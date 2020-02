Posnetek podelitve oskarjev na Planetu

Sezona podeljevanja filmskih nagrad bo vrhunec dosegla v noči na ponedeljek, ko bodo v Los Angelesu razdelili prestižne oskarje. Največ, enajst nominacij je letos prejela drama Joker, po eno manj pa imajo filmi Irec (The Irishman), 1917 in Bilo je nekoč … v Hollywoodu (Once Upon a Time … in Hollywood). Poznavalci največ možnosti za zmago v kategoriji glavnih igralcev pripisujejo Joaquinu Phoenixu, ki je z Jokerjem slavil na praktično vseh podelitvah nagrad, in Renee Zellweger, ki je v biografski drami odlično upodobila Judy Garland.

Zmagovalci 92. podelitve bodo znani v ponedeljek, 10. februarja, v zgodnjih jutranjih urah po našem času, posnetek vrhuncev podelitve pa bomo na Planetu predvajali isti dan ob 22.45.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.