Hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves se izpred filmske kamere seli na gledališki oder. V New Yorku bo na Broadwayu jeseni prihodnje leto debitiral z vlogo v klasiki Čakajoč Godota. Po navedbah producentov bo igro režiral priznani britanski režiser Jamie Lloyd. Reevesu se bo pridružil igralski kolega Alex Winter.

Reeves in Winter sta skupaj zaigrala v komediji Bill & Ted's Crazy Journey Through Time (1989) in dveh nadaljevanjih znanstvenofantastične serije Bill & Ted's Excellent Adventures, piše nemška tiskovna agencija dpa.

"Zelo se veseliva skupnega nastopa na odru in sodelovanja z Jamiejem Lloydom pri eni izmed najinih najljubših iger," je revija Playbill navedla izjavo Reevesa in Winterja.

Igra irskega dramatika Samuela Becketta iz leta 1953 velja za utelešenje absurdnega gledališča. Potepuha Vladimir in Estragon se vsak dan srečujeta na cesti, poleg nekega drevesa in zaman čakata Godota. Kratkočasita se s pogovorom. Reeves naj bi igral Estragona, Winter Vladimirja.