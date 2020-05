Queen & Slim © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Med kritiki in gledalci odlično sprejeta kriminalna drama o afroameriškem paru, ki se na večer svojega prvega zmenka po spletu tragičnih okoliščin znajde na begu pred policijo.

ZDA │ 2019 │ 126 min. │ Romantična kriminalna drama R: Melina Matsoukas│ I: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Chloë Sevigny, Flea IMDb: 7,0/10 │ Rotten Tomatoes: 82 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Dolgočasen prvi zmenek odvetnice Queen in prodajalca Slima se spremeni v nočno moro, ko ju na poti domov zaradi manjšega prometnega prekrška ustavi policija.

Ko postopek uide izpod nadzora in Slim v samoobrambi ubije policista, sta primorana skupaj zbežati. Toda incident je posnela kamera, mediji pa ju takoj označijo za morilca policistov …

"Ta film se občuti kot nekaj novega in tudi kot da je bil tu od nekdaj, čakajoč na svoj trenutek." A. O. Scott, New York Times

"To je udaren, gledljiv film ..." Peter Bradshaw, Guardian

"Bolečina, strast in nujnost v jedru filma se pojavijo silovito in ganljivo." Richard Brody, New Yorker

"Queen & Slim je eden od tistih vedno redkejših filmov, o katerih bi morali gledalci razpravljati po tem, ko zapustijo kino." Brian Lowry, CNN.com

Napovednik filma Queen & Slim: Zanimivosti: Celovečerni film je delo priznane režiserke videospotov Meline Matsoukas .



. Po besedah scenaristke filma Lene Waithe različna svetovna nazora glavnih protagonistov temeljita na razlikah med slovitima afroameriškima voditeljema boja za državljanske pravice Martinom Luthrom Kingom mlajšim in Malcolmom X .

različna svetovna nazora glavnih protagonistov temeljita na razlikah med slovitima afroameriškima voditeljema boja za državljanske pravice in . Glavna junaka v filmu nikoli nista poimenovana Queen in Slim. Z imeni ju pravzaprav omenijo samo v vesteh, ki poročajo o lovu na njiju, in še tam uporabijo njuni rojstni imeni (Angela Johnson in Ernest Hines).

Jodie Turner-Smith .

Britanka se je decembra 2019 poročila z zvezdnikom nekoč izjemno priljubljene TV-serije Simpatije Joshuo Jacksonom , par pa se je aprila 2020 razveselil rojstva hčerke.

. Britanka se je decembra 2019 poročila z zvezdnikom nekoč izjemno priljubljene TV-serije Simpatije , par pa se je aprila 2020 razveselil rojstva hčerke. Daniel Kaluuya (Ernest Hines - Slim) ima za seboj že več odmevnih vlog, z glavno vlogo v grozljivki Zbeži! (2017) pa si je prislužil nominacijo za oskarja.

