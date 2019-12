Dokumentarec Tonija Cahunka o Šolski košarkarski ligi (ŠKL). Gre za znamko, ki je zaznamovala generacije, saj je skozi četrt stoletja medse pritegnila številne mladostnike iz vse Slovenije in tako združila na tisoče obrazov, ki so ob projektu zoreli in nabirali življenjske izkušnje.

Slovenija│ 2019 │ 93 min. │ Dokumentarec R: Toni Cahunek│ N: družine Dončič, Dragič in Čeferin, Jaka Lakovič, Jan Oblak, Dirk Novitzki, Primož Brezec, Rašo Nesterovič, Sašo Ožbolt, Sani Bečirovič, Brigita Bukovec, Tina Maze

Skozi dokumentarni film spremljamo uresničitev ideje, ki je ob pomanjkanju kakovostnih šolskih programov v času tranzicije prerasla v temeljni državni projekt za osnovnošolce in srednješolce. Po vzoru ameriških univerzitetnih tekmovanj je ŠKL v naš šolski šport vnesla element spektakla.

V dinamičnem prepletu bogatega arhiva posnetkov in aktualnih izjav spremljamo zgodbe ključnih akterjev z različnih področij. Ti so vplivali na razvoj projekta in številnih športnikov, ki so skozi ŠKL spoznali atmosfero, s katero so se pozneje srečali tudi v svojih profesionalnih karierah.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"ŠKL je tudi meni predstavljala odskočno desko. Številni mladi smo tako dobili priložnost, da se izkažemo in pridobimo izkušnje, da pokažemo, v čem smo dobri, in tu še zdaleč ni šlo le za košarko, ampak pripadnost ekipi, delu, šoli, ŠKL ..." Toni Cahunek, režiser in scenarist filma

"Vsaka tekma in vsak trening ti da neko izkušnjo in tudi ŠKL ni bila nobena izjema. Mi smo potem igrali tudi UKL (Univerzitetna košarkarska liga) in bili vedno prvaki, tako da jaz v ŠKL še nimam poraza." Jaka Lakovič, košarkar

Napovednik filma ŠKL – Šport tisočerih obrazov: Zanimivosti: Šolska košarkarska liga se je začela v šolskem letu 1995/96, projekt pa je pozneje prerasel v Zavod ŠKL, pod okriljem katerega so poleg športnih tekem potekali še plesna tekmovanja, turnirji med dvema ognjema, različni krožki, produkcija, TV-oddaje in izdajanje revije.

ŠKL se je po 25 sezonah v dozdajšnji obliki poslovila, dokumentarec ŠKL – Šport tisočerih obrazov pa je posvečen bogati zgodovini tega tekmovanja.

dr. Srečo Zakrajšek in Vojko Korošec .

in . Projekt je v 25 letih v različne aktivnosti vključil več kot 350 tisoč osnovnošolcev in srednješolcev, prve karierne korake v ŠKL pa so naredili tudi številni estradniki in prepoznavni medijski obrazi.

ŠKL je bila odskočna deska tudi za novinarja ter režiserja in scenarista tega dokumentarnega filma Tonija Cahunka . Ta se je ŠKL pridružil v srednji šoli in postal prepoznavni obraz poročanja o tej ligi.

. Ta se je ŠKL pridružil v srednji šoli in postal prepoznavni obraz poročanja o tej ligi. Jedro bogatega arhivskega materiala v dokumentarnem filmu predstavlja TV-oddaja, saj so v 24 letih redno posneli po 36 enournih oddaj na sezono. Ustvarjalci so si predhodno ogledali vseh 24 sezon ŠKL-oddaj oziroma 700 ur videogradiva.

V videoteki DKino si oglejte tudi: