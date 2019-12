Vam božični filmi že presedajo? To so najboljše alternative.

Religulozno (Religulous, 2008)

Satirični pregled težav današnjih svetovnih religij skozi oči komika Billa Maherja. Provokativen in duhovit, a nikoli nespoštljiv dokumentarec Larryja Charlesa, režiserja filmov Borat in Brüno, gledalce obenem zabava in jezi, saj ob večini prizorov komaj lahko verjamejo svojim očem. • V nedeljo, 22. 12., ob 10.51 na Planet 2.*

Neskončen dan (Groundhog Day, 1993)

Zloben, egocentričen, a zelo zabaven vremenar (Bill Murray) je prisiljen vedno znova preživljati nenavaden dan, dokler ne naredi, kot je prav. To pa ima tudi določeno prednost, saj spozna, kaj ženska hoče od moškega, in se ji "naslednji" dan prilagodi. Dan, ki ga glavni junak ene najbolj hvaljenih romantičnih komedij vseh časov podoživlja, ni božič, v nasprotnem bi bil nakup božičnega darila mala malica. • V nedeljo, 22. 12., ob 22. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Daleč od oči (Out of Sight, 1998)

Jack Foley (George Cllooney) je bančni ropar. Ko pobegne iz ječe, vzame tudi nekaj dragocenejšega od denarja – srce Karen Sisco (Jennifer Lopez). Karen je pametna in privlačna – in na Jackovo žalost tudi zvezna policistka. To napeto in duhovito ljubezensko zgodbo je posnel oskarjevec Steven Soderbergh, film pa odlikuje tudi kemija med Clooneyjem in Lopezovo. • V četrtek, 19. 12., ob 2.20 na TV 1000.*

Grand Budapest hotel (The Grand Budapest Hotel, 2014)

Pripoved je umeščena v čas med obema vojnama in spremlja prigode g. Gustava, znamenitega oskrbnika slavnega evropskega hotela Grand Budapest, zgodba se suka okrog tatvine in iskanja neprecenljive renesančne slike. Zaradi mojstrske metodične zasnove Wesa Andersona je ta film prikupnejši od vsakega, še tako lepo okrašenega božičnega drevesca. • V soboto, 21. 12., ob 17.15 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zaslepljujoča svetloba (Blinded by the Light, 2019)

Navdihujoča in z odlično glasbo prežeta zgodba se dogaja v Angliji leta 1987 in spremlja najstnika pakistanskega rodu, ki se mu življenje spremeni, ko odkrije glasbene stvaritve dueta Wham!. Šalimo se, njunega Last Christmas v filmu ne boste zasledili, saj mladeniču življenje spremeni The Boss. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Vojna zvezd: Epizoda V - Imperij vrača udarec (1980)

Po uničenju Zvezde smrti sile imperija neumorno zasledujejo upornike. Ti so poraženi v snežni bitki na ledenem planetu Hoth ter vztrajno za petami Hanu in Lei. Luke odpotuje na planet Dagobah, da bi se uril pri jedijevskem mojstru Yodi. Ljubitelji Vojne zvezd in filma na splošno so dočakali imenitno božično darilo, saj je peta epizoda najbolj priljubljen in hvaljen film v vsej vesoljski sagi. • V nedeljo, 22. 12., ob 22.10 na Planet.*

Velika riba (Big Fish, 2003)

V ganljivi in prisrčni zgodbi nas slavni režiser Tim Burton s svojstveno domišljijo popelje na avtobiografsko potovanje, med katerim se poglobljeno ukvarja s skrhanim odnosom med očetom in sinom. Skozi očetove neverjetne zgodbe mladenič nazadnje spozna pravo naravo očetovih junaških dejanj in razkrije njegova nežna čustva. Verjetno najbolj optimističen, čustven in nežen film v Burtonovi karieri. • V nedeljo, 22. 12., ob 8.40 na TV 1000.*

Babe (1995)

V tem prikupnem avstralskem družinskem filmu, ki je zaradi odlične zgodbe in posebnih učinkov dosegel izjemen svetovni uspeh, spoznamo prašička, ki hoče postati ovčji pastir. Film je občinstvo sprejelo z navdušenjem. Nominiran je bil za sedem oskarjev, tudi za najboljši film leta, domov pa je odnesel kipec za najboljše posebne učinke. • V sredo, 25. 12., ob 21. uri na FOX.*

Lepota po ameriško (American Beauty, 1999)

Moški (Kevin Spacey) se v krizi srednjih let upre vsemu, kar ga v življenju ovira in zadržuje – svoji starosti, zahtevni in s kariero obsedeni ženi (Annette Bening), dolgočasni in nehvaležni službi ter celo lastnemu mlahavemu telesu. Pomena družinske sreče se zave šele po svoji smrti. S petimi oskarji nagrajen film Sama Mendeza je torej alternativa božični klasiki Zgodilo se je neke noči, le da glavnemu junaku tokrat ne pomaga angel. • V ponedeljek, 23. 12., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Konec je tu (This is the End, 2013)

Šest prijateljev je ujetih v hiši slavnega filmskega igralca, medtem ko se zunaj odvija konec sveta. Nazadnje so prisiljeni zapustiti hišo in se spopasti z usodo, pri čemer spoznajo pomen prijateljstva in moč odrešitve. V tej obešenjaški apokaliptični komediji se znana ameriška komedijantska bratovščina (James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen in drugi) zoperstavi kataklizmi z veliko samoparodije in vulgarnega humorja. • V petek, 20. 12., ob 23.35 na Kanal A.*

Monty Python: In zdaj nekaj povsem drugačnega (1971)

Filmska antologija najboljših skečev iz prvih dveh serij TV-oddaje Leteči cirkus Montyja Pythona. Režiser Ian MacNaughton popelje Johna Cleesa, Grahama Chapmana, Michaela Palina, Erica Idla, Terryja Jonesa in Terryja Gilliama na zabavno potovanje po znanih pythonskih prizoriščih, njihove najljubše tarče pa so vojska, policija, britanska vlada, sodišča, Mao, stric Sam in TV-novinarji. • V ponedeljek, 23. 12., ob 6. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Gola pištola (The Naked Gun: From the Files of Police Squad, 1988)

Kar je komedija Ali je pilot v letalu? naredila s filmi katastrofe, Gola pištola naredi z detektivskimi filmi – z enako količino smeha in zabave. Osrednja osebnost parodije je nesposobni policist Drebin v podobi Leslia Nielsena. Ta poskuša narediti vse, da bi preprečil atentat na angleško kraljico Elizabeto II., za vročo romanco pa poskrbi Priscilla Presley. • V sredo, 18. 12., ob 12. uri na FOX Movies.*

Pokvarjeni Božiček (Bad Santa, 2003)

Politično nekorektna črna komedija o prevarantih (Billy Bob Thornton in Tony Cox), preoblečenih v Božička in škrata, ki med božičnimi prazniki ropata trgovine, dokler jima načrtov ne prekriža osemletni fantič. Ta božični film ni primeren za otroke. • V ponedeljek, 23. 12., ob 23.45 na Planet.*

Škrat (Elf, 2003)

Zabavna komedija Jona Favreauja spremlja moškega (Will Ferrell), ki se je kot dojenček znašel v Božičkovi delavnici na severnem tečaju, kjer so ga vzgajali kot škrata. Ko ta odraste, se odpravi v New York poiskat svojo pravo družino. Farrellovemu norčavemu optimizmu se ne bodo mogli upreti niti največji "Grinchi". • V sredo, 25. 12., ob 18.10 na Kino.*

Pravzaprav ljubezen (Love Actually, 2003)

Romantična komedija ustvarjalcev uspešnic Štiri poroke in pogreb in Notting Hill vas bo s pomočjo vrhunske igralske zasedbe (Hugh Grant, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Billy Bob Thornton, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Martin Freeman, Rowan Atkinson, Claudia Schiffer) prepričala, da je ljubezen povsod okoli vas. • V torek, 24. 12., ob 22. uri na FOX Movies.*

Gremlini (Gremlins, 1984)

Rand Pelzer sinu Billyju za božič podari nenavadno darilo, majhno in prisrčno bitje po imenu Gizmo. Vendar Gizmo ni navadno bitje in Billy bi moral ob njem dobiti tudi navodila za uporabo. Kmalu se začne spontano razmnoževati, žal pa nove različice niti približno niso tako prijazne kot izvirnik. Ta božična klasika bo še posebej navdušila tiste, ki so odraščali v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. • V četrtek, 26. 12., ob 20. uri na Kino.*

Umri pokončno (Die Hard, 1988)

Nevarna nemška teroristična skupina med božično zabavo zavzame stavbo korporacije, v kateri dela žena policista Johna McClana (Bruce Willis). Ker je John edini, ki ga niso zajeli kot talca, pomoč policije pa prihaja prepočasi, mu ne preostane drugega, kot da stvari vzame v svoje roke. Ta božični film je idealen tudi za gledalce, ki ne marajo božičnih filmov. • V ponedeljek, 23. 12., ob 22. uri na FOX Movies.*

Božični filmi v videoteki DKino

Božični filmi v videoteki Pickbox NOW

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA FOX 210│ 211 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA TV 1000 218 DA Kino 219│ 220 (HD) DA