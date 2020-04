Richard Jewell © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Richard Jewell © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Po resničnih dogodkih posneta kriminalna drama oskarjevca Clinta Eastwooda o varnostniku, ki je na poletnih olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 odkril podtaknjene bombe in po eksploziji ene od teh preprečil še večjo tragedijo, po medijski gonji pa je postal glavni osumljenec za napad.

ZDA │ 2019 │ 125 min. │ Biografska kriminalna drama R: Clint Eastwood │ I: Paul Walter Hauser, Kathy Bates, Sam Rockwell, Jon Hamm IMDb: 7,5/10 │ Rotten Tomatoes: 76 % │ Uporabniki Googla: 89 %

Ko policist in varnostnik Richard Jewell med olimpijskimi igrami leta 1996 v parku Centennial najde nahrbtnik z bombami, takoj pokliče okrepitve in začne evakuirati obiskovalce.

S tem Richard reši številna življenja, ko pa ga FBI začne preiskovati kot osumljenca, mediji pograbijo nepreverjeno zgodbo in z agresivnim poročanjem začnejo uničevati njegovo življenje.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

"Dobra zgodba je dobra zgodba in Eastwood zna povedati dobro zgodbo." Peter Debruge, Variety

"Eastwoodov preprost slog je običajno njegova največja prednost, saj so zgodbe v središču njegovih filmov pogosto dovolj silovite, da se pripovedujejo kar same. To v primeru te vsekakor velja." Ryan Lattanzio, indieWire

Napovednik filma Richard Jewell: Zanimivosti: Scenarij Billyja Raya (Kapitan Phillips, Igre lakote: Arena smrti) temelji na članku Marie Brenner American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell (Ameriška nočna mora: balada o Richardu Jewellu), ki so ga leta 1997 objavili v reviji Vanity Fair, in na leta 2019 objavljeni knjigi Kenta Alexandra in Kevin Salwena The Suspect: An Olympic Bombing, the FBI, the Media, and Richard Jewell, the Man Caught.

(Kapitan Phillips, Igre lakote: Arena smrti) temelji na članku American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell (Ameriška nočna mora: balada o Richardu Jewellu), ki so ga leta 1997 objavili v reviji Vanity Fair, in na leta 2019 objavljeni knjigi in The Suspect: An Olympic Bombing, the FBI, the Media, and Richard Jewell, the Man Caught.

Ameriško združenje filmskih kritikov je Richarda Jewella razglasilo za enega od deset najboljših filmov leta 2019, Kathy Bates pa podelilo nagrado za najboljšo stransko igralko. Batesova je bila za stransko vlogo Richardove matere nominirana tudi za oskarja in zlati globus.

pa podelilo nagrado za najboljšo stransko igralko. Batesova je bila za stransko vlogo Richardove matere nominirana tudi za oskarja in zlati globus. Paul Walter Hauser je za naslovno vlogo pridobil dobrih 11 kilogramov.

je za naslovno vlogo pridobil dobrih 11 kilogramov. Film sta pomagala producirati oskarjevec Leonardo DiCaprio in nominiranec za to nagrado Jonah Hill .

DiCaprio se je pred začetkom snemanja filma zanimal za vlogo odvetnika, a se je zaradi drugih projektov odpovedal vlogi, Hilla pa so omenjali kot kandidata za naslovno vlogo.

in nominiranec za to nagrado . DiCaprio se je pred začetkom snemanja filma zanimal za vlogo odvetnika, a se je zaradi drugih projektov odpovedal vlogi, Hilla pa so omenjali kot kandidata za naslovno vlogo. Nedolžna oseba, ki jo mediji in oblasti neupravičeno preganjajo, je pogosta tema v filmografiji Clinta Eastwooda.



Opozorilo: spodnja odstavka vam lahko izdata vsebino filma!



Na olimpijskih igrah v Atlanti je med koncertom razneslo tri doma izdelane bombe. V eksploziji je umrla ena oseba, ki jo je šrapnel zadel naravnost v glavo, 111 ljudi pa je bilo ranjenih.



Nazadnje se je izkazalo, da je bombe podtaknil domači terorist Eric Robert Rudolph, ki je napovedal vojno zveznim oblastem in je želel z napadom izsiliti prekinitev iger.

v spletni videoteki DKino na Film je na voljo tudina www.tvin.si

V videoteki DKino si oglejte tudi: