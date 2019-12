Naj bo komedija ali drama, oplemeniti jo britanska dama

Dami Judi Dench in Maggie Smith imata skupaj za seboj že več kot 200 filmskih in televizijskih vlog ter številne gledališke, druži pa ju tudi to, da sta se rodili istega meseca – Dencheva je 85 svečk na rojstnodnevni torti upihnila 9. decembra, Smithova pa bo to storila 28. decembra.

Igralki sta tudi zasluženi prejemnici oskarjev. Smithova je prejela dva, za glavno vlogo v drami Odlike gospe Jean Brodie (1969) in za stransko vlogo v romantični komediji Hotel Kalifornija (1978), Dencheva pa je svoj prvi in za zdaj edini kipec prejela za kratko stransko vlogo v zgodovinski romantično-komični drami Zaljubljeni Shakespeare (1998).

Omenjenih naslovov na malih zaslonih sicer nismo zasledili, smo pa zato našli nekatere njune druge filme, vključno z enim skupnim. Tega vam predstavljamo na začetku.

Soba z razgledom (A Room with a View, 1985)

Zgodba o mladenki, ki je po obisku Firenc razpeta med dvema moškima oziroma med ljubeznijo in strogimi družbenimi normami edvardijanske Anglije. Smithova je v filmu upodobila Charlotte Bartlett, deviško sestrično in gardedamo glavne junakinje, Dencheva pa svobodomiselno pisateljico Eleanor Lavish. Hvaljena priredba romana E. M. Forsterja je bila nominirana za osem oskarjev, tudi za najboljšo stransko igralko (Smith), in prejela tri. • V nedeljo, 15. 12., ob 20. uri na Planet PLUS.* │ Tudi v videoteki Pickbox NOW.

Filmi dame Maggie Smith

Dama v kombiju (The Lady In The Van, 2015)

Komična drama je osnovana na resnični zgodbi o gospodični Shepherd (Smith), ekscentrični ženski nejasnega porekla, ki je svoj pokvarjeni kombi "začasno" parkirala na dovoz moškega v Londonu (to je Alan Bennett, avtor spominov in priznane odrske upodobitve, na katerih film temelji) – potem pa je v njem živela naslednjih petnajst let. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Serija filmov o Harryju Potterju

Čeprav je Maggie Smith igralke lovorike osvajala že v 60. letih prejšnjega stoletja, se je mladim gledalcem prikupila šele v novem tisočletju z vlogo profesorice Minerve McGonagall v seriji osmih filmov o mladem čarovniku Harryju Potterju. • Vsako soboto in nedeljo na HBO in Kanal A.* │ Vseh osem filmov je na voljo tudi v videoteki DKino in na HBO OD/GO.

Kapitan Kljuka (Hook, 1991)

Odrasli Peter Pan (Robin Williams) je odvetnik v San Franciscu. Ko kapitan Kljuka (Dustin Hoffman) ugrabi njegove otroke iz skrbništva babice Wendy (Smith), se mora Peter vrniti v deželo Nije. S pomočjo vile Zvončice in Izgubljenih fantov se mora spomniti svoje prave identitete, da bi lahko izzval svojega starega sovražnika. • V sredo, 11. 12., ob 8. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Filmi dame Judy Dench

Philomena (2013)

Ko je Philomena leta 1952 na Irskem kot najstnica zanosila, so jo kot "grešnico" poslali v samostan, njenega otroka so dali v posvojitev v ZDA. Mati je naslednjih petdeset let iskala svojega sina in ga nazadnje s pomočjo političnega novinarja (Steve Coogan) tudi našla. Judi Dench je bila za naslovno vlogo nominirana za oskarja in za zlati globus. • V videoteki DKino.

Skyfall (2012)

Judi Dench je vlogo M, vodje tajne obveščevalne službe MI6 in Bondove nadrejene, prvič upodobila leta 1995 v Zlatem očesu, ustvarjalci pa so njen lik zasnovali po Stelli Remington, resnični vodji MI med letoma 1992 in 1996. V naslednjih 17 je M upodobila še šestkrat – v treh filmih z Piercom Brosnanom in treh z njegovim naslednikom Danielom Craigom, v čustvenem Skyfallu pa se je od vloge dokončno poslovila. • V videoteki VOYO so na voljo vsi filmi iz franšize James Bond.

Čokolada (Chocolat, 2000)

Leta 1959 se skrivnostna tujka Vianne (Juliette Binoche) z mlado hčerjo priseli v mirno in tradicionalno francosko mestece. Tam odpre čokoladnico, ki pretrese strogi občutek morale v nazadnjaški skupnosti. Ena prvih, ki jo Vianne in njene slaščice "uročijo", je njena starejša, ekscentrična gospodinja Armande (Dench). • Na HBO OD/GO.

Filmi dame Emme Thompson

Nocoj s Katherine Newbury (Late Night, 2019)

Hvaljena dramatična komedija o izkušeni voditeljici nekoč zelo uspešne večerne pogovorne oddaje, ki se poveže s sveže zaposleno scenaristko (igra jo nekdanja zvezdnica humoristične serije Pisarne Mindy Kaling), da bi rešila svojo kariero. Thompsonova se bo z vlogo Katherine Newbury v začetku leta 2020 potegovala za zlati globus za najboljšo igralko v komediji. • V videoteki DKino.

Kralj Lear (King Lear, 2018)

Sodobna interpretacija slavne Shakespearove tragedije. V namišljeni različici sedanjosti je kralj Lear (Anthony Hopkins) vladar vojaške diktature v Angliji. Thompsonova igra njegova najstarejšo hči Goneril, Emily Watson upodablja srednjo hčer Regan, Florence Pugh pa najmlajšo Cordelio. • V torek, 17. 12., ob 22.35 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ostanki dneva (The Remains of the Day, 1993)

Butler (Anthony Hopkins), ki je žrtvoval svoje telo in dušo služenju v letih pred 2. sv. vojno, prepozno spozna, kako zgrešena je bila njegova zvestoba do gospodarja. Med drugim je zapostavljal svojega očeta, ki je bil na smrtni postelji, ter potlačil čustva do simpatične hišnice (Thompson). Film je bil nominiran za osem oskarjev, tudi za najboljšega glavnega igralca in glavno igralko. Thompsonova je sicer oba svoja oskarja prejela iz rok Hopkinsa – prvega leta 1993 za glavno žensko vlogo v filmu Howardov kot in drugega leta 1996 za prirejen scenarij filma Razsodnost in rahločutnost. • V torek, 10. 12., ob 10.20 na TV 1000.*

Filmi dame Julie Walters

Mary Poppins se vrača (Mary Poppins Returns, 2018)

Mary Poppins (Emily Blunt) se vrne, da bi pomagala novi generaciji družine Banks ponovno najti radost in pristno čudenje. Izvirne Mary Poppins, dame Julie Andrews, v nadaljevanju Disneyjeve glasbene uspešnice iz leta 1964 sicer ni, zato pa si lahko v filmu ogledamo dve drugi britanski dami. Julie Walters je upodobila Ellen, dolgoletno hišno pomočnico Banksovih, Angela Lansbury pa prijazno ženičko, ki otrokom prodaja balone. • V nedeljo, 15. 12., ob 12.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Filmske zvezde ne umirajo v Liverpoolu (Film Stars Don't Die in Liverpool, 2017)

Biografska romantična drama spremlja igriv in strasten odnos med mladim angleškim igralcem Petrom Turnerjem (Jamie Bell) in ostarelo hollywoodsko zvezdo Glorio Grahame (Annette Bening) leta 1978 v Liverpoolu. Waltersova je v filmu upodobila igralčevo mati Bello Turner. • V četrtek, 12. 12., ob 22.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Billy Elliot (2000)

Jamie Bell in Julia Walters sta prvič sodelovala med snemanjem izjemno uspešne komične drame o nadarjenem 11-letnem dečku, razpetim med svojimi sanjami o tem, da bi postal baletni plesalec, in svojim nazadnjaškim očetom, ki želi, da bi sin vadil boks. Waltersova je bila za stransko vlogo gospe, ki Billyja navduši za študij baleta, nominirana za oskarja. • V petek, 13. 12., ob 12.15 na TV 1000.*

Miniserija in filma dame Hellen Mirren

Katarina Velika (Catherine The Great, 2019)

Štiridelna serija spremlja politično burni in seksualno živahni dvor najvplivnejše vladarice v zgodovini – Katarine Velike. Med škandali, spletkami in nenehnimi konflikti se razvija edinstven, predan odnos njo in Gregorijem Potemkinom, medtem ko premagujeta nasprotnike in spreminjata Rusijo v sodobno državo. • Miniserija je na voljo na HBO OD/GO, na HBO 3* pa jo bodo vse štiri dele predvajali 25. decembra.

Dekleta s koledarja (Calendar Girls, 2003)

Film temelji na resnični zgodbi skupine spoštovanih sokrajank iz Yorkshira, ki za koledar v dobrodelne namene slečejo (skoraj) vse in s tem postanejo mednarodne zvezdnice. V zabavni in žgečkljivi komediji dami Hellen Mirren družbo dela še ena dama, zgoraj omenjena Julie Walters. • V soboto, 14. 12., ob 15.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Državniške igre (State of Play, 2009)

V hvaljenem kriminalnem trilerju Kevina Macdonalda se washingtonski novinar (Russell Crowe) s prirojeno iznajdljivostjo loteva preiskovanja skrivnostnega umora in zarote med nekaterimi najvišjimi državnimi političnimi liki. Ben Affleck je v filmu upodabil čednega in odločnega kongresnika, oskarjevsko igralsko trojico pa v vlogi neizprosne urednice zaokroži dama Hellen Mirren. • V četrtek, 12. 12., ob 21. uri na TV 1000.*

