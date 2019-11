Divja vožnja (Stuber)

Akcijska komedija o nergavem in zagrizenem detektivu, ki popelje svojega zgovornega in olikanega voznika Uberja na divjo pustolovščino po ulicah Los Angelesa. V vlogah popolnoma različnih moških v lovu na brutalnega morilca vas bosta zabavala Dave Bautista in Kumail Nanjiani.

ZDA │ 2019 │ 89 min. │ Akcijska kriminalna komedija R: Michael Dowse│ I: Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Mira Sorvino IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 42 % │ Uporabniki Googla: 85%

Stu je miroljuben in nič hudega sluteč voznik Uberja. Ta nekega dne pobere potnika, za katerega se pozneje izkaže, da je detektiv, ki lovi sadističnega in krvoločnega morilca.

Stu proti svoji volji postane del nore in nepričakovane avanture, pri čemer si na vse pretege prizadeva, da bi ostal živ in obdržal pet zvezdic, ki jih je stežka pridobil od prejšnjih strank.

"Film je nekam neumen in malce neroden, toda Nanjiani in Bautista se ujemata, akcijski prizori so dobro posneti in včasih brutalno smešni, zato smo veseli, da smo se pridružili tej poletno-eskapistični vožnji." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Če iščete vrnitev v enostavnejše, bolj trapaste čase (s kančkom samozavedanja o stanju toksične moškosti v letu 2019), bi vas moral ta film vendarle zadovoljiti." David Sims, The Atlantic

Napovednik filma Divja vožnja: Zanimivosti: Divja vožnja je prvi film s cenzorsko oznako R, ki ga je studio 20th Century Fox izdal po tem, ko ga je prevzelo podjetje Walt Disney.

Kumail Nanjiani ) pove Vicu ( Dave Bautista ), da bi primer belopoltega policista, ki napade rjavopolto osebo, slabo odmeval v javnosti.



Vic mu odvrne, da ni belopolt, nakar poskuša Stu večkrat uganiti njegovo etničnost. V resnici je oče Dava Bautiste Filipinec, njegova mati pa je grškega porekla.

(Sara Morris) sta bila soigralca že v Marvelovih uspešnicah Varuhi galaksije (2014), Varuhi galaksije 2 (2017) in Maščevalci: zaključek (2019). Po streljanju pri veterinarju po sobi letijo beli golobi.

To je posvetilo (in hkrati parodija) akcijskim filmom Johna Wooja , katerih značilni znak so veliki akcijski prizori z letečimi golobi.

To je posvetilo (in hkrati parodija) akcijskim filmom , katerih značilni znak so veliki akcijski prizori z letečimi golobi. Številni kritiki so film opisali kot ohlapno priredbo francoske akcijsko-komične uspešnice Taksi (1998), večina med njimi pa je pohvalila predvsem kemijo med glavnima igralcema.

