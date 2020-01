Naslednje poglavje Jamestowna bo krojilo podobo novega sveta

Razburljiva tretja sezona serije Jamestown nam bo postregla z maščevanjem, novo ljubeznijo in najhujšim spopadom med Angleži in ameriškimi staroselci do zdaj.

Jamestown

Premierno od nedelje, 5. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: NBCU

Zgodbe v seriji Jamestown so večinoma izmišljene, en lik pa je zasnovan na resničnem posamezniku, ki je živel v naselbini Jamestown v Virginiji. To je bil kovač Jack Read, v tretji sezoni serije ga je upodobil igralec Matt Stokoe.

Jamestown je v razcvetu, Virginija angleškim priseljencem obljublja bogastvo in svobodo. Jocelynina uničena plantaža si je opomogla, a stare zamere ostajajo. Jocelyn po tihem načrtuje maščevanje, toda Yeardley se ne bo umaknil brez boja.

Veliki dobički v koloniji vzbudijo pozornost Anglije, prihod enigmatičnega moža v mesto pa prisili mnoge meščane v mrzlično brisanje sledi o preteklih prestopkih. Sredi spopada se rodi ljubezen in celo Jocelyn se odpira prihodnost, kakršne si ni nikoli niti predstavljala.

Maria, Pedro in njuni rojaki angolskega porekla se borijo za svoj mir znotraj kolonije, a si ne morejo več zatiskati oči, da živijo pod tiranijo in zrejo proti nepredstavljivi prihodnosti. Sharrowsovi medtem razvijejo tesno vez z ameriškimi staroselci.

Henry se poroči z žensko iz plemena Pamunkey, Silas pa živi skupaj z njimi v izgnanstvu, toda njegov prijateljski odnos z bojevnikom Chacrowom je pred veliko preizkušnjo in nazadnje se znajde v središču do zdaj najhujšega spopada med Angleži in ameriškimi staroselci.

Ti spopadi naznanjajo novo poglavje v zgodovini Virginije, ki bo več stoletij krojilo podobo novega sveta.

Frankie Drake

Premierno od torka, 7. januarja, ob 21. uri. │ Sezona: 3. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Kew Media

Čeprav Frankie Drake naleti na Agatho Christie v Londonu – to se zgodi v premierni epizodi tretje sezone –, je slovita pisateljica v resničnem življenju leta 1922 s svojim tedanjim možem odpotovala v Kanado, kar pomeni, da bi se lahko znašla v Torontu med eno od krajevnih preiskav naslovne junakinje.

Tretja sezona postreže z novimi dogodivščinami, saj Drakove zasebne detektivke obravnavajo še zahtevnejše primere, v njih pa se spopadajo s še mogočnejšimi zlikovci.

Frankie in Trudy se še naprej zanašata na Mary in Flo, ki vselej radi priskočita na pomoč pri vohljanju po policijskih dosjejih ter obdukcijskih poročilih, toda Mary je zaradi novo pridobljene samozavesti na policijski postaji (in v življenju samem) nezadovoljna s statusom častnice za moralo in si postavi nove razburljive poklicne cilje.

Flo zaključi razredni del na medicinski fakulteti in se veseli kliničnega izobraževanja v bolnišnici, medtem pa usklajuje zvezo s svojim ljubimcem na daljavo z različnimi zahtevami, ki jih mora izpolnjevati kot Drakova detektivka.

Trudyjino ljubezensko življenje z Billom Petersom postaja vse resnejše, hkrati pa je uspešna tudi pri svojem preiskovalnem delu, kjer sprejema resnično velika tveganja pri reševanju primerov.

Frankie še naprej vodi skupino z veliko samozavestjo in domiselnostjo, medtem pa razvije romantično razmerje z boksarjem Mosesom Pagom.

Poldark

Nadaljevanje od nedelje, 5. januarja, ob 20. uri. │ Sezona: 4. │ Št. epizod: 8 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Produkcijska hiša Mammoth Screen, ki stoji za TV-serijo Poldark, se zavzema za okoljsko trajnost pri Britanski akademiji za filmsko in televizijsko umetnost (BAFTA). Med snemanjem četrte sezone serije Poldark so zmanjšali ogljični odtis za kar 40,6 odstotka glede na predvidevanja in za to prejeli oceno treh zvezdic.

Medtem ko je država v primežu politične negotovosti in novih volitev, si Ross prizadeva izzvati Georgovo prevlado nad Cornwallom ter istočasno rešiti svoj zakon z Demelzo. Toda Hugh Armitage je še naprej zaljubljen v Demelzo in upa na več.

Dwight in Caroline se odločita ustvariti družino, Elizabeth pa si želi še enega otroka, da bi utrdila zakonsko zvezo z vse bolj sumničavim Georgeom.

Morwenna se obupno otepa Osborneovega zapeljevanja, Sam pa spodbuja svojega neutolažljivega brata Drakea, naj si poišče novo ljubezen.