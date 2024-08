Prihaja nova serija o Johnu Wicku

Serija z naslovom John Wick: Under the High Table se bo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa tematsko navezovala na četrti film.

V filmu John Wick 4 se poklicni morilec znova bori za življenje. Velika miza, ki združuje vse svetovne kriminalne tolpe, se ga želi znebiti. Šef podzemlja markiz de Gramont (Bill Skarsgard) ima vsa pooblastila za umor svojega nekdanjega odpadniškega soborca.

To bo že druga spin-off serija

Chad Stahelski, ki je režiral vse štiri celovečerne filme, bo režiral tudi pilotno televizijsko serijo in sodeloval pri produkciji. John Wick: Under the High Table bo že druga spin-off serija; lani je bila na pretočni storitvi Prime Video objavljena predzgodba The Continental: From the World of John Wick.

Keanu Reeves v njej ni zaigral, dogajanje mini serije pa je bilo postavljeno pred njegov čas, v 70. leta prejšnjega stoletja. V ospredju je bil Winston Scott, skrivnostni lastnik hotela The Continental, v katerem bivajo poklicni morilci z vsega sveta.

