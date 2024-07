Keanu Reeves ob izidu svojega prvega romana: Ves čas razmišljam o smrti

Kanadski igralec Keanu Reeves in britanski avtor znanstvene fantastike China Mieville sta združila moči za roman The Book of Elsewhere. V intervjuju pred izidom romana je zvezdnik franšize Matrica za BBC spregovoril o knjigi. Med drugim je povedal, da ves čas razmišlja o smrti.

"Star sem 59 let, zato ves čas razmišljam o smrti," je za BBC razkril Keanu Reeves. Dodal je: "Upam, da to ni nekaj, kar nas ohromi, temveč nas vodi k hvaležnosti za vsak vdih in odnose, ki jih imamo ali jih bomo v prihodnosti še imeli."

The Book of Elsewhere je Reevesov prvi roman in je nastal v sodelovanju z Mievilleom. Pripoveduje o nesmrtnem bojevniku, ki želi umreti.

Knjiga temelji na izjemno uspešni seriji stripov BRZRKR iz leta 2021, ki jo je ustvaril Reeves. Temu se zdijo stripi še posebej privlačni. "Všeč so mi podobe," je povedal in dodal: "Rad imam besede in pripovedovanje zgodb, obožujem tudi, kako se vse to med seboj prepleta. Pogledaš umetnost in tako slediš zgodbi."

Pravi, da romana ni napisal sam

Igralec pravi, da ni sam napisal romana, ampak ga je Mieville. Ta pa meni, da Reeves pretirava, in dodaja: "Roman ne bi obstajal v takšni obliki, kot je, če ne bi bilo premišljenega in previdnega dela Keana."

Osrednji lik v zgodbi je znan samo kot B. S svojimi dolgimi temnimi lasmi je fizično podoben Reevesu. Ko je strip prvič izšel, so nekateri oboževalci izpostavili tudi osebnostne podobnosti in dogodke, ki so se zgodili v Reevesovi mladosti, kot je smrt njegovega dekleta, njunega otroka in najboljšega prijatelja.

Keanu Reeves s partnerko Alexandro Grant v začetku julija na dirkališču Sachsenring na Grand Prix v Nemčiji Foto: Guliverimage

Vendar je B star 80 tisoč let, napol nesmrten in napol bog. Poleg tega je nagnjen k nasilju, kar pa ne velja za Reevesa, ki ga pogosto opisujejo kot najbolj prijaznega človeka v Hollywoodu.

Knjiga je izšla v torek

Reeves, ki je igral tudi v franšizah Hitrost in John Wic, meni, da so na nasilje v stripu vplivali nekateri akcijski filmi, v katerih je igral.

Recenzije stripa so bile po pisanju BBC zelo pozitivne, zato Reeves in Mieville upata, da bosta ponovila uspeh.

Knjiga The Book of Elsewhere je 23. julija izšla pri založbi Penguin.

