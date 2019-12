Saga o Harryju Potterju in veličasten zaključek Maščevalcev

Decembra bomo na programih in storitvah HBO dočakali velike finale serij Varuhi, Njegova temna tvar in Silicijeva dolina, med filmskimi novostmi pa izpostavljamo premiero najdonosnejšega celovečerca vseh časov in vse celovečerne priredbe knjižnih uspešnic J. K. Rowling.

SERIJE MESECA

Serija spremlja Lyro, na videz običajno, a pogumno deklico iz vzporednega sveta. Njeno iskanje ugrabljenega prijatelja razkrije zloveščo zaroto ugrabitev otrok in Lyra sklene, da bo raziskala skrivnostni pojav osnovnih delcev, Prah. Serijo so priredili po istoimenski trilogiji fantazijskih romanov avtorja Philipa Pullmana, ki velja za mojstrovino sodobne fantazijske literature. • Finale serije: v ponedeljek, 23. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Zadnja epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Serija, ki so jo posneli po istoimenski subverzivni grafični noveli pisca Alana Moora in ilustratorja Dava Gibbonsa, se dogaja alternativni sodobni resničnosti v ZDA, kjer so superjunake oblasti izobčile zaradi njihovih nasilnih metod. Nekateri med njimi si vseeno prizadevajo zanetiti revolucijo, drugi pa jo poskušajo preprečiti. • Finale serije: v ponedeljek, 16. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Zadnja epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Zgodovinska drama je umeščena v leto 43 n. št., ko se rimska cesarska vojska vrne, da bi uničila keltsko središče Britanije. Skrivnostni deželi vladajo bojevnice in mogočni druidi, ki menda lahko prikličejo temačne sile podzemlja. • Premiera serije: v ponedeljek, 23. 12., ob 17.05 na HBO.* │ Nove epizode bodo HBO OD/GO prispele vsak torek.

Sredi tehnološke zlate mrzlice v današnji Silicijevi dolini so najbolj usposobljeni ljudje tisti, ki najslabše prenašajo uspeh. Režiser Mike Judge predstavlja zadnjo sezono kultne, za emmyja nominirane satirične serijo o mladih ljudeh, ki so ustanovili zagonsko podjetje. • Finale serije: v ponedeljek, 9. 12., ob 21.35 na HBO.* │ Zadnja epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Na svoj 11. rojstni dan sirota Harry Potter (Daniel Radcliffe) izve, da je sin mogočnih čarovnikov in ima tudi sam edinstvene sposobnosti čaranja. Na šoli za čarovnike Bradavičarki ga čaka pustolovščina, kakršne še ni doživel … • Vseh osem filmov je že na voljo HBO OD/GO, na programu HBO* pa se bodo predvajali vsako soboto in nedeljo.

Film, ki so ga priredili po knjižni uspešnici pisateljice J. K. Rowling, spremlja ljubitelja nenavadnih živali Newta Scamanderja (Eddie Redmayne). Ta v New Yorku naleti na skrivno čarovniško skupnost nekaj desetletij pred tem, ko je Harry Potter na Bradavičarki začel prebirati njegove priročnike. • Na sporedu: v soboto, 28. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo naslednji dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Da bi Grindelwaldu preprečil načrte o vzgoji čistokrvnih čarovnikov in vladanju sveta, Albus Dumbledore prosi za pomoč nekdanjega učenca Salamanderja Scamandra. Ta prevzame nalogo na svoja pleča, čeprav se ne zaveda, kakšne nevarnosti so pred njim. • Premiera: v nedeljo, 29. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO. Po uničujočih dogodkih v filmu Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci – Thor, Črna vdova, Stotnik Amerika in Hulk – uničiti Thanosove moči in povrniti red v vesolje. Ganljiv epilog Marvelove zgodbe o prijateljstvu, moštvenem delu in premagovanju razlik je v svetovnih kinematografih zaslužil skoraj 2,8 milijardi ameriških dolarjev in postal najdonosnejši celovečerec v zgodovini. • Premiera: v nedeljo, 15. 12., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Skrivna silvestrska premiera V torek, 31. 12., ob 21.40 si bomo lahko na programu HBO* ogledali skrivnostno novoletno premiero filmske uspešnice.

Napovednik serije filmov o Harryju Potterju:

