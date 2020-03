Vremenske mutacije in lepote ameriške divjine

Ameriški divji letni časi (America's Wild Seasons)

Premierno od nedelje, 1. marca, ob 13. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Blue Ant Media

Nagrajeni snemalci divjih živali so vso leto raziskovali ameriško celino in prečesali vse na tleh, v zraku, na obali in pod valovi. Ko Zemlja potuje okrog sonca, se tamkajšnji divji prebivalci spopadajo z izzivi, v katerih gre za življenje ali smrt.

Vsaka epizoda razkriva izredne značaje, osebne preizkušnje, izzive na štiri oči, vsakodnevne napore ter zrelostne izpite. Vabljeni na potovanje okrog sonca, pri čemer si boste lahko iz prve vrste ogledali osupljivo divjo ameriško pokrajino.

Mutantsko vreme (Mutant Weather)

Premierno od petka, 20. marca, ob 19. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Kew Media

Globalno segrevanje in novi vremenski pojavi spreminjajo naš svet hitreje kot se jim človeštvo prilagajati.

Ta dokumentarna serija predstavlja zgodbe o grozljivih vremenskih mutacijah kot so suhe strele, snežne nevihte s strelo, polarni vorteksi, ognjeni vrtinci, ledeni valovi in atmosferske reke, to pa počne s pomočjo videoposnetkov, strokovne znanstvene analize, osupljive grafike, dramatičnih rekonstrukcij ter osebnih pričevanj tistih, ki so te pojave doživeli na lastni koži.

Rečne pošasti (River Monsters)

Premierno od ponedeljka, 2. marca, ob 18. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 7 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Obsesivni trnkar Jeremy Wade še naprej obiskuje najodročnejše predele sveta v lovu za sladkovodnimi pošastmi.

Njegove nove pustolovščine vključujejo lov na orjaško ribo, ki jo v Mongoliji obravnavajo kot legendo, ruskim plenilcem, ki tehta tudi več kot tono, ter nevidnim plenilcem, ki je povzročil smrt številnih ribičev.

Jeremy prav tako prejme poročila o videnjih prazgodovinske pošasti v Združenih državah Amerike.