Upon a Time ... in Hollywood)

Deveti film Quentina Tarantina je poklon zadnjim trenutkom hollywoodske zlate dobe, režiserjevo najbolj osebno delo do zdaj in eden od najodmevnejših celovečercev leta 2019. V osrednjih vlogah blestita Leonardo DiCaprio in Brad Pitt, družbo pa jima dela Margot Robbie in številni drugi zvezdniški obrazi.

ZDA, Velika Britanija │ 2019 │ 113 min. │ Komična drama R: Quentin Tarantino│ I: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino IMDb: 7,9/10 │ Rotten Tomatoes: 85 % │ Uporabniki Googla: 71 %

Zgodba se dogaja v Hollywoodu leta 1969. To je bilo obdobje zadnjih vzdihljajev hollywoodske zlate dobe in čas, ko je hipijevsko gibanje doseglo višek, v tem letu pa je svet spoznal tudi zloglasnega Charlesa Mansona in njegovo morilsko tolpo.

Glavna junaka, nekdanji zvezdnik kavbojske TV-serije Rick Dalton in njegov dolgoletni dvojnik Cliff Booth, se borita za uspeh v prestolnici filmske industrije. Ta se tako hitro spreminja, da jo ne prepoznata več. Toda Rick ima slavno sosedo, Sharon Tate …

"To je po vsej verjetnosti moje najbolj osebno delo. Zame so to nekakšni spomini. Alfonso [Cuarón] je imel Romo in Ciudad de México leta 1970. Jaz sem imel Los Angeles in leto 1969.

To sem jaz. To je leto, ki me je izoblikovalo. Takrat sem bil star šest let. To je moj svet. In film je moje ljubezensko pismo Los Angelesu." Quentin Tarantino

"Bilo je nekoč … v Hollywoodu je eno bolj zrelih režiserjev del, ki njegov igrivi način pripovedovanja združi z izjemno obrtniško spretnostjo in ubijalskima nastopoma glavnih dveh igralcev /…/.

Pa vendar gre še vedno za zelo tarantinovski film, poln iskrenih čustev v enem trenutku in brezsramno trapast v naslednjem." Dave Calhoun, Time Out

Napovednik filma Bilo je nekoč … v Hollywoodu: Zanimivosti: Deveti film Quentina Tarantina je nominiran za pet zlatih globusov – za najboljšo komedijo ali muzikal, glavnega igralca v komediji ( Leonardo DiCaprio ), stranskega igralca ( Brad Pitt ), režijo in scenarij –, in za 12 nagrad po izboru ameriških filmskih kritikov, omenja pa se tudi kot eden od najverjetnejših kandidatov za oskarje.

Film so premierno prikazali na letošnjem festivalu v Cannesu, občinstvo pa ga je po projekciji nagradilo s 7-minutnimi stoječimi ovacijami.

Film se je v Cannesu potegoval za prestižno zlato palmo in pasjo palmo, zadnjo je po zaslugi psičke Brandy tudi prejel. Tarantino sicer že ima zlato palmo. Prejel jo je pred četrt stoletja za film Šund (1994).



Tarantino je prvo igralsko sodelovanje Leonarda DiCapria in Brada Pitta opisal kot "najvznemirljivejši zvezdniški dinamični dvojec po Robertu Redfordu in Paulu Newmanu ".

in ". Rick Dalton je prva filmska vloga DiCapria po štirih letih. Ta je za svoj prejšnji film, pustolovsko dramo Povratnik (2015), prejel oskarja za najboljšega glavnega igralca.

Margot Robbie v filmu upodablja Sharon Tate , v filmu pa nosi nekatere kose nakita, ki so v resnici pripadali umorjeni igralki. Te ji je posodila Sharonina sestra Debra Tate .

v filmu upodablja , v filmu pa nosi nekatere kose nakita, ki so v resnici pripadali umorjeni igralki. Te ji je posodila Sharonina sestra . To je zadnji film Luka Perryja . Zvezdnik nekoč priljubljene najstniške serije Beverly Hills 90210 je umrl marca 2019 za posledicami možganske kapi.

. Zvezdnik nekoč priljubljene najstniške serije Beverly Hills 90210 je umrl marca 2019 za posledicami možganske kapi. Leonardo DiCaprio je bil po lastnih besedah prevzet, ko se je znašel na snemalnem prizorišču skupaj s svojim najstniškim idolom Lukom Perryjem. Zanj je nekoč celo menil, da je novo utelešenje Jamesa Deana.

Zanj je nekoč celo menil, da je novo utelešenje Jamesa Deana.

Cadillac v filmu je last igralca Michaela Madsna , avto pa se je pojavil že v Tarantinovemu prvencu Stekli psi (1992), kjer ga je Madson tudi vozil.

, avto pa se je pojavil že v Tarantinovemu prvencu Stekli psi (1992), kjer ga je Madson tudi vozil. Tim Roth je v odjavni špici naveden kot član skupine Tarantinovih rednih igralcev, poimenovane The Band (banda), čeprav so njegove prizore iz končne različice filma izrezali.

je v odjavni špici naveden kot član skupine Tarantinovih rednih igralcev, poimenovane The Band (banda), čeprav so njegove prizore iz končne različice filma izrezali. To je prvi Tarantinov film, pri katerem nista sodelovala producenta Bob in Harvey Weinstein , saj je režiser po obtožbah o spolnih zlorabah zadnjega končal dolgoletno partnerstvo z dvojico.

in , saj je režiser po obtožbah o spolnih zlorabah zadnjega končal dolgoletno partnerstvo z dvojico. Sergiu Leoneju , slovitemu režiserju mojstrovin Bilo je nekoč na divjem zahodu (1968) in Bilo je nekoč v Ameriki (1984). Tega Tarantino navaja za enega od svojih najljubših in najvplivnejših filmskih ustvarjalcev.

, slovitemu režiserju mojstrovin Bilo je nekoč na divjem zahodu (1968) in Bilo je nekoč v Ameriki (1984). Tega Tarantino navaja za enega od svojih najljubših in najvplivnejših filmskih ustvarjalcev. Tarantino napoveduje, da se bo po desetem filmu upokojil od režije. V tem primeru bo Bilo je nekoč … v Hollywoodu njegov predzadnji film.

