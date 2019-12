Silvestrski filmski maraton velikega Stevena Spielberga

Pred iztekom leta smo na malih zaslonih poiskali 15 celovečercev najdonosnejšega režiserja vseh časov Stevena Spielberga in en dokumentarec o njem, z večino od teh naslovov pa si bodo lahko ljubiteljice in ljubitelji filmov popestrili tudi najdaljšo noč v letu.

Steven Spielberg je 18. decembra 2019 dopolnil 73 let, v preteklih petih desetletjih pa posnel 33 celovečercev. Ti so, če ne upoštevamo inflacije, v svetovnih kinematografih skupaj zaslužili 10,541 milijarde ameriških dolarjev, Spielberg pa je po zaslugi tega zneska daleč najdonosnejši režiser v zgodovini. V nadaljevanju vam predstavljamo 15 Spielbergovih celovečercev, ki si jih boste lahko ogledali v teh dneh, celovitejši pregled kariere trikratnega oskarjevca pa vam bo predstavil HBO-jev dokumentarec Spielberg (2017). In ne pozabite – z možnostjo sedemdnevnega ogleda za nazaj in storitvami videa na zahtevo (VOD) niste omejeni na klasičen TV-spored, temveč si lahko filmski maraton sestavite sami. Naj bo tudi leto 2020 srečno in sestavljeno po vašem okusu!

Žrelo (Jaws, 1975)

Velikanski beli morski pes s svojimi krvavimi napadi pustoši ob obalah Nove Anglije, dokler se mu po robu ne postavijo vodja krajevne policije (Roy Scheider), pomorski biolog (Richard Dreyfuss) in poklicni lovec na te živali (Robert Shaw). Srhljivka Stevena Spelberga, prototip poletne uspešnice, je prejela tri tehnične oskarje in bila najdonosnejši film vse do prihoda Vojne zvezd. • V ponedeljek, 30. 12., ob 2.40 na TV 1000.*

E.T. vesoljček (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982)

Slovita Spielbergova uspešnica pripoveduje o nenavadnem prijateljstvu med osamljenim fantičem in prijaznim nezemeljskim bitjem, ki ga pozabijo na Zemlji. Film je prejel štiri tehnične oskarje in bil kar 11 let najdonosnejši celovečerec vseh časov, dokler ni v kinematografe prilomastil Spielbergov Jurski park. • V nedeljo, 22. 12., ob 21. uri na TV 1000.*

Kapitan Kljuka (Hook, 1991)

Odrasli Peter Pan (Robin Williams) je odvetnik, in ko kapitan Kljuka (Dustin Hoffman) ugrabi njegove otroke, se mora vrniti v deželo Nije. S pomočjo vile Zvončice (Julia Roberts) in Izgubljenih fantov se mora spomniti, da je Peter Pan, da bi lahko izzval svojega starega sovražnika. Pet nominacij za oskarja. • V nedeljo, 22. 12., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jurski park 2: Izgubljeni svet (The Lost World: Jurassic Park, 1997)

Nekaj kloniranih dinozavrov iz Spielbergove velikanske uspešnice iz leta 1993 je preživelo. Ti živijo svobodno na osamljenem pacifiškem otoku Sorna. Njihov stvaritelj John Hammond (Richard Attenborough) tja pošlje ekipo pod vodstvom dr. Iana Malcolma (Jeff Goldblum), na otok pa prispe tudi ekipa plačancev Hammondovega pohlepnega nečaka. • V soboto, 28. 12., ob 3. uri na O2 TV.**

Amistad (1997)

Poletje 1839, nevihtna noč ob obali Kube. 53 afriških jetnikov pod vodstvom Cinqueja zavzame špansko ladjo Amistad. Želijo se vrniti domov, a pristanejo v ZDA, kjer jih obtožijo umora in piratstva. Za njihovo svobodo se borita nekdanji ameriški predsednik John Quincy Adams in mlad odvetnik Roger Baldwin, nasprotuje pa ji aktualni predsednik Martin Van Buren. Štiri nominacije za oskarja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Reševanje vojaka Ryana (Saving Private Ryan, 1998)

Vojna drama se začne z invazijo zaveznikov 6. junija 1944, na dan D. Nič ni moglo pripraviti vojakov na bitko, ki se je začenjala na odseku francoske obale Omaha. Toda stotnika Johna Millerja (Tom Hanks) najtežja naloga še čaka, saj dobi ukaz, naj pošlje svoj vod za sovražnikovo črto in reši enega samega vojaka – desetnika Jamesa Ryana (Matt Damon). Film je prejel pet oskarjev, med njimi tudi tistega za najboljšo režijo.• V videoteki DKino.

Posebno poročilo (Minority Report, 2002)

V bližnji prihodnosti posebne policijske enote s pomočjo preroških videnj preprečijo umor, še preden se zgodi. Njihov poveljnik John Anderton (Tom Cruise) je prepričan, da sistem deluje – dokler sam ne postane osumljenec za zločin, ki ga še ni zagrešil. Izvrstna ohlapna priredba istoimenske kratke zgodbe Philipa K. Dicka. • V nedeljo, 28. 12., ob 22.55 na FOX.* │ Tudi v videoteki DKino.

Ujemi me, če me moreš (Catch Me if You Can, 2002)

Prekaljeni agent FBI (Tom Hanks) neumorno lovi izmuzljivega Franka W. Abagnala mlajšega (Leonardo DiCaprio). Ta je ponaredil za več milijonov dolarjev čekov, medtem ko se je uradno izdajal za pilota, zdravnika, pravnika in še marsikoga. Spielberg je to biografsko komično dramo posnel po neverjetni, a resnični zgodbi. • V videoteki DKino.

Terminal (The Terminal, 2004)

Viktor Navorski (Tom Hanks) pride iz majhne evropske državice v New York ravno v času, ko se v njegovi domovini zgodi vojaški prevrat. Ker je brez veljavnih dokumentov, se nastani na zapuščenem letališkem terminalu in vsak dan znova poskuša urediti dokumente za legalen vstop v ZDA. Tam si poišče delo, se spoprijatelji z osebjem in se zaljubi v stevardeso v podobi Catherine Zeta-Jones. • V videoteki DKino.

Vojna svetov (War of the Worlds, 2005)

Neodgovornen oče Ray Ferrier (Tom Cruise) mora svoja otroka iz nekdanjega zakona (igrata ju Dakota Fanning in Justin Chatwin) zaščititi pred zavojevalci iz vesolja. Spielberg je ta temačen ZF-triler posnel po literarni klasiki Vojna svetov avtorja H. G. Wellsa. • V videoteki DKino.

München (Munich, 2005)

Olimpijske igre v Münchnu leta 1972. Palestinska teroristična skupina ugrabi in ubije 11 izraelskih športnikov. Izraelska vlada skrivaj angažira skupino agentov tajne službe Mossad, da bi našla in usmrtila krivce za zločinsko dejanje. München je bil nominiran za pet oskarjev, tudi za najboljši film in režijo, številni kritiki so ga označili za najboljši film leta 2005.• V videoteki DKino.

Tintin in njegove pustolovščine: Samorogove skrivnosti (The Adventures of TinTin, 2011)

Potopljena ladja menda skriva velikansko bogastvo, a se je drži starodavno prekletstvo. Tintin in njegov zvesti pasji tovariš gresta na lov na zaklad okrog sveta. Animirana akcijska pustolovščina temelji na istoimenski seriji priljubljenih stripov, Spielberg pa je film posnel je s pomočjo tehnike zajetja gibov. • V torek, 31. 12., ob 21. uri na TV 1000.*

Most vohunov (Bridge of Spies, 2015)

Po resničnih dogodkih posnet vohunski triler o ameriškem odvetniku Jamesa Donovana (Tom Hanks), ki je v času hladne vojne zagovarjal sovjetskega vohuna Rudolfa Abela (Mark Rylance) in v Berlinu posredoval pri prvi izmenjavi vohunov med vzhodnim in zahodnim blokom. Oskar za najboljšega stranskega igralca (Rylance) in pet drugih nominacij, tudi za najboljši film leta. • V videoteki DKino.

Zamolčani dokumenti (The Post, 2017)

Film se osredotoča na objavo dokumentov iz Pentagona v Washington Postu, s pomočjo katerih so novinarji tega časopisa leta 1971 razkrili resnico o vietnamski vojni. Tom Hanks igra urednika Washington Posta Bena Bradleeja, Meryl Streep pa založnico tega časopisa Kay Graham. Nominaciji za oskarja za najboljši film leta in najboljšo glavno igralko. • V sredo, 1. 1., ob 16. uri na CineStar TV Premiere 1.

Igralec št. 1 (Ready Player One, 2018)

Ko umre avtor virtualne resničnosti OASIS, zapusti velikansko premoženje prvemu človeku, ki bo našel velikonočno jajce, skrito nekje v navideznem svetu. Želja po slavi in pohlep sprožita tekmovanje, ki zajame ves svet. Vizualno osupljiva ZF-pustolovščina temelji na istoimenski knjižni uspešnici Ernesta Clina in je bila nominirana za oskarja za najboljše posebne učinke. • V sredo, 25. 12., ob 23.50 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Spielberg (2017)

Eden od najslavnejših režiserjev na svetu Steven Spielberg razgrne tančico svoje izjemne kariere za ekskluzivni dokumentarec programa HBO. Njegovo življenjsko zgodbo z lastnimi spomini dopolnijo tudi člani družine Spielberg ter njegovi prijatelji in kolegi, vse to pa Lacy nadgradi še s posnetki iz zakulisja snemanja njegovih številnih legendarnih filmov. • Na voljo na HBO OD/GO.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE TV 1000 218 DA FOX 210│ 211 (HD) DA O2 TV** 707 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.