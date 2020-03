Filmsko voščilo ob dnevu žena

Pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, smo na malih zaslonih poiskali filme, ki se osredotočajo na pogumne, odločne in vplivne ženske – od namišljenih Charliejevih angelčkov in stotnice Marvel do resničnih junakinj kot sta Erin Brockovich in Malala Jusafzaj.

Stotnica Marvel (Captain Marvel, 2019)

Marvelova uspešnica spremlja osebnostno potovanje Carol Danvers (Brie Larson) in njeno preobrazbo v eno od najmočnejših superjunakinj. Medtem ko galaktični spopad med sovražnima rasama doseže tudi Zemljo, se Carol pridruži peščici zaveznikov v središču vojne vihre. • V sredo, 4. 3., ob 10.10 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Erin Brockovich (2000)

Resnična zgodba o materi treh otrok, ki se zaposli v odvetniškem podjetju in pomaga razrešiti zaroto, v kateri je energijska korporacija zastrupljala vodo in tamkajšnje prebivalce. Julia Roberts je za naslovno vlogo prejela oskarja za najboljšo igralko. • V soboto, 7. 3., ob 22.20 na POP TV.*

Vdove (Widows, 2018)

Z oskarjem nagrajen režiser filma 12 let suženj Steve McQueen in pisateljica Gillian Flynn (Ni je več) predstavljata hvaljen kriminalni triler o štirih ženskah, ki morajo odplačati gangsterske dolgove svojih umrlih mož. Film odlikujejo odlična režija in scenarij ter izjemna igralska zasedba. • V četrtek, 12. 3., ob 22.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Iskan (Wanted, 2008)

Fatalna ženska (Angelina Jolie) zdolgočasenega mladeniča (James McAvoy) vpelje v skrivno družbo poklicnih morilcev, ga izuri v bojnih veščinah in mu omogoči, da lahko maščuje smrt svojega odtujenega očeta. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Jackie Brown (1997)

V edinem filmu, ki ga je Quentin Tarantino posnel po knjižni predlogi (Rumov punč Elmorja Leonarda), spremljamo stevardeso v srednjih letih (Pam Grier), ki za preprodajalca orožja (Samuel L. Jackson) čez mehiško mejo tihotapi denar. Ko jo pri tem zalotita FBI-jeva agenta, ji ponudita priložnost za sodelovanje in izhod iz godlje, ki jo Jackie odlično izkoristi. • V soboto, 7. 3., ob 16.25 na AMC.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Oceanovih 8 (Ocean's 8, 2018)

Akcijska kriminalna komedija o skupini pretkanih zločink, ki načrtuje zahteven rop na prestižni Met gali v New Yorku. V nadaljevanju izjemno uspešne trilogije Stevena Soderbergha vas bo zabavala bleščeča igralska zasedba na čelu s Sandro Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway in Rihanno.• V sredo, 5. 3., ob 2.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

G.I. Jane (1997)

Akcijska drama Ridleyja Scotta pripoveduje izmišljeno zgodbo o prvi ženski, ki je poskušala opraviti zahtevno trimesečno vojaško urjenje v mornarskem oporišču Catalano na Floridi. Demi Moore je lani izdala spomine in v njih navedla ta film kot svoj najponosnejši poklicni dosežek. • V nedeljo, 1. 3., ob 8.25 na FOX Movies.*

Ubila bom Billa – 1. in 2. del (Kill Bill: Vol. 1 & Vol. 2, 2003/2004)

Ker so mogoči ženski liki in nasilje Tarantinov zaščitni znak, vas ne bi smelo presenetiti, da so se v izboru znašli kar trije njegovi filmi oziroma dva, če obravnavate Ubila bom Billa kot enoten film. V njem se elitna morilka (Uma Thurman) po petih letih kome maščuje nekdanjim sodelavcem in okrutnemu vodji skupine (David Carradine). • 1. del: v petek, 6. 3., ob 23.25 na Cinestar TV 1. │ 2. del: v soboto, 7. 3., ob 1.25 na Cinestar TV 1. │ Tudi na HBO OD/GO.

Franšiza Charliejevi angelčki (Charlie's Angels)

Zgodba o ženski detektivski trojici, ki se pri svojem delu pomaga z vrhunsko tehnologijo in različnimi tehnikami borilnih veščin, je sprva zaživela v formatu TV-serije, pozneje pa so po njej posneli še tri celovečerce. V prvih dveh so jih upodobile Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, v najnovejšem filmu pa so jih zamenjale Kristen Stewart, Naomi Scott in Ella Balinska. • Charliejevi angelčki (2000): v soboto, 7. 3., ob 14.20 na AXN.* │ Charliejevi angelčki: S polno brzino (2003): v soboto, 7. 3., ob 16.15 na AXN.* │ Charliejevi angelčki (2019) so na voljo v videoteki DKino.

Imenoval me je Malala (He Named Me Malala, 2015)

Z bafto nagrajen dokumentarec Davisa Guggenheima (Neprijetna resnica) govori o pakistanski najstnici, ki so jo talibani napadli, ker se je zavzemala za izobraževanje deklet. Malala Yousafzai je napad preživela in postala najmlajša dobitnica Nobelove nagrade za mir. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Imenoval me je Malala:

