Pripravite se na letošnje Oskarje

Pred najpomembnejšim večerom v filmski industriji smo na enem mestu zbrali filme, ki so pisali zgodovino Oskarjev in si jih boste na malih zaslonih lahko ogledali v teh dneh, v izbor pa smo vključili tudi letošnje kandidate za zlate kipce.

LETOŠNJI NOMINIRANCI

Joker (2019)

Nepozabni Joaquin Phoenix v mračni značajski in družbeni študiji Todda Phillipsa o izvoru najslovitejšega stripovskega zlikovca – Jokerja. Film je prejel zlatega beneškega leva in številne nagrade za najboljšega igralca, z 11 nominacijami pa je tudi vodilni kandidat za zlate kipce. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt in Margot Robbie v devetem filmu Quentina Tarantina, s katerim se je sloviti režiser in scenarist poklonil zadnjim trenutkom hollywoodske zlate dobe. Ta je zbral deset nominacij za zlate kipce, le eno manj Jokerja. • V videoteki DKino.

Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame, 2019)

Po uničujočih dogodkih v filmu "Brezmejna vojna" je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci – Thor, Črna vdova, Stotnik Amerika in Hulk – uničiti Thanosove moči in povrniti red v vesolje. Najdonosnejši celovečerec v zgodovini je nominiran za oskarja za najboljše posebne učinke. • V četrtek, 6. 2., ob 8.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Rocketman (2019)

Navdihujoča, neolepšana, človeška in z brezčasnimi melodijami prežeta zgodba o meteorskem vzponu Eltona Johna (Taron Egerton) je nominirana za oskarja za najboljšo izvirno filmsko skladbo (Elton John in Bernie Taupin za pesem I'm Gonna Love Me Again). • V nedeljo, 9. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

LANSKI ZMAGOVALCI

Zelena knjiga (Green Book, 2018)

Resnična zgodba o robatem redarju italijanskega rodu (Viggo Mortensen), ki postane šofer izobraženega temnopoltega pianista (Mahershala Ali). Komična drama Petra Farleyja je prejela oskarje za najboljši film leta, najboljšega stranskega igralca (Ali) in najboljši izvirni scenarij. • V ponedeljek, 3. 2., ob 15.25 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bohemian Rhapsody (2018)

Zgodba o Freddieju Mercuryju (Rami Malek) in skupini Queen – od njihovega meteorskega vzpona, prek Freddiejeve solo kariere, pa vse do legendarnega nastopa na Live Aidu leta 1985. Prejemnik oskarjev za najboljšega igralca, filmsko montažo, montažo zvoka in mešanje zvoka. • V ponedeljek, 3. 2., ob 8.25 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zvezda je rojena (A Star Is Born, 2018)

Bradley Cooper in Lady Gaga v najnovejši priredbi filmske klasike in brezčasne ljubezenske zgodbe o dveh umetniških dušah, ki se združita tako na odru kot v zasebnem življenju. Ta je bila nominirana za osem oskarjev, tudi za obe glavni vlogi in najboljši film leta, pesem Shallow pa je Akademija nagradila s kipcem za najboljšo filmsko skladbo. • V torek, 4. 2., ob 9.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Najljubša (The Favourite, 2018)

Emma Stone, Rachel Weisz in Olivia Colman v sočno opolzki ter s črnim humorjem prežeti kostumski drami grškega ekscentrika Yorgosa Lanthimosa o spletkah na britanskem kraljevem dvoru. Oskar za najboljšo glavno igralko (Colman) in devet drugih nominacij za zlate kipce. • V soboto, 8. 2., ob 14.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Spider-Man: Novi svet (Spider-Man: Into the Spider-Verse, 2018)

Z oskarjem in zlatim globusom nagrajena animirana akcijska pustolovščina nam slovitega superjunaka predstavi v povsem drugačni luči, revolucionarna zgodba filma pa obrne na glavo vse, kar smo do zdaj vedeli o Petru Parkerju in njegovi preobrazbi v Spider-Mana. • V petek, 7. 2., ob 10.40 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

STAREJŠI PREJEMNIKI OSKARJA ZA NAJBOLJŠI FILM

Mesečina (Moonlight, 2016)

Slogovno drzna pripoved o odraščanju v revnem predelu Miamija, ki je zaradi tenkočutne upodobitve afroameriške moškosti nemudoma obveljala za pionirsko delo, je prejela tri zlate kipce – za najboljši film, igralca v stranski vlogi (Mahershala Ali) in prirejen scenarij. • V nedeljo, 9. 2., ob 21. uri na TV 1000.*

V žarišču (Spotlight, 2015)

Pretresljiva resnična zgodba o skupini novinarjev časopisa The Boston Globe, ki so leta 2002 razkrili množično spolno zlorabo otrok v Katoliški cerkvi, je s podelitve odnesla oskarja za najboljši film leta in najboljši izvirni scenarij. • V petek, 7. 2., ob 20.05 na HRT 1.**

Birdman ali nepričakovana oblika nevednosti (Birdman, 2014)

Črna komedija Alejandra Gonzáleaz Iñárritua o hollywoodskem igralcu (Michael Keaton), ki je pred leti zaslovel z vlogo superjunaka, zdaj pa poskuša obuditi svojo kariero z ambiciozno broadwaysko predstavo, je slavila v kategorijah najboljšega filma, režije, fotografije in izvirnega scenarija. • V ponedeljek, 10. 2., ob 23. uri na Pink Movies.**

12 let suženj (12 Years a Slave, 2013)

Režiser priznanih dram Lakota in Sramota Steve McQueen predstavlja neverjetno resnično zgodbo o Solomonu Northupu – svobodnem temnopoltem Američanu, ki so ga sredi 19. stoletja ugrabili in prodali v suženjstvo. Film je slavil tudi v kategorijah prirejenega scenarija in igralke v stranski vlogi (Lupita Nyong'o). • V nedeljo, 9. 2., ob 21.05 na Cinestar TV 1.

Umetnik (The Artist, 2011)

Prisrčen in zabaven poklon klasičnemu obdobju ameriške kinematografije spremlja zvezdnika nemih filmov, ki se znajde pred razpotjem – naj sprejme zvočni film ali pa tvega zdrs v pozabo. Prejemnik petih oskarjev, tudi za najboljši film, režijo in glavno moško vlogo (Jean Dujardin). • V nedeljo, 9. 2., ob 17.10 na Cinestar TV 1.

Kraljev govor (The King's Speech, 2010)

Zgodovinska drama Toma Hooperja o kralju Juriju VI. s Colinom Firthom v vlogi jecljajočega monarha, ki mu je uspelo premagati svojo hibo in z radijskim govorom navdihniti vso ljudstvo, je prejela oskarje za najboljši film, režijo, glavnega igralca in izvirni scenarij. • V soboto, 8. 2., ob 20.05 na HRT 2.**

Revni milijonar (Slumdog Millionaire, 2008)

Z osmimi oskarji nagrajena uspešnica britanskega režiserja Dannyja Boyla o siroti iz Mumbaja, ki pripoveduje svojo življenjsko zgodbo, ko tekmuje v indijski različici kviza Lepo je biti milijonar. Film je ob kopici tehničnih oskarjev prejel tudi kipca za najboljšo režijo in prirejen scenarij. • V soboto, 8. 2., ob 17.15 na Cinestar TV 1.

Ni prostora za starce (No Country For Old Men, 2007)

Zgodba bratov Coen o človeškem pohlepu in nasilju, v kateri hladnokrvni morilec zasleduje moškega, ki si je prisvojil vrečo denarja, je poleg najprestižnejšega kipca prejela tudi oskarje za najboljšo režijo, prirejen scenarij in stransko moško vlogo (Javier Bardem). • V petek, 7. 2., ob 1.15 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Chicago (2002)

Odmevna filmska priredba razvpitega muzikala o tekmicah in obsojenih morilkah (Renee Zellweger in Catherine Zeta-Jones), ki upata, da ju bo zvezdniški agent (Richard Gere) rešil pred usmrtitvijo, je slavila tudi v kategorijah stranske igralke (Zeta-Jones), scenografije, kostumografije, filmske montaže in obdelave zvoka. • V petek, 14. 2., ob 18.30 na AMC.*

Zaljubljeni Shakespeare (Shakespeare in Love, 1998)

Romantična komedija britanskega režiserja Johna Maddena prikazuje (večinoma izmišljeno) življenje mladega Williama Shakespeara (Joseph Fiennes) v času, ko je pisal tragedijo Romeo in Julija. Med sedmimi prejetimi oskarji so tudi nagrade za glavno igralko (Gwyneth Paltrow), stransko igralko (Judi Dench) in izviren scenarij. • V nedeljo, 2. 2., ob 8. uri na FOX Movies.*

Angleški pacient (The English Patient, 1996)

Med 2. svetovno vojno se v italijanski vojaški bolnišnici zdravi skrivnostni bolnik z nevarno in romantično preteklostjo. Epska ljubezenska drama Anthonyja Minghelle z Ralphom Fiennesom v naslovni vlogi je prejela kar devetih zlatih kipcev, vključno z oskarjem za najboljši film, režijo in stransko igralko (Juliette Binoche). • V petek, 14. 2., ob 1.35 na CineStar TV Premiere 1.

Ko jagenjčki obmolknejo (The Silence of the Lambs, 1991)

Neizkušena agentka FBI Clarice Starling (Jodie Foster) s pomočjo briljantnega psihiatra dr. Hannibala Lecterja (Anthony Hopkins), ki je obenem tudi hermetično zaprt in posebej varovan psihopat in kanibal, preiskuje primer izprijenega morilca z vzdevkom Buffalo Bill. Prejemnik petih najpomembnejših oskarjev (film, režija, prirejen scenarij ter glavna igralka in igralec). • V četrtek, 6. 2., ob 0.45 na FOX Movies.*

Napovednik filma Joker:

