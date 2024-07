Sandera in 94-letni igralec sta bila v zvezi od leta 2014, a svojega razmerja nista obešala na veliki zvon in sta se redko pojavljala skupaj v javnosti. Novico o njeni smrti je za portal Hollywood Reporter potrdil prav Eastwood. "Christina je bila ljubka, skrbna ženska in zelo jo bom pogrešal," je dejal.

Par naj bi se spoznal, ko je Sandera delala kot hostesa v Eastwoodovem hotelu in restavraciji Mission Ranch v Kaliforniji.

Njegovo življenje zaznamovale številne zveze in afere

Življenje Clinta Eastwooda, ki je konec maja praznoval 94. rojstni dan, so sicer močno zaznamovale številne zveze in afere, ki so pogosto zasenčile njegovo kariero. Ima osem otrok s šestimi različnimi ženskami – 69-letno hčer Laurie, 59-letno hčer Kimber, 55-letnega sina Kyla, 51-letno hčer Alison, 38-letnega sina Scotta, 36-letno hčer Kathryn, 30-letno hčer Francesco in 27-letno hčer Morgan.

Med letoma 1954 in 1984 je bil v odprtem zakonu z Margaret Neville Johnson, s katero imata sina Kyla in hčer Alison. Še pred njunim rojstvom se je zapletel v afero z neznano žensko, s katero je dobil hčer Laurie, in igralko Roxanne Tunis, s katero je dobil hčer Kimber. S Tunisovo se je srečeval vse do njene smrti leta 2023.

Leta 1975 se je, čeprav je bil poročen, vselil s prav tako poročeno igralko Sondro Locke. V zvezi sta bila do leta 1989. V tem času je s stevardeso Jacelyn Reeves dobil sina Scotta in hčer Kathryn. V začetku 90. let je imel razmerje z igralko Frances Fisher, s katero je dobil hčer Francesco. Leta 1996 se je poročil z voditeljico Dino Ruiz, njun zakon pa je trajal do leta 2014. Skupaj imata hčer Morgan. Od leta 2014 pa je bil v zvezi s Christino Sandero.

Clint Eastwood in Christina Sandera leta 2015 na podelitvi nagrad oskar Foto: Guliverimage

