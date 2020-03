Srečen dan za ljubitelje grozljivk

Na petek, 13., smo na malih zaslonih poiskali trinajst odmevnih grozljivk in srhljivk, ob katerih boste zadrževali dih in v varnem zavetju svojega doma za nekaj časa lažje odmislili preplah, ki ga povzroča epidemija koronavirusa.

Smrt v temi (Don't Breathe, 2016)

Trojica lahkomiselnih tatičev naredi smrtonosno napako, ko vlomi v hišo premožnega in slepega samotarja (Stephen Lang). Grozljivka, ki so jo nekateri kritiki opisovali kot "Hitchcock na drogah", je samo v ameriških kinematografih zaslužila skoraj desetkrat več od svojega 10-milijonskega proračuna. • V nedeljo, 15. 3., ob 22.50 na AXN.*

Doktor Sleep (Doctor Sleep, 2019)

V nadaljevanju kultne grozljivke Izžarevanje – to je po romanu Stephena Kinga režiral Stanley Kubrick – spremljamo poskuse odraslega Dannyja Torrencea (Ewan McGregor), da bi deklico s podobnimi nadnaravnimi sposobnosti, kot jih ima sam, zaščitil pred morilskim kultom. • V videoteki DKino.

Avdicija (Audition/Odishon, 1999)

Ovdoveli televizijski producent se na sinovo pobudo odloči poiskati novo ženo, zato organizira lažno avdicijo za film, da bi preizkusil potencialne kandidatke. Med njimi izstopa čedna nekdanja baletka, ko pa v njeni dnevni sobi najde zvezanega moškega z odsekanimi jezikom in stopali, spozna, da to morda ni njegova sanjska ženska. • V četrtek, 12. 3., ob 22.20 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Brightburn (2019)

Kaj bi se zgodilo, če nezemeljski otrok s posebnimi močmi ne bi postal rešitelj človeštva, temveč glasnik nepojmljivega zla? Grozljivo predelavo zgodbe o izvoru Supermana je produciral režiser Varuhov galaksije, mater zlobnega dečka pa je izvrstno upodobila Elizabeth Banks. • V torek, 10. 3., ob 22. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Krik (Scream, 1996)

Kultni slasher režiserja Wesa Cravena in scenarista Kevina Williamsona spremlja skupino srednješolskih prijateljev na čelu s Sidney Prescott (Neve Campbell), ki postanejo tarča izmuzljivega zamaskiranega morilca, preživijo pa lahko samo z ustreznim znanjem o grozljivkah. • V nedeljo, 15. 3., ob 0.25 na SciFi.*

Dobro se skrij (Ready or Not, 2019)

Nevestina poročna noč se srhljivo skazi, ko jo primoženo sorodstvo prisili, da sodeluje v grozljivi igri. Eno od najbolj hvaljenih grozljivk leta 2019 odlikujejo temačen humor, pameten scenarij s satiričnimi podtoni in prebojen nastop glavne igralke Samare Weaving, v vlogi peklenske tašče pa se izkaže Andie MacDowell. • V videoteki DKino.

Petek 13. (Friday The 13th, 2009)

Priredba istoimenske grozljivke iz leta 1980 spremlja mladeniča, ki se po sledeh pogrešane sestre odpravi v srhljive gozdove Kristalnega jezera. Tam naleti na skupino zabave željnih vrstnikov, pa tudi na morilca, oboroženega s kot britev ostro mačeto. • V torek, 17. 3., ob 1.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zlobni mrtveci (Evil Dead, 2013)

Težko pričakovana predelava kultne grozljivke Sama Raimija o skupini prijateljev, ki se odpravijo v samotno kočo v gozdu, kjer po nesreči osvobodijo starodavne in nepojmljivo zlobne demone. Ti hlepijo po najbolj okrutnih oblikah mučenja in najstnike privedejo do krvavega boja za preživetje. • V sredo, 11. 3., ob 4. uri na Kino.* │ Tudi videoteki DKino.

Žaga 8 (Jigsaw, 2017)

Nova znana zgodba še bolj znanega morilca. V mestu se začnejo kopičiti trupla in vsaka žrtev je soočena z edinstveno kruto smrtjo. Med preiskavo kažejo dokazi na enega osumljenca – Johna Kramerja. Toda kako je to mogoče? Mož, znan kot Ugankar, je mrtev že dobro desetletje. • V petek, 20. 3., ob 2.45 na CineStar TV Premiere 1.

Rosemaryjin otrok (Rosemary's Baby, 1968)

Mlado katoliško gospodinjo (Mia Farrow) preganjajo sumi, da pretirano prijazen ostareli par iz sosednjega stanovanja z njenim možem kuje peklensko zaroto proti njej in njenemu nerojenemu otroku. Zlovešč in tesnoben hollywoodski prvenec Romana Polanskega vas bo preganjal še dolgo po ogledu. • V sredo, 11. 3., ob 22.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vem, kaj ste zakrivili lansko poletje (I Know What You Did Last Summer, 1997)

Štirje prijatelji (Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe in Freddie Prinze Jr.) nekega večera po zabavi na obali povozijo pešca. Prestrašeni in zmedeni se odločijo, da bodo truplo vrgli v morje, leto pozneje pa jih začne preganjati skrivnostni morilec z ribiško kljuko. • V četrtek, 19. 3., ob 4.25 na AXN.*

Od mraka do zore (From Dusk Till Dawn, 1996)

Nevarna izobčenca na begu (George Clooney in Quentin Tarantino) ugrabita pridigarja in njegova otroka. Na drugi strani meje se skrijejo v sumljivem mehiškem baru, ki se izkaže za tajno zatočišče krvoločnih vampirjev. Film je režiral Robert Rodriguez, v vlogi prelestne vampirke pa se izkaže Salma Hayek. • V petek, 13. 3., ob 23.55 na AMC.*

Mi (Us, 2019)

Vizionarski režiser Jordan Peele se je po izjemno uspešnem prvencu Zbeži! vrnil s srh vzbujajočo zgodbo o tem, da smo sami sebi najhujši sovražniki, glavno vlogo v grozljivki o družini, ki jo na počitnicah napade skupina dvojnikov, pa je odigrala oskarjevka Lupita Nyong'o. • V videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE AXN 229 DA CsiFi 253 DA Kino 219│ 220 (HD) DA