Oskarjevka Cate Blanchett kot konservativna "gospa Amerika"

Serija Gospa Amerika bo 18. aprila prispela na HBO OD in HBO GO, 1. maja pa jo bodo premierno predvajali še na programu HBO. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved.

Serija Gospa Amerika (Mrs. America) prikazuje eno najzahtevnejših političnih bojišč, ki so se v ZDA pojavila med kulturnimi vojnami v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. To je prineslo vzpon krščanske skrajne organizacije Moralna večina in za vedno spremenilo ameriško politično krajino.

Osrednja osebnost serije je Phyllis Schlafly – nekdanja lepotna kraljica in konservativka, imenovana tudi "ljubica tihe večine".

Dogajanje spremljajmo tudi skozi oči drugih žensk iz tistega obdobja. Med temi so aktivistke drugega vala feminizma Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug in Jill Ruckelshaus.

Dvakratna oskarjevka na čelu izjemne igralske zasedbe

V vlogi Phyllis Schlafly se nam bo predstavila dvakratna oskarjevka in prejemnica zlatega globusa Cate Blanchett (Letalec, Otožna Jasmine).

Naslovni lik bo upodobila dvakratna oskarjevka in štirikratna nominiranka za to nagrado Cate Blanchett, ki je tudi ena od izvršnih producentk serije. | © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. Izvrstno igralsko zasedbo serije dopolnjujejo številne druge cenjene igralke, kot so Rose Byrne (Gloria Steinem), Margo Martindale (Bella Abzug), Uzo Aduba (Shirley Chisholm), Elizabeth Banks (Jill Ruckelshaus) in Tracey Ullman (Betty Friedan), v seriji pa se pojavijo tudi Sarah Paulson, James Marsden, John Slattery, Jeanne Tripplehorn, Ari Graynor, Melanie Lynskey in Kayli Carter.

Cate Blanchett je poleg Dahvi Waller, Stacey Sher, Coco Francini, Anne Boden in Ryana Flecka tudi izvršna producentka serije, Bodenova in Fleck pa sta tudi scenarista štirih epizod od skupno devetih.

Premiera serije Gospa Amerika: v soboto, 18. aprila, na HBO GO in HBO OD.

Na programu HBO bo premiera serije 1. maja ob 21. uri, nove epizode pa bodo tam predvajali vsak petek ob isti uri.

Napovedni serije Gospa Amerika:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije in izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235