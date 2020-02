Epske in razvedrilne lekcije iz zgodovine

Ime rože (The Name of the Rose, 2019)

Nova upodobitev slovitega romana Umberta Eca o frančiškanskem menihu (John Turturro), ki leta 1327 prispe v benediktinski samostan, da bi razrešil serijo skrivnostnih umorov. • Miniserija bo v videoteki DKino na voljo do 31. marca, od 4. marca pa jo bodo predvajali na linearnem programu AMC.

Ime rože (The Name of the Rose, 1986)

Ecov roman so prvič upodobili že leta 1986, glavni vlogi v celovečercu pod režijsko taktirko Jean-Jacquesa Annauda (Sedem let v Tibetu) pa sta odigrala Sean Connery in Christian Slater. • Film je na voljo v videoteki Pickbox NOW.

Aleksander (Alexander, 2004)

Spektakel Oliverja Stona spremlja enega najvplivnejših svetovnih voditeljev v zgodovini. Naslovnega junaka – častihlepnega in pogumnega kralja in vojščaka, ki z mladostniško aroganco vodi svoje precej oslabljene sile proti ogromni perzijski vojski – je upodobil Colin Farrell, v filmu pa igrajo še Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Val Kilmer in Jared Leto. • V četrtek, 27. 2., ob 1.40 na FOX Movies.*

Gospodar in bojevnik (Master and Commander, 2003)

Dogajanje je postavljeno v čas napoleonskih vojn in spremlja slovitega vojnega kapitana britanske mornarice (Russel Crow), čigar ladjo nepričakovano napade močnejši sovražnik. Spektakel Petra Wira (Društvo mrtvih pesnikov, Trumanov šov) je Akademija nagradila z oskarjema za najboljšo fotografijo in mešanje zvoka. • V sredo, 4. 3., ob 13.50 na FOX Movies.*

Hladni vrh (Could Mountain, 2003)

Film, ki ga je oskarjevec Anthony Minghella (Angleški pacient) posnel po romanu Charlesa Frazierja, se dogaja v vzdihljajih ameriške državljanske vojne in spremlja mladega ranjenega vojaka (Jude Law), ki prepotuje razpadajočo konfederacijo, da bi se vrnil k ljubezni svojega življenja (Nicole Kidman).• V četrtek, 27. 2., ob 21. uri na TV 1000.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Elizabeta (Elizabeth, 1998)

Zgodba o zgodnjih letih vladavine kraljice Elizabete I. (Cate Blanchett) se osredotoča na nenehne poskuse njenih svetovalcev, da ji najdejo moža, ter sovraštvo katoličanov do nje in ljubezenskega razmerja z lordom Dudleyjem (Joseph Fiennes). Zgodovinski spektakel je bil nominiran za sedem oskarjev, tudi za najboljši film leta in glavno igralko, domov pa je odnesel kipec za najboljšo masko.• V videoteki DKino.

Elizabeta: zlata doba (Elizabeth: The Golden Age, 2007)

Nadaljevanje zgodbe o kraljici Elizabeti I. razkrije podrobnosti groženj, ki pretijo njenemu prestolu s strani škotske kraljice Marije in kralja Filipa II. Španskega, pa tudi njenega vse bolj intimnega razmerja s sirom Walterjem Raleighom (Clive Owen). Oskar za najboljšo kostumografijo. • V videoteki DKino.

Bogovi in kralji (Exodus: Gods and Kings, 2014)

Kljubovalni Mojzes (Christian Bale) se postavi po robu egipčanskemu faraonu Ramzesu (Joel Edgerton), pri čemer požene 600 tisoč sužnjev na mogočno popotovanje in pobeg iz Egipta, ki ga pestijo smrtonosne nadloge. Epski biblični spektakel je posnel režiser Gladiatorja Ridley Scott. • V ponedeljek, 24. 2., ob 3.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ivana Orleanska (Joan of Arc, 1999)

V petnajstem stoletju mlado in izjemno pobožno francosko dekle doživi vizijo, zaradi katere se zave, da je njena naloga rešiti rojake izpod angleškega jarma. Epski zgodovinski spektakel je režiral francoski režiser Luc Besson (Peti Element), naslovno vlogo v filmu pa je odigrala režiserjeva tedanja žena Milla Jovovich. • V sredo, 4. 3., ob 19.45 na CineStar TV Action & Thriller.

Michael Kohlhaas (2013)

Mads Mikkelsen je v izvrstni, za zlato palmo nominirani zgodovinski drami upodobil legendarnega konjskega trgovca iz 16. stoletja, ki je v upor proti samopašnim oblastnikom dvignil vso deželo. Zgodbo, ki se je izvorno odvila na Saškem, je režiser Arnaud des Pallières uspešno prestavil v južno Francijo. • V videoteki DKino.

Troja (Troy, 2004)

Spektakel Wolfganga Petersena temelji na motivih Homerjeve Iliade in pripoveduje zgodbo o trojanski vojni, ki jo je v stari Grčiji zanetila strast med trojanskim princem Parisom in špartansko kraljico Heleno, glavne vloge v filmu pa so odigrali Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom in Diane Kruger. • V soboto, 29. 2., ob 3.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zadnji kitajski cesar (The Last Emperor, 1987)

Epska in vizualno razkošna zgodovinska pripoved Bernarda Bertoluccija o fantiču, ki pri treh letih postane zadnji kitajski cesar, je na podelitvi oskarjev pometla s konkurenco in domov odnesla kar devet kipcev, tudi za najboljši film leta in najboljšo režijo. • V videoteki Pickbox NOW.

