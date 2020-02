Nova upodobitev Imena rože ekskluzivno v videoteki DKino

Zgodba miniserije Ime rože (The Name of the Rose) je postavljena v leto 1327, ko v benediktinski samostan prispe ugleden frančiškanski menih William iz Baskervilla (John Turturro), da bi se udeležil teološke razprave.

Toda William se znajde še pred eno zahtevno nalogo – razrešiti mora serijo umorov znotraj zidov samostana.

V raziskavo se aktivno vključi tudi sveta inkvizicija. Tako morata William in njegov mladi novinec (Damian Hardung) v tekmi s časom razkriti skrivnost, ki jo nekdo želi za vsako ceno prikriti, ob tem pa se tudi izogniti gnevu vplivnega inkvizitorja Bernarda Guija (Rupert Everett).

Druga upodobitev slovitega romana

Zgodba je priredba svetovno znanega istoimenskega romana Umberta Eca, po katerem so že leta 1986 posneli celovečerni film.

Ta je doživel izjemen odziv, predvsem med evropskim občinstvom, glavne vloge v njem pa so odigrali Sean Connery, F. Murray Abraham in Christian Slater.

Miniserijo Ime rože si boste v videoteki DKino lahko ogledali do 31. marca 2020. Ta bo uporabnikom Telekoma Slovenije do navedenega datuma na voljo brezplačno, od 4. marca pa jo bodo predvajali na linearnem programu AMC.

Promocijski video miniserije Ime rože: