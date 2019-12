Povabilo v čudovit svet animiranega filma

V tednu, ko v Ljubljani poteka 16. festival animiranega filma Animateka, smo na malih zaslonih poiskali 15 animiranih celovečercev, s katerimi si bodo lahko otroci, njihovi skrbniki in mladi po srcu pričarali tovrsten festival v toplem zavetju doma.

Spider-Man: Novi svet (Spider-Man: Into The Spider-Verse, 2018)

Z oskarjem in zlatim globusom nagrajena animirana akcijska pustolovščina nam slovitega superjunaka predstavi v povsem drugačni luči, revolucionarna zgodba o newyorškem najstniku Milesu Moralesu pa obrne na glavo vse, kar smo do zdaj vedeli o Petru Parkerju in njegovi preobrazbi v Spider-Mana. • V petek, 6. 12., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ledeno kraljestvo (Frozen, 2013)

Z dvema oskarjema nagrajena Disneyjeva uspešnica pripoveduje o pogumni kraljični, ki se s prijatelji odpravi poiskat svojo odtujeno sestro, da bi rešili deželo iz ledenega objema. Najuspešnejši animiran celovečerec vseh časov je omrežil gledalce po vsem svetu, letos pa smo v kinematografih dočakali še njegovo nadaljevanje. • V ponedeljek, 9. 12., ob 9.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lažnivi Kljukec (Baron Prášil/The Fabulous Baron Munchausen, 1962)

Legendarni Baron Munchausen je v svojem življenju doživel tisoč in eno neverjetno dogodivščino. Med sprehodom na luni spozna kozmonavta Tonika in ga povabi na ekskurzijo na Zemljo, kjer mu namerava predstaviti največje zemeljske čudeže. Mojstrovina češke kinematografije je mešanica številnih tehnik animacije in igranega filma. • V petek, 6. 12., ob 13.20 na TV SLO 2.*

Neverjetni (The Incredibles, 2004)

Ustvarjalci Pixarjevih uspešnic Svet igrač, Pošasti iz omare in Iskanje malega Nema predstavljajo zabavno akcijsko-komično pustolovščino o običajnem in hkrati neverjetnem življenju družine superjunakov. Ko se svet znajde v nevarnosti, mora družina, ki je bila prisiljena sprejeti identiteto navadnih ljudi, združiti moči in znova odkriti neverjetno v njihovem življenju. • V sredo, 11. 12., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ralph ruši internet (Ralph Breaks the Internet, 2018)

Protijunak arkadne igre Ralph in njegova najboljša prijateljica Vanelopa von Švic v nadaljevanju animirane uspešnice zapustita varno zavetje igralnega salona ter se v iskanju rezervnega dela za eno od iger znajdeta v internetu – neskončnem in nerazumljivem novem svetu s povsem neznanimi pravili. • V nedeljo, 8. 12., ob 12.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kako izuriti svojega zmaja 2 (How to Train Your Dragon 2, 2014)

V nadaljevanju priljubljene animirane pustolovščine studia DreamWorks Animations nas znova zabavata junaški mladenič Viki in njegov zmaj Brezzobi. Dvojica bo morala s pomočjo prijateljev rešiti svoje ljudstvo pred neusmiljenim in oblastiželjnim zavojevalcem Dragom. • V soboto, 7. 12., ob 14. uri na Planet.*

Kako izuriti svojega zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World, 2019)

Izjemno hvaljen sklepni del animirane trilogije Kako izuriti svojega zmaja veličastno konča nepozabno zgodbo o prijateljstvu med mladim vikinškim poglavarjem in zmajem, ki je prav tako poglavar svoje vrste. Prijatelja po naključju naletita na skriti svet zmajev, Brezzobi pa spozna prikupno zmajčico Svetli bes ... • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Mala noga (Smallfoot, 2018)

Mladi brihtni jeti Migo naleti na nekaj, za ker ni verjel, da obstaja – človeka –, novice o "mali nogi" pa razburijo preprosto skupnost jetijev. Zgodba o prijateljstvu, pogumu in veselju do odkrivanja novih stvari bo po zaslugi zvezdniške glasovne zasedbe in izvirne glasbe navdušila vse generacije gledalcev. • V četrtek, 5. 12., ob 6.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Knjiga življenja (Book of Life, 2014)

Manolo je mladenič, razdvojen med pričakovanji svoje družine in lastnimi srčnimi željami. Odpravi se na neverjetno pustolovščino v tri fantastične svetove, kjer se mora soočiti s svojimi največjimi strahovi. Animirano komedijo je produciral režiser Oblike vode in Favnovega labirinta Guillermo del Toro. • V nedeljo, 1. 12., ob 18.17 na Planet 2.* │ Tudi v videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Levji kralj (The Lion King, 1994)

Zgodba enega od najbolj priljubljenih Disneyjevih muzikalov spremlja težavno odraščanje Simbe, levjega mladiča, ki sredi življenjskega kroga komaj čaka, da postane novi kralj živali. Z oskarjem nagrajena glasba in brezčasna, klasična animirana pripoved bosta navdušili staro in mlado. • V nedeljo, 8. 12., ob 7.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pustolovščine gospoda Peabodyja in Shermana (Mr. Peabody & Sherman, 2014)

G. Peabody, najbolj dovršeni pes na svetu, in njegov navihani posvojenec Sherman, se s pomočjo časovnega stroja podajata na neverjetne pustolovščine. V eni od njih pomotoma v vesolju povzročita raztrganino in s tem zmešnjavo med najbolj pomembnimi dogodki v zgodovini … • V soboto, 30. 11., ob 18.21 na Planet 2.*

Otok psov (Isle of Dogs, 2018)

Izbruh pasje gripe se širi po mestu Megasaki in župan Kobajaši zahteva, naj vse pse pošljejo v karanteno na Otok smeti ... Wes Anderson (Grand Budapest hotel) se je veličastno vrnil k stop-motion animaciji z zgodbo o japonskem dečku, ki se poda na misijo, da bi našel svojega izgubljenega psa. Srebrni medved za najboljšo režijo na lanskem Berlinalu. • V petek, 6. 12., ob 16. uri na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Beli očnjak (Croc-Blanc/White Fang, 2018)

Potem ko ga kot mladička odvzamejo njegovi materi, se Beli očnjak na poti skozi življenje nauči pomembnih lekcij. Sprva ga vzgaja Sivi bober iz plemena Jukon, zlobni trgovec ga pahne v kruti svet pasjih spopadov, iz katerega ga reši ljubeč par. Animirano priredbo slovite knjižne uspešnice Jacka Lodnona je režiral oskarjevec Alexandre Espigares. • V sredo, 11. 12., ob 9.40 na CineStar TV Premiere 1.

Frankenštajnček (Frankenweenie, 2012)

Mladi Victor se loti znanstvenega poskusa, da bi od mrtvih obudil svojega ljubljenega poginulega psa Sparkyja. Ustvarjalni genij Tim Burton (Edvard Škarjeroki, Alica v čudežni deželi, Predbožična mora) v svojem edinstvenem gotskem slogu prinaša ganljivo animirano pravljico o dečku in njegovem najboljšem prijatelju. • V soboto, 30. 11., ob 17.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov (The Secret Life of Pets, 2016)

V živahnem manhattanskem bloku se dan resnično začne, ko bitja na dveh nogah odkorakajo v službo in šolo. Takrat se hišni ljubljenčki vseh vrst, kožuhov, barv, prog in perja zberejo, si izmenjujejo zabavne zgodbe o lastnikih in vadijo najbolj prikupne izraze, s katerimi bodo dobili več priboljškov. Šesti najdonosnejši celovečerec leta 2016 je produciralo podjetje Illumination (Minioni, trilogija Jaz, baraba). • V videoteki DKino.

Napovednik filma Kako izuriti svojega zmaja 3:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE TV SLO 2 2 │ 12 (HD) DA