Velika retrospektiva filmskega leta

AKCIJSKE USPEŠNICE LETA 2019

Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame, 2019)

Po uničujočih dogodkih v filmu Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci – Thor, Črna vdova, Stotnik Amerika in Hulk – uničiti Thanosove moči in povrniti red v vesolje. Najdonosnejši celovečerec v zgodovini je v svetovnih kinematografih zaslužil 2,798 milijarde ameriških dolarjev. • V sredo, 1. 1., ob 0.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Spider-Man: Daleč od doma (Spider-Man: Far From Home, 2019)

Po dogodkih iz filma Maščevalci: Zaključek se Spider-Man v podobi Toma Hollanda odpravi na počitnice po Evropi, kjer se poveže s skrivnostnim Mysteriom (Jake Gyllenhaal) in spopade z novimi grožnjami, ki pretijo svetu. Peti najdonosnejši celovečerec leta 2019. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Stotnica Marvel (Captain Marvel, 2019)

Marvelova uspešnica spremlja osebnostno potovanje Carol Danvers ( Brie Larson) in njeno preobrazbo v eno od najmočnejših superjunakinj. Medtem ko galaktični spopad med sovražnima rasama doseže tudi Zemljo, se Carol pridruži peščici zaveznikov v središču vojne vihre. Četrti najdonosnejši celovečerec leta 2019). • V torek, 31. 12., ob 8.25 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Shazam! (2019)

Zabavna, ganljiva ter pri kritiki in gledalcih odlično sprejeta akcijska domišljijska pustolovščina o 14-letniku iz rejniške družine, ki se lahko v trenutku spremeni v odraslega superjunaka.s številnimi izjemnimi močmi. Eden od najbolje ocenjenih filmov iz razširjenega vesolja DC vseh časov. • V videoteki DKino.

Hitri in drzni: Hobbs in Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, 2019)

Razburljiva izpeljanka akcijske franšize Hitri in drzni prikazuje nenavadno zavezništvo med ameriškim varnostnim agentom Lukom Hobbsom (Dwayne Johnson) in Deckardom Shawom (Jason Statham) ter njun boj proti kibernetsko okrepljenemu teroristu v podobi Idrisa Elbe. Deveti najdonosnejši celovečerec leta 2019. • V videoteki DKino.

Alita: Bojni angel (Alita: Battle Angel, 2019)

Vizionarska filmska ustvarjalca James Cameron (Avatar) in Robert Rodriguez (Mesto greha) predstavljata epsko akcijsko ZF-pustolovščino o kiborgu ženskega spola (Rosa Salazar), ki se prebudi v novem telesu brez spomina in v sebi odkrije edinstvene bojne sposobnosti. V filmu igrajo še Christoph Waltz, Jennifer Connelly in Mahershala Ali. • V ponedeljek, 6. 1., ob 17.05 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pokemon detektiv Pikachu (Pokémon Detective Pikachu, 2019)

Po priljubljeni franšizi in istoimenski videoigri posneta akcijska komična pustolovščina o detektivski dogodivščini prikupnega in zabavnega Pokemona Pikachuja. Temu je glas posodil Ryan Reynolds, v animirano-igrani uspešnici pa ga obkrožajo številni drugi Pokemoni in zvezdniški obrazi. • V videoteki DKino.

KOMEDIJE LETA 2019

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Deveti film Quentina Tarantina je poklon zadnjim trenutkom hollywoodske zlate dobe, režiserjevo najbolj osebno delo do zdaj in eden od najodmevnejših celovečercev leta 2019. Pet nominacij za zlate globuse – za najboljšo komedijo ali muzikal, glavnega igralca v komediji (Leonardo DiCaprio), stranskega igralca (Brad Pitt), režijo in scenarij. • V videoteki DKino.

Pametni punci (Booksmart, 2019)

Zagnani dijakinji in najboljši prijateljici (Kaitlyn Dever in Beanie Feldstein) se pred koncem srednje šole odločita, da bosta v eni noči nadoknadili vse, kar sta v štirih letih zamudili. Celovečerni režijski prvenec igralke Olivie Wilde, dekliški odgovor na Superhudo, ni samo najbolje ocenjena komedija leta 2019, temveč celega preteklega desetletja. • V videoteki DKino.

Pridni fantje (Good Boys, 2019)

Hvaljena, a precej vulgarna komedija ustvarjalcev uspešnic Superhudo, Sosedi in Upor klobasic o treh šestošolcih (enega od teh je upodobil zvezdnik filmov Soba in Čudo Jacob Tremblay), ki se izognejo pouku in odpravijo na epsko pustolovščino v upanju, da bodo pravočasno prispeli na dolgo pričakovano zabavo. • V videoteki DKino.

Yesterday (2019)

Nadobudni glasbenik se prebudi v alternativni resničnosti, v kateri nihče drug ni slišal uspešnic skupine The Beatles. Glasbeno komedijo je režiral oskarjevec Danny Boyle (Trainspotting, Revni milijonar) in produciral Richard Curtis (Štiri poroke in pogreb, Notting Hill, Pravzaprav ljubezen). • V videoteki DKino.

Divja vožnja (Stuber, 2019)

Akcijska komedija o nergavem in zagrizenem detektivu, ki popelje svojega zgovornega in olikanega voznika Uberja na divjo pustolovščino po ulicah Los Angelesa. V vlogah popolnoma različnih moških v lovu na brutalnega morilca vas bosta zabavala Dave Bautista (Varuhi galaksije) in Kumail Nanjiani (Ljubezen na prvo bolezen). • V videoteki DKino.

Nocoj s Katherine Newbury (Late Night, 2019)

Dvakratna prejemnica oskarja Emma Thompson in zvezdnica Pisarne Mindy Kaling v hvaljeni dramatični komediji o izkušeni voditeljici nekoč zelo uspešne večerne pogovorne oddaje, ki se poveže s sveže zaposleno scenaristko, da bi rešila svojo kariero. Nominacija za zlati globus za najboljšo igralko v komediji (Thompson). • V videoteki DKino.

DRUŽINSKI IN ANIMIRANI FILMI LETA 2019

Raziskovalka Dora (Dora and the Lost City of Gold, 2019)

Raziskovalka Dora, naslovna junakinja nekoč izjemno priljubljene animirane serije, se v svoji prvi celovečerni igrani pustolovščini s prijatelji odpravi v deževni pragozd reševat svoja starša (igrata ju Eva Longoria in Michael Peña), spotoma pa razreši še skrivnost izgubljenega inkovskega mesta zlata. Najbolje ocenjena celovečerna igrana priredba katerekoli risanke v zgodovini. • V videoteki DKino.

Deček, ki postane kralj (The Kid Who Would Be King, 2019)

Hvaljena in za vso družino primerna predelava legende o kralju Arturju in vitezih okrogle mize prikazuje skupino otrok, ki se poda na epsko pustolovščino in spopade s srednjeveško grožnjo. Glavnega junaka je upodobil Louis Ashbourne Serkis, sin slavnega igralca in režiserja Andyja Serkisa, v filmu pa igrata še Rebecca Ferguson in Patrick Stewart. • V petek, 10. 1., ob 15. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Instant družina (Instant Family, 2019)

Mark Wahlberg in Rose Byrne sta v hvaljeni družinski komediji upodobila zakonca, ki posvojita tri otroke. Jim bo uspelo preseči začetne težave in zaživeti kot družina? Režiser in soscenarist filma Sean Anders (Očka proti fotru) je navdih črpal iz svojega lastnega življenja, saj sta z ženo posvojila tri latinskoameriške otroke. • V sredo, 1. 1., ob 9.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kako izuriti svojega zmaja 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World, 2019)

Izjemno hvaljen sklepni del animirane trilogije studia DreamWorks Animation veličastno konča nepozabno zgodbo o prijateljstvu med mladim vikinškim poglavarjem in zmajem, ki je prav tako poglavar svoje vrste. • V videoteki DKino sta na voljo obe različici filma – sinhronizirana in podnaslovljena.

Angry Birds film 2 (The Angry Birds Movie 2, 2019)

Naši najljubši zapriseženi sovražniki, jezni ptiči in zeleni pujsi, se vračajo v kakovostnejšem nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2016, le da so tokrat prisiljeni zakopati bojne sekire in v dobro obojih sodelovati. Najbolje ocenjena filmska priredba videoigre v zgodovini. • V videoteki DKino.

Skrivno življenje hišnih ljubljenčkov 2 (The Secret Life of Pets 2, 2019)

V težko pričakovanem nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2016 znova spremljamo kužka Maksa in njegove živalske prijatelje. V njihovih življenjih se zgodijo velike spremembe, kosmati junaki pa so se prisiljeni spopasti s svojimi največjimi strahovi. • V videoteki DKino.

GROZLJIVKE LETA 2019

Mi (Us, 2019)

Oskarjevka Lupita Nyong'o in zvezdnica serije Deklina zgodba Elisabeth Moss v hvaljeni grozljivki o družini, ki jo na počitnicah napade skupina dvojnikov. Vizionarski režiser Jordan Peele se je po izjemno uspešnem prvencu Zbeži! (2017) vrnil s srh vzbujajočo zgodbo o tem, da smo sami sebi najhujši sovražniki. • V videoteki DKino.

Dobro se skrij (Ready or Not, 2019)

Nevestina poročna noč se srhljivo skazi, ko jo primoženo sorodstvo prisili, da sodeluje v grozljivi igri. Eno od najbolj hvaljenih grozljivk leta 2019 odlikujejo temačen humor, pameten scenarij s satiričnimi podtoni in prebojen nastop glavne igralke Samare Weaving, v vlogi peklenske tašče pa se izkaže Andie MacDowell. • V videoteki DKino.

Mačje pokopališče (Pet Sematary, 2019)

Nova upodobitev slovitega grozljivega romana Stephena Kinga o družini, ki se preseli na podeželje in v gozdu v bližini njihovega novega doma odkrije skrivnostno pokopališče, kjer se dogajajo nepričakovane in strašljive stvari. • V soboto, 4. 1., ob 23.25 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Plazenje (Crawl, 2019)

Režiser Alexandre Aja (Opazujemo te) in producent Sam Raimi (Zlobni mrtveci) predstavljata pri kritikih pohvaljeno grozljivko o hčerki in očetu (Kaya Scodelario in Barry Pepper), ki ju med divjanjem orkana napade skupina krvoločnih aligatorjev. To je za Scorsesejevem Ircem drugi najljubši film Quentina Tarantina preteklega leta. • V videoteki DKino.

Srečen smrtni dan 2 (Happy Death Day 2U, 2019)

V hvaljenem nadaljevanju izjemno uspešne grozljivke iz leta 2017 študentka Tree Gelbman (Jessica Rothe) spozna, da je bilo podoživljanje njenega umora veliko preprostejše od nevarnosti, ki ji grozijo tokrat, v drugo pa so se v časovno zanko ujeli tudi njeni prijatelji. • V videoteki DKino.

Otroška igra (Child's Play, 2019)

Sodobna predelava slovite istoimenske grozljivke iz leta 1988 o morilski lutki (tej je glas posodil zvezdnik Vojne zvezd Mark Hamill), ki ustrahuje svojega mladega lastnika, od prejšnjih različic pa se razlikuje v tem, da je visokotehnološka. • V videoteki DKino.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA