Potem ko se je pred leti odločil, da se umakne od oči javnosti, je legendarni igralec Jack Nicholson tokrat naredil izjemo in se pojavil na dogodku ob 50-letnici komične oddaje Saturday Night Live. Občinstvo je bilo nad njim navdušeno in mu namenilo bučen aplavz.

​​​​​​V oddaji, s katero so proslavili častitljivih 50 let, se je 87-letnik pojavil v vlogi napovedovalca. Najavil je glasbeno točko igralskega kolega Adama Sandlerja, ki je pel o zgodovini te oddaje. "Dame in gospodje, Adam Sandler," je dejal Nicholson, ob tem pa prejel bučen aplavz in vzklike navdušenja iz dvorane. Ob njem so sedeli hči Lorraine Nicholson in igralci Will Ferrell, Robert De Niro ter zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds.

Poglejte:

Jack Nicholson makes a surprise appearance at #SNL50 to introduce Adam Sandler.

pic.twitter.com/iN3IIuOaEb — Film Updates (@FilmUpdates) February 17, 2025

Jack Nicholson se pozornosti javnosti spretno umika že dobro desetletje, ko se je odločil upokojiti in več časa preživeti z bližnjimi. V vlogi igralca smo ga lahko nazadnje videli v filmu How Do You Know leta 2010, v katerem je zaigral skupaj z Reese Witherspoon. Od takrat se javnih dogodkov ni udeleževal, občasno si je ogledal tekme košarkarjev Los Angeles Lakers, katerih velik oboževalcev je. Lakersom se je nedavno pridružil slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić.

V začetku leta izgubila moža

Prvič po tragični smrti moža se je na dogodku ob 50. obletnici oddaje v javnosti pojavila tudi igralka Aubrey Plaza, ki je imela tako kot Nicholson vlogo napovedovalke. Oblečena v temna oblačila je najavila nastop Miley Cyrus in Brittany Howard. Plazin mož Jeff Baena, scenarist in filmski režiser, je umrl v začetku letošnjega leta, ko ga je v kopalnici našel njegov pomočnik. Star je bil 47 let, z igralko pa sta bila poročena štiri leta.

Aubrey Plaza made a surprise appearance at #SNL50 to introduce Miley Cyrus & Brittany Howard as musical guests. pic.twitter.com/em9XWQohW7 — Pop Crave (@PopCrave) February 17, 2025

