Mednarodna žirija in občinstvo nagrajenca izbirata v tekmovalnem programu, v katerem prikazujejo kratke animirane filme vzhodne, južne in srednje Evrope. V petčlanski žiriji je letos tudi v Franciji živeča estonsko-hrvaška avtorica Chintis Lundgren, ki je prispevala celostno podobo festivala.

Po lanski 20-letnici je Animateka tudi v letošnji izdaji ostala pri ustaljenih programih ter v središče poleg kratkih filmov postavila še ustvarjalnost evropskih študentov animacije, mednarodni otroški program in VR animacijo.

Sedem celovečernih avtorskih filmov

Glavni tekmovalni program je tako ponudil kratke animirane filme, tekmovalni program Mladi talenti Evrope študentske animirane filme evropskih šol in akademij, v Slonovem tekmovalnem programu pa so prikazali animirane filme vsega sveta, namenjene otrokom. V vseh teh sklopih podelijo tudi nagrade.

Na festivalu vsakič predstavijo tudi izbor celovečernih avtorskih animiranih filmov. Letos so jih izbrali sedem, trije med njimi so bili nominirani za evropsko filmsko nagrado. Med preostalimi sekcijami so v Svetovnem jagodnem izboru prikazali eklektičen izbor najboljših kratkih filmov z vsega sveta, tudi nagrajence s številnih festivalov. Svoj izbor so dodali še člani Kinotripovega filmskega kluba s filmi na tematike, ki so blizu mladim. Kot novost pa so v program prvič dodali filme po okusu animatečne ekipe.

Organizatorji iz Društva za oživljanje zgodbe 2 koluta niso pozabili niti na dokumentarne animirane filme niti na ljubitelje nemih filmov. Programska ekipa, ki jo vodi Igor Prassel, je za festival pripravila tudi retrospektivo, ki je bila tokrat posvečena filmskim prvencem največjih imen avtorskega animiranega filma, nekaj razstav ustvarjalcev animiranih filmov in strokovni program.

