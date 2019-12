Božični filmi za vse generacije in okuse

Večina filmov bo zabavala vso družino, nekateri od teh nagovarjajo predvsem mlajše otroke, trije pa so primerni samo za odrasle in mladostnike. Vsi celovečerci vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v kategoriji Božični filmi. Številne filme iz kategorije Božični filmi si lahko ogledate tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si. Za povezavo do posameznega filma kliknite na njegov naslov. Za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

BOŽIČNI FILMI ZA VSO DRUŽINO

Arthur Božiček (Arthur Christmas, 2011)

6+ | Animirana družinska komedija razkrije odgovor na vprašanje vsakega otroka: kako Božiček razdeli vsa darila v eni sami noči? Odgovor je Božičkova skrivna, z vrhunsko tehnologijo opremljena operacija, skrita pod severnim tečajem, glavno vlogo v tej zabavni pripovedi pa ima Božičkov najmlajši sin Arthur. • V videoteki DKino si lahko ogledate obe različici filma – sinhronizirano in podnaslovljeno.

Psi rešujejo božič (The Three Dogateers, 2014)

7+ | Ko se trije pasji prijatelji nekaj dni pred božičem znajdejo povsem sami, brez svojih gospodarjev, hitro zaidejo v težave. Tatova namreč odneseta vsa družinska božična darila in okraske. Kosmati mušketirji se odločijo, da ha bodo ujeli, toda za petami jim ves čas sledi lovec na pse.

Jelenček Niko 2 (Niko 2: Little Brother, Big Trouble/2012)

4+ | Jelenček Niko živi z mamo Ulo, na skrivaj pa si želi, da bi se jima pridružil še njegov očka, božičkov jelen Skakač. A Ula Nika preseneti z novico, da je spoznala povsem običajnega jelena Lenija, ki se bo preselil k njima skupaj z njegovim sinom Jonijem.

Božičkov vajenec (Santa's Apprentice, 2011)

4+ | Vsakih 178 let mora Božiček poiskati mladega vajenca in ga izšolati. Kdo bo izbranec, ki bo posvečen v vse Božičkove skrivnosti in spretnosti, s katerimi razveseljuje otroke po svetu? Animiran film je sinhroniziran v slovenščino.

Čarli reši božič (Shelby, 2014)

6+ | V tej ganljivi družinski pustolovščini se nesrečni pes brez lastnikov na božični večer znajde na domu ljubečega mladega čarodeja Jakea Parkerja. Ta mora svojega novega prijatelja čudežno skriti pred svojo družino, konjedercem in stričevo nemško dogo.

Gašper in Petra: čudoviti božič (Karsten og Petras vidunderlige jul, 2014)

4+ | Končno je nastopil december, praznični mesec, v katerem Gašper in Petra vsako jutro odvijeta majhno darilce na adventnem koledarju in se veselita božičnega večera, z njim pa tudi največjega darila, ki ga bo prinesel dobri mož.

Gašper in Petra na zimskih počitnicah (Karsten og Petra pa vinterferie, 2014)

4+ | Gašper in Petra se odpravita na počitnice k Petrinemu dedku, kjer čez dan veselo smučata, zvečer pa odideta spat v čisto pravi ledeni iglu. Na snegu uživata kot že dolgo ne, vse dokler se ne pojavi Peter, ki zelo dobro smuča …

Elf man (2012)

7+ | Ryan in Casey se veselita očetovega izuma, ki bi ga prvič preizkusili na božični večer. Načrte jim prekrižajo nepridipravi, ki očeta ugrabijo, zato si Casey zaželi, da bi jim kdo pomagal pri iskanju. Njena želja se uresniči, ko Božiček pozabi na svojega nagajivega škrata. Bo mali škrat zmogel uspešno opraviti tako zahtevno nalogo?

Pingvini gospoda Popperja (Mr. Popper's Penguins, 2011)

7 + | Gospod Popper (Jim Carrey) je poslovnež, ki o resničnem življenju ne ve prav veliko, ... dokler ne podeduje šestih pingvinov. Ti spremenijo njegovo stanovanje v snežni raj, njegovo življenje pa v popolno zmedo. Nazadnje Popperja naučijo najpomembnejše lekcije: pomena družine – tiste človeške ali kakšne drugačne.

Čarobno srebro (Julenatt i Blafjell, 2009)

7+ | Visoko v norveških gorah živi skupnost modrih palčkov. Skrbijo za to, da se dan prevesi v noč, pri čemer jim pomaga čarobno srebro. Nekega dne jim tega ukradejo in svetu zavlada večna noč. Bo princesa uspela premagati svoje strahove in se podati v dolino med ljudi, da reši svet teme in povrne palčkom, kar jim pripada?

Božiček (Santa Claus, 1985)

7+ | Osrednja osebnost družinske pustolovske komedije je Božiček, ki s svojo ženo Anyo prinaša otrokom darila. Neke težke noči sta v hudem viharju rešena in prepeljana na sever sveta. Tam Božiček spozna izredno iznajdljivega palčka Patcha, ki izumlja neskončne količine igrač za otroke z različnimi željami.

Prespati pri prijateljici (Siv sover vilse, 2016)

6+ | Predbožična pravljica, ki so jo posneli po istoimenski knjižni uspešnici Pije Lindenbaum, pripoveduje o sedemletni deklici, ki jo nova sošolka povabi, da prespi v njenem domu. Ta pa je, zlasti če se po njem sprehajaš ponoči, podoben čudežnemu svetu.

BOŽIČNI FILMI ZA ODRASLE IN MLADOSTNIKE

Pisma Sv. Nikolaju (Listy do M., 2011)

12+ | Hvaljena romantična komedija slovenskega režiserja Mitje Okorna pripoveduje o usodah prebivalcev Varšave, ki jih združijo drobna naključja in kanček božičnega čudeža. Film, ki vam bo pokazal, da pred ljubeznijo in prazniki ni mogoče pobegniti, si je v slovenskih kinematografih ogledalo več kot 60 tisoč gledalcev, v poljskih kinematografih pa kar poltretji milijon gledalcev.

Domov za praznike (Hjem til jul, 2010)

12+ | V majhni norveški vasici se na božični večer zgodijo majhne, a čudežne stvari. Na prvi pogled ne izgleda nič posebnega, a akterji doživijo božič kot nekaj posebnega. Izbranim domačinom se križajo poti skozi humorne in tragične zgodbe, skozi nežnost in obup, odpuščanje in upanje ter rojstvo in smrt.

Predbožični večer (The Night Before, 2015)

15+ | Trije najboljši prijatelji iz otroštva (Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen in Anthony Mackie) so zadnjih deset božičnih predvečerov praznovali skupaj, zdaj pa se njihova tradicija počasi končuje. Da bi bilo zadnje srečanje še posebej nepozabno, sklenejo poiskati kultno zabavo iz urbane legende, ki velja za sveti gral vseh božičnih zabav, vse to pa počnejo pod vplivom različnih opojnih substanc.

Videoteka DKino vam želi v letu 2020 obilo filmskih užitkov!