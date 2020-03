Evolucija greha v tretji sezoni Westworlda

Westworld III. © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Westworld III. © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Velikopotezno zastavljena akcijsko-pustolovska drama Westworld se dogaja v visoko tehnološkem kraju, kjer zadostijo domišljiji obiskovalcev.

V tem futurističnem svetu ni pravil, zakonov in obsojanja, za zaplet pa poskrbi skupina robotov, ki se osamosvoji in skrene s skrbno pripravljenih scenarijev svojih stvarnikov, kar privede do skrb vzbujajočih vzorcev nesprejemljivega obnašanja.

Prvi dve sezoni serije Westworld sta bili nominirani za 43 emmyjev, štiri nagrade združenja televizijskih kritikov in tri zate globuse. Druga sezona je ustvarjalcem prinesla tri emmyje, Thandie Newton (na fotografiji) pa je domov odnesla kipec za najboljšo stransko igralko.

Osrednje like serije so znova upodobili Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Ed Harris, Tessa Thompson, Thandie Newton, Luke Hemsworth, Simon Quarterman in Rodrigo Santoro, omenjenim pa so se v tretji sezoni na novo pridružili še Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Tommy Flanagan in drugi.

Pod osem epizod tretje sezone sta se podpisala Christopher Nolan in Lisa Joy, omenjena pa sta poleg J. J. Abramsa, Athena Wickhama, Richarda J. Lewisa, Bena Stephensona in Denise Thé tudi izvršna producenta serije.

Premiera tretje sezone serije Westworld: v ponedeljek, 16. marca, ob 20. uri na HBO.

Na HBO OD in HBO GO si že lahko ogledate prvo epizodo tretje sezone in prvi sezoni serije, nove epizode tretje sezone pa bodo tja prispele vsak ponedeljek.

Napovednik tretje sezone serije Westworld:

