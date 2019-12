Božični filmi za romantične duše

V videoteki Pickbox NOW

Na božičnih praznikih je nekaj čarobnega, december pa je tudi zelo romantičen mesec. To posebno vzdušje pomagajo ustvarijo tudi božični filmi, še posebej tisti, ki so kot nalašč za oglede v dvoje.

V videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije si lahko decembra ogledate kopico božičnih filmov, mi pa vam tokrat predstavljamo seznam šestih najbolj romantičnih.

Ti vam bodo pričarali romantično vzdušje in vas spomnili, da je v čarobnem božičnem času vse mogoče, mi pa vsem romantičnim dušam želimo veliko ljubezni tudi v resničnem življenju.

1. Pepelkin božič (A Cinderella Christmas)

Sodobna priredba klasične pravljice. Glavna junakinja Angie trdo dela in se trudi v stričevem podjetju, vse zasluge pa prevzema njena sestrična Candace. Ko si Angie vzame prost dan, da bi šla na božični ples, ji maska in obleka omogočita, da se sprosti in zabava.

Na plesu se ji pogled ustavi na bogatemu mladeniču Nicholasu. Preden Angie razkrije, kdo je, zapusti ples, Nicholas pa začne iskati to skrivnostno žensko.

2. Božična zgodba (The Christmas Cottage)

Legenda pravi: "Vsak par, ki noč preživi v božični koči, se bo večno ljubil." Vendar Lacey Quinn ne verjame v pravljice niti v legendo božične koče. Kot priča svoji najboljši prijateljici Avi je med drugim zadolžena za krašenje koče za mladoporočenca.

Preprosta naloga, vsaj tako je mislila, vendar ni računala na pomoč privlačnega nevestinega brata Eana Callahana. Noč v romantičnem okolju, medtem ko zunaj divja snežni metež, v Lacey prebudi upanje, da se pravljice lahko uresničijo.

3. Popoln božič (A Perfect Christmas)

Božična romantična komedija se vrti okrog mladoporočencev Cynthie in Steva, ki pripravljata prvi skupni božič. Želita si, da bi bilo vse popolno, saj ju bodo obiskali sorodniki.

Nato pa Cynthia izve, da je zanosila prej, kot sta načrtovala, Steva pa nenadoma odpustijo. Par se odloči, da bo ti novici prikril pred gosti v upanju, da bo božično praznovanje potekalo gladko.

4. Božič brez mene (Miss Me This Christmas)

Netipična romantična božična komedija v središče postavi ločitev. Na zahvalni dan se Regina in Franklin odločita, da se bosta ločila.

Malo pred božičem Regina biva v istem hotelu, kjer sta se poročila. Tam se spusti v strastno romanco z ekscentričnim milijonarjem Ulyssesom in poskuša racionalizirati, da je njenega zakona konec. Ali ga je res?

5. Moja božična ljubezen (My Christmas Love)

Nepopravljiva romantičarka Cynthia verjame v večno ljubezen, toda zdi se, da v resnici nikoli ni dala prave priložnosti niti enemu moškemu.

Tik pred božičem začenja dobivati darila od skrivnostneža. Ugotoviti poskuša njegovo identiteto v upanju, da bi prav on lahko bil tisti pravi.

6. Kraljevski božični ples (A Royal Christmas Ball)

Božična kraljevska zgodba spremlja kralja Charlesa, 39-letnega samskega moškega, ki ne najde spremljevalke za božični ples. Spomni se simpatije iz študijskega časa v ZDA in jo hitro poišče.

Simpatija se ni nikoli poročila, vendar je vzgojila sedemnajstletnico, ki bi lahko bila njegova hči in posledično princesa njegovega kraljestva.

Šest božičnih romanc si lahko ogledate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.