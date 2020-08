Od Malale do Kamale – predstavnice rasnih in etničnih manjšin na malih zaslonih

Ob zgodovinski izbiri Kamale Harris za prvo temnopolto podpredsedniško kandidatko velike stranke v zgodovini ZDA – ta je hkrati tudi prva podpredsedniška kandidatka azijskega oziroma indijskega rodu – smo na malih zaslonih poiskali igrane in dokumentarne vsebine, v katerih imajo osrednjo vlogo močne ženske afriških in azijskih korenin.

Queen & Slim (2019)

Med kritiki in gledalci odlično sprejeta kriminalna drama o afroameriškem paru (Daniel Kaluuya in Jodie Turner-Smith), ki se na večer svojega prvega zmenka po spletu tragičnih okoliščin znajde na begu pred policijo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Šepet nežne ulice (If Beale Street Could Talk, 2018)

Z oskarjem nagrajeni režiser Mesečine Barry Jenkins je s priredbo istoimenskega romana Jamesa Baldwina ustvaril še en pretanjen in presunljiv portret temnopolte Amerike, tokrat umeščen na ulice Harlema v sedemdesetih letih. Oskar in zlati globus za najboljšo igralko v stranski vlogi (Regina King). • V nedeljo, 16. 8., ob 18.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Imenoval me je Malala (He Named Me Malala, 2015)

Z bafto nagrajen dokumentarec Davisa Guggenheima (Neprijetna resnica) govori o pakistanski najstnici, ki so jo talibani napadli, ker se je zavzemala za izobraževanje deklet. Malala Yousafzai je napad preživela in postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. • V videoteki DKino.

Kraljica iz Katwe (Queen of Katwe, 2016)

Resnična zgodba o Phioni Mutesi (Madina Nalwanga), deklici iz Ugande, ki se s podporo družine in skupnosti poda na lov za svojimi sanjami – postati mednarodna prvakinja v šahu. Film, ki temelji na istoimenski knjižni uspešnici Toma Crothersa in v katerem igra oskarjevka Lupita Nyong'o (12 let suženj), je režirala priznana filmska ustvarjalka Mira Nair (Monsunska poroka). • V petek, 14. 8., ob 20. uri na Planet PLUS.*

Harriet (2019)

Zgodovinska biografska drama z odlično Cynthio Erivo v naslovni vlogi slovite ameriške borke za odpravo suženjstva Harriet Tubman. Film je bil nominiran za oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi in najboljšo filmsko pesem. • V videoteki DKino.

Jackie Brown (1997)

V edinem filmu, ki ga je Quentin Tarantino posnel po knjižni predlogi (Rumov punč Elmorja Leonarda), spremljamo temnopolto stevardeso v srednjih letih (Pam Grier), ki za preprodajalca orožja (Samuel L. Jackson) čez mehiško mejo tihotapi denar. Ko jo pri tem zalotita FBI-jeva agenta, ji ponudita priložnost za sodelovanje in izhod iz godlje, ki jo Jackie odlično izkoristi. • V petek, 14. 8., ob 1.55 na TV 1000 in v ponedeljek, 10. 8., ob 20.30 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pomilostitev (Clemency, 2019)

Na festivalu Sundance nagrajena zaporniška drama z izjemno Alfre Woodard v vlogi upravnice zapora, ki se med pripravami na usmrtitev kaznjenca spopada s psihološkimi posledicami svojega dela in čustvenimi demoni, ki jih ta prinaša. • V videoteki DKino.

Varuhi (Watchmen, 2019)

Najnovejša priredba istoimenskega subverzivnega stripa se dogaja v alternativni sodobni resničnosti v ZDA, kjer so oblasti superjunake izobčile zaradi njihovih nasilnih metod, na čelu igralske zasedbe serije pa je Regina King, lanska prejemnica oskarja za stransko vlogo v drami Šepet nežne ulice.• Prva sezona serije je na voljo na HBO OD/GO.

Rjavi sladkorček (Brown Sugar, 2002)

Romantična komedija o odraslih prijateljih iz otroštva (igrata ju Taye Diggs in Sanaa Lathan), ki ju druži ljubezen do glasbe. Ona je pravkar zamenjala službo in zdaj ureja newyorško hip hop revijo, on pa je producent pri glasbeni založbi … • V nedeljo, 16. 8., ob 19.50 na FOX Movies.*

Grace Jones (Grace Jones: Bloodlight and Bami, 2017)

Po dveh dokumentarcih s Slavojem Žižkom vas Sophie Fiennes vabi na ekscentrično popotovanje s še eno ikono popularne kulture. Film ceste, ki ga je snemala več let, preplete pevkine edinstvene odrske stvaritve z intimnimi posnetki z rodne Jamajke ter nam pokaže Grace Jones, kakršne še nismo videli. • V videoteki DKino.

Možje v črnem: Globalna grožnja (Men in Black: International, 2019)

Chris Hemsworth in Tessa Thompson se v najnovejšem poglavju franšize Možje v črnem spopadeta z največjo grožnjo do zdaj, saj morata ob varovanju sveta pred nepridipravi iz vesolja odkriti tudi sovražnika, ki se skriva v njihovih lastnih vrstah. • V nedeljo, 9. 8., ob 10.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Slovo (The Farewell, 2019)

Izjemno hvaljena komična drama o kitajsko-ameriški družini, ki se na zadnjem skupnem srečanju z obolelo babico odloči, da ji bo zamolčala novico o njeni skorajšnji smrti. Awkwafina je za vlogo svojeglave vnukinje prejela zlati globus za najboljšo igralko v komediji. • V videoteki DKino.

Romeo mora umreti (Romeo Must Die, 2000)

Dve mafijski družini, azijska in afroameriška, tekmujeta za nadzor nad oaklandsko obalo. Glavno žensko vlogo v tem akcijskem trilerju je odigrala prezgodaj umrla temnopolta pevka in igralka Aaliyah (1979–2001), v filmu pa ji družbo delata Jet Li in DMX. • V ponedeljek, 17. 8., ob 21.45 na Kino.*

Axios – 2. sezona, 6. del

Ta epizoda priznane dokumentarne serije programa HBO spremlja predsedniško kandidaturo Kamale Harris – nekdanje kandidatke za predsednico ZDA in prve temnopolte podpredsedniške kandidatke katere od velikih strank v zgodovini ZDA. • Na HBO OD/GO.

Napovednik filma Jackie Brown:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA