Jude Law in John Malkovich v razburljivi zgodbi o dveh papežih

Prvi epizodi serije Novi papež si že lahko ogledate na HBO OD in HBO GO, na programu HBO pa ju bodo premierno predvajali v torek, 14. januarja, ob 20. uri. | © Wildside/Sky Italia/Haut et Court TV/Home Box Office, Inc./Mediapro 2019. All rights reserved.

Na programih in storitvah HBO si lahko premierno ogledate serijo Novi papež (The New Pope) oskarjevca Paola Sorrentina. Gre za težko pričakovano nadaljevanje uspešnice Mladi papež, glavni vlogi v seriji pa sta odigrala Jude Law in John Malkovich.

Zgodba serija Mladi papež (The Young Pope) se nadaljuje v novi seriji Novi papež (The New Pope), papež Pij XIII. (Jude Law) pa je še vedno v komi.

Po vmesnem obdobju, prežetem z nepričakovanim in nedoumljivim, si kardinal Voiello (Silvio Orlando) prizadeva, da bi bil za novega vatikanskega voditelja z imenom Janez Pavel III. izvoljen očarljiv in zmeren angleški plemič – sir John Brannox (John Malkovich).

Novi papež je zapleten in skrivnosten

Novi papež se zdi idealen, vendar skriva tudi pomanjkljivosti in druge skrivnosti. Že na začetku Voiello ugotovi, da bo težko prevzel funkcijo svojega karizmatičnega in slavnega predhodnika, in poskuša brzdati škandale, ki pretresajo Cerkev.

Se bo zapleteni Janez Pavel III. (John Malkovich) izkazal v funkciji novega papeža ali bo ostal v senci prejšnjega papeža Pija XIII. (Jude Law)? | © Wildside/Sky Italia/Haut et Court TV/Home Box Office, Inc./Mediapro 2019. All rights reserved.

Številnim visokim dostojanstvenikom kaže, da jih bo odnesla povodenj, Vatikan pa ogrožajo tudi zunanji sovražniki. Sofia in Esther (Cécile de France in Ludivine Sagnier) se izkažeta v povsem drugačni luči kot je bilo sprva videti, kardinal Gutierrez (Javier Cámara) pa se še naprej bojuje s svojimi protislovji.

Vse več vernikov vidi svoj idol v Piju XIII. Ta začne iz svoje bolniške postelje nenadoma širiti skrivnostna sporočila. Kaj se pravzaprav dogaja?

Stara in nova imena ter zanimivi gostujoči vlogi

Koga bosta v seriji upodobila glasbenik Marilyn Manson (na fotografiji) in igralka Sharon Stone? | © Wildside/Sky Italia/Haut et Court TV/Home Box Office, Inc./Mediapro 2019. All rights reserved. Vseh devet epizod serije mladi je režiral Paolo Sorrentino, z oskarjem nagrajen režiser filmov Neskončna lepota, Mladost in Oni, ta se je skupaj z Umbertom Contarellom in Stefanom Bisesom podpisal tudi pod scenarij.

Naslovni lik v novi seriji je upodobil dvakratni nominiranec za oskarja John Malkovich, v vlogi Pija XIII. pa se vrača Jude Law (ta je skupaj s Sorrentinom tudi izvršni producent serije).

Svojo vlogo iz Mladega papeža je ob zgoraj omenjenih ponovil tudi Maurizio Lombardi (kardinal Assente), tem pa so se na novo pridružili Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir in Massimo Ghini.

Odlično igralsko zasedbo serije bosta v gostujočih vlogah zaokrožila razvpiti glasbenik Marilyn Manson in slovita igralka Sharon Stone.

Glede na imena sodelujočih lahko upravičeno sklepamo, da bo Novi papež ponovil uspeh priljubljenega Mladega papeža in ga morda celo presegel.

Prvi epizodi serije Novi papež bodo na programu HBO premierno predvajali v torek, 14. januarja, ob 20. uri, ti pa sta že zdaj na voljo na storitvah HBO OD in HBO GO.

Napovednik serije Novi papež:

