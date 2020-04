Merritt Wever in Domhnall Gleeson sta ljubimca na begu

RUN I. © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

RUN I. © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Ruby Richardson (Merritt Wever) se odloči, da se bo odrekla svojemu enoličnemu predmestnemu življenju in obudila preteklost skupaj s svojim fantom iz študentskih let Billyjem Johnsonom (Domhnall Gleeson).

Ruby in Billy sta pred 17 leti sklenila poseben dogovor – ko bo eden od njiju poslal sporočilo z besedo "Beži" in bo drugi odgovoril enako, morata v trenutku pustiti vse za seboj in se srečati na postaji Grand Central Station v New Yorku, od koder se bosta skupaj odpravila na potovanje po ZDA.

V gostujoči vlogi zvezdnica serije Fleabag

Gostujoča zvezda v seriji je prejemnica emmyja in zlatega globusa Phoebe Waller-Bridge. To bomo spoznali v vlogi Laurel – ženske, ki jo Ruby in Billy spoznata na svojem potovanju.

Rich Sommer igra Rubyjinega moža Laurencea, Tamara Podemski upodablja policijsko detektivko, Archie Panjabi pa Billyjevo nekdanjo asistentko Fiono.

Poleg scenaristke Vicky Jones in igralke Phoebe Waller-Bridge so izvršni producenti serije še Jenny Robins, Kate Dennis, Emily Leo in Oliver Roskill.

Premiera serije Beg ljubimcev v ponedeljek, 13. aprila, ob 21.30 na HBO.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Na HBO OD in HBO GO si že lahko ogledate prvo epizodo serije, nove epizode pa bodo tja prispele vsak ponedeljek.

Napovedni serije Beg ljubimcev:

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235