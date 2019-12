Vrnitev Kraljev uničenja in pogumni nabiralci morskih ježkov

Dokumentarna serija Kralji uničenja spremlja posameznike, ki podirajo in uničujejo odslužene britanske zgradbe, konstrukcije in vozila, druga sezona serije pa je še bolj napeta od prve.

Dokumentarna serija Kralji uničenja spremlja posameznike, ki podirajo in uničujejo odslužene britanske zgradbe, konstrukcije in vozila, druga sezona serije pa je še bolj napeta od prve. Foto: Back2Back

Kralji uničenja – 2. sezona

Od srede, 15. januarja, ob 21. uri. │ Foto: Back2Back

Druga sezona je polna akcije in napetosti. V ospredju so znova posamezniki, ki podirajo in uničujejo odslužene britanske zgradbe, konstrukcije in vozila.

Ekipe so vselej pod pritiskom, pa naj z dinamitom razstreljujejo stare industrijske dimnike ali z domiselnimi eksplozivnimi napravami rušijo jeklene konstrukcije elektrarn.

Vsaka posamezna epizoda prikazuje marljive junake iz sveta odpadnih kovin, včasih pri rezanju letala s plinskim rezalnikom, spet drugič pri odstranjevanju ostankov zgradbe s kladivom in krampom v rokah.

Kar ostane na tleh odlagališča, pristane v rokah umetnikov in zbirateljev. Ti nato iz njih ustvarijo kovinske mojstrovine – od velikanskih bitij do pohištva po meri.

Lovci na bodičasto zlato (Spiky Gold Hunters)

Premierno od četrtka, 2. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: Looking Glass

Ta serija spremlja šest pogumnih, karizmatičnih in trdoživih posameznikov, medtem ko se borijo z burnimi vremenskimi pojavi na južni Novi Zelandiji, da bi gurmanom po vsem svetu postregli gastronomske bisere.

Foveauxov preliv velja za gojišče belih morskih psov in kot takšen ni primeren za boječe ljudi. Območje slovi tudi po neizprosnih nevihtah – naših šest potapljačev bo torej moralo premagovati ledene temperature, vseprisotno grožnjo napada morskih psov ter nevarnosti prostega potapljanja.

Nabiranje morskih ježkov poteka drugače kot nabiranje morskih ušes; potapljači ne uporabljajo dihalnih aparatov, pač pa zgolj osnovno opremo – potapljaško obleko, masko, dihalko, obtežilni pas in plavutke.

Dobesedno tvegajo svoja življenja vsakič, ko skočijo v morje z namenom, da bi nahranili rastoče apetite po tej cenjeni poslastici. Nato imajo na voljo le 24 ur, da ulov predelajo in ga pošljejo restavracijam in trgovinam po vsem svetu, preden ikre izgubijo kakovost in ježki niso več primerni za izvoz.

Rečne pošasti (River Monsters)

Premierno od sobote, 4. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Obsesivni trnkar Jeremy Wade nadaljuje z obiskovanjem najbolj odročnih predelov sveta v lovu za sladkovodnimi pošastmi.

Spremljajte njegove pustolovščine na lovu za orjaško ribo, ki jo imajo v Mongoliji bolj za legendo kot za dejstvo; ruskim plenilcem, ki tehta tudi več kot tono in meri več kot pet metrov v dolžino; ter nevidnim plenilcem, ki je zvlekel številne ribiče v smrt.

Jeremy se seznani tudi s poročili o videnju prazgodovinske pošasti v Združenih državah Amerike.

Prenova krip – novoletni maraton

Ves dan v sredo, 1. januarja, od 11.10. │ Foto: TCB Rights

Oglejte si maraton oddaje Prenova krip. Will Trickett in Gus Gregory sta na lovu za zanemarjenimi avtomobili, da bi jih popravila in s prodajo podvojila vložek. Pri tem vse morebitne izgube krijeta iz lastnih žepov …