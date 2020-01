Top 30 filmov preteklega desetletja

2010

Svet igrač 3 (Toy Story 3) – 99 %

Andy odhaja študirat, njegove zveste igračke pa se znajdejo v vrtcu. Toda neukročeni malčki z lepljivimi prsti se ne igrajo lepo, zato morajo spet združiti moči, da lahko skujejo drzen načrt za pobeg. Pixarjeva mojstrovina je prejela oskarja za najboljši animiran celovečerec leta in izvirno filmsko pesem (Randy Newman za We Belong Together). • V torek, 14. 1., ob 15. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Socialno omrežje (The Social Network) – 96 %

Nekega večera leta 2003 se harvardski študent in programerski genij Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) usede za računalnik in razvije neko zamisel. Šest let in 500 milijonov prijateljev pozneje je najmlajši milijarder v zgodovini. Biografska drama Davida Fincherja je bila nominirana za osem oskarjev in prejela tri (prirejen scenarij, izvirna glasba in montaža). • V videoteki DKino.

Živalsko kraljestvo (Animal Kingdom) – 94 %

Vrhunski, odlično odigran in večkrat nagrajen avstralski triler o osirotelem mladeniču, ki ga pod svoje okrilje vzame kriminalna družina iz Melbourna. Razvpiti avstralski odgovor na Scorsesejeve Dobre fante je med drugim prejel nagrado žirije na festivalu Sundance, Jacki Weaver pa je bila za stransko vlogo diabolične matriarhinje nominirana za oskarja. • V petek, 10. 1., ob 21.50 na Kanal A.*

2011

Harry Potter in Svetinje smrti 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows 2) – 96 %

Ena od največjih filmskih sag se je sklenila z veličastnim drugim delom zgodbe o Svetinjah smrti. Na poslednjem braniku šole za čaranje Bradavičarke se Harry ter njegova prijatelja Ron in Hermiona spopadejo s svojim največjim sovražnikom, v epskem finalu boj med silami dobrega in zla preraste v vsesplošno vojno. • V nedeljo, 5. 1., ob 15. uri na Kanal A.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zmagovalec (Moneyball) – 94 %

Resnična zgodba spremlja poskus direktorja bejzbolskega moštva Billyja Beana (Brad Pitt), ki je s pomočjo diplomanta univerze Yale in ekonomista Petra Branda (Jonah Hill) sestavil ekipo na osnovi računalniške analize igralcev. Šest nominacij za oskarja, tudi za najboljši film leta ter igralca v glavni in stranski vlogi. • Na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Izvorna koda (Source Code) – 92 %

Stotnik Stevens (Jake Gyllenhaal) se zbudi v telesu neznanca in ugotovi, da je del poskusnega vladnega programa, s pomočjo katerega mora odkriti bombaša na vlaku v Chicagu. Stevens vsakič znova podoživlja detonacijo nastavljene bombe in zbira dokaze o storilcu, da bi mu preprečil terorističen napad. • V torek, 14. 1., ob 19.20 na CineStar TV Action & Thriller.

2012

Lov (Jagten/The Hunt) – 94 %

Napeta psihološka drama danskega režiserja Thomasa Vinterberga o moči laži in uničujočih posledicah krive obtožbe je prejela nagrado za najboljšega igralca v Cannesu (izvrsten Mads Mikkelsen) in bila nominirana za oskarja za najboljši tujejezični film. • V soboto, 11. 1., ob 21.40 na Planet PLUS.* │ Tudi v videoteki DKino.

Časovna zanka (Looper) – 93 %

Joseph Gordon-Levitt in Bruce Willis se izkažeta v isti vlogi poklicnega morilca, mlajša različica pa poskuša starejši preprečiti dejanje, ki bo usodno za prihodnost. Odličen ZF-akcijski triler Riana Johnsona (Vojna zvezd: Poslednji jedi, Nož v hrbet) o potovanju skozi čas so številni oklicali za Matrico prejšnjega desetletja. • V nedeljo, 12. 1., ob 21.35 na CineStar TV Action & Thriller.

Skyfall – 92 %

James Bond (Daniel Craig) se znajde v novi smrtni nevarnosti, ko poskuša zaščititi skrivne podatke britanske obveščevalne službe in ujeti zloveščega kriminalca Raoula (Javier Bardem), med iskanjem sledi pa naleti na vznemirljive skrivnosti iz preteklosti M (Judi Dench). Ekipa pod vodstvom režiserja Sama Mendesa (Lepota po ameriško, 1917) je zaslužna za najboljšo bondiado v zadnjih desetletjih. • V nedeljo, 5. 1., ob 20. uri na Kanal A.* │ Tudi v videoteki VOYO.

2013

Gravitacija (Gravity) – 96 %

Sandra Bullock je znanstvenica na svoji prvi vesoljski misiji, George Clooney pa veteranski astronavt. Dvojica mora združiti moči, da bi preživela nesrečo, ki povsem uniči vesoljski raketoplan, njiju pa odvrže v ledeno, smrtonosno črnino. Absolutni zmagovalec 86. podelitve oskarjev je prejel sedem zlatih kipcev, med njimi tudi tistega za najboljšo režijo (Alfonso Cuarón). • V soboto, 11. 1., ob 15.04 na Pink 2.**

Ona (Her) – 94 %

Vase zaprt pisatelj Theodore (Joaquin Phoenix) po koncu dolgoletne ljubezenske zveze začne odnos z naprednim operacijskim sistemom z glasom Scarlett Johansson. Ljubezenska komična drama Spika Jonza je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij, Phoenix pa je bil nominiran za zlati globus za najboljšega igralca v komediji. • V nedeljo, 5. 1., ob 14.20 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Ameriške prevare (American Hustle) – 93 %

Ohlapna upodobitev kontroverzne tajne operacije FBI, ki je v poznih 70. letih z Vzhodne obale ZDA v svet izstrelila eno najbolj razvpitih korupcijskih afer in povzročila pravi politični cunami. Film Davida O. Russella je bil nominiran za deset oskarjev, zvezdniško igralsko zasedbo pa sestavljajo Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence in Jeremy Renner. • V soboto, 11. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

2014

Fantovska leta (Boyhood) – 97 %

Film, ki ga je Richard Linklater snemal kar 12 let, spremlja odraščanje dečka Masona v času od njegovega šestega do osemnajstega leta. Fant doživlja običajne najstniške tegobe, njegova starša se ločita, zaljubi se ter prepira s starejšo sestro. Nostalgična časovna kapsula nedavne preteklosti, ki služi kot oda odraščanju in starševstvu. • V videoteki DKino.

Lego film (The Lego Movie) – 96 %

Za vso družino primerna animirana komična pustolovščina s priljubljenimi "legicami" je navdušila kritike in v kinodvoranah zaslužila več kot 450 milijonov ameriških dolarjev. Nominacija za oskarja za najboljšo filmsko pesem (Everything is Awesome) in nominacija za zlati globus za najboljši animirani celovečerec. • V soboto, 4. 1., ob 16.25 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel) – 91 %

Film Wesa Andersona je umeščen v čas med obema vojnama in spremlja prigode g. Gustava, znamenitega oskrbnika slavnega evropskega hotela Grand Budapest, zgodba pa se suka okrog tatvine in iskanja neprecenljive renesančne slike. Prejemnik srebrnega berlinskega medveda in štirih oskarjev (kostumografija, maska in pričeska, izvirna filmska glasba in scenografija). • V ponedeljek, 6. 1., ob 21.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

2015

Vrvež v moji glavi (Inside Out) – 98 %

Ko se družina mlade Riley s Srednjega zahoda preseli v San Francisco, kjer je oče dobil službo, to povsem zmede njena čustva – veselje, strah, jezo, gnus in žalost. Zdaj se morajo privaditi na novo okolje, mesto, hišo in šolo. Še ena Pixarjeva uspešnica, ki je prejela oskarja za najboljši animiran celovečerec. • V torek, 7. 1., ob 15.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

V žarišču (Spotlight, 2015) – 97 %

Pretresljiva resnična zgodba o skupini novinarjev časopisa The Boston Globe – te so upodobili Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams in Liev Schreiber –, ki so leta 2002 razkrili množično spolno zlorabo otrok v Katoliški cerkvi. Prejemnik oskarjev za najboljši film in najboljši izvirni scenarij. • V videoteki DKino.

Pobesneli Max: Cesta besa (Mad Max: Fury Road) – 97 %

Adrenalinsko nadaljevanje znamenite postapokaliptične trilogije Georgea Millerja o cestnem bojevniku, ki je med zvezde izstrelila Mela Gibsona. Tokrat se tiranskemu vodji upirata Tom Hardy in Charlize Theron. Akcijska mojstrovina je zasluženo prejela šest tehničnih oskarjev. • V soboto, 11. 1., ob 1.10 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

2016

Zootropolis (Zootopia) – 97 %

V slovenščino sinhronizirana animirana komična pustolovščina ustvarjalcev Ledenega kraljestva se dogaja v nenavadnem velemestu, polnem najrazličnejših, ljudem podobnih živali, zgodba pa spremlja detektivske dogodivščine ambiciozne zajčje policistke Malči in njenega sodelavca, lisičjega prevaranta Nika. • V soboto, 11. 1., ob 11.05 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Lov na divjaka (Hunt for the Wilderpeople) – 96 %

Ganljiva in duhovita pustolovska komedija Taika Waitite (Zajec Jojo) o nenavadnem prijateljstvu med uporniškim najstnikom in čemernim vdovcem (Sam Neill), ki ju splet okoliščin združi v nevarni, a nepozabni pustolovščini. Najdonosnejši novozelandski film vseh časov. • V videoteki DKino.

Manchester ob morju (Manchester by the Sea) – 96 %

Izjemen Casey Affleck v srce parajoči, a tudi presenetljivo humorni meditaciji Kennetha Lonergana o krivdi, žalovanju in moči ljubezni. Oskar za glavno moško vlogo in izvirni scenarij ter nominacije za najboljši film leta, režijo, stransko žensko vlogo (Michelle Williams) in stransko moško vlogo (Lucas Hedges). • V videoteki DKino.

2017

Zbeži! (Get Out) – 98 %

Temnopolti mladenič (Daniel Kaluuya) obišče družinsko posestvo svojega belopoltega dekleta, kjer sprva naleti na toplo dobrodošlico, nato pa odkrije resnico, ki je bolj srhljiva od česarkoli, kar si je lahko predstavljal. Srhljivka Jordana Peela je prejela oskarja za najboljši izvirni scenarij, za kipce pa se je potegovala še v treh kategorijah (film leta, režija in glavni igralec). • V videoteki DKino.

Za vsako ceno (Hell or High Water) – 97 %

Chris Pine, Ben Foster in Jeff Bridges blestijo v odlični kriminalni drami Davida Mackenzia o teksaških bratih, ki se lotita ropanja bančnih podružnic, da bi družini vrnila ukradeno prihodnost. Štiri nominacije za oskarja, tudi za najboljši film leta. • V videoteki DKino.

Projekt Florida (The Florida Project) – 96 %

Film je postavljen v propadel motel nedaleč od floridskega Disney Worlda in pripoveduje zgodbo o razposajeni šestletni hčerki mlade mamice, ki se preživlja z občasno prostitucijo. Medtem ko mala Moonee preživlja brezskrbne poletne počitnice, se odrasli spopadajo z manj rožnato resničnostjo. • V videoteki DKino.

2018

Ne puščaj sledi (Leave No Trace) – 100 %

Osem let po prebojnem filmu Na sledi očetu se nam režiserka Debra Granik predstavlja s predelavo romana Petra Rocka o vojnem veteranu in očetu, ki s hčerko živi daleč od sodobne civilizacije. Edini film v našem izboru, ki si je prislužil popolno oceno. • V četrtek, 9. 1., ob 9.10 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mi bo kdaj odpuščeno? (Can You Ever Forgive Me?) – 98 %

Izvrstna Melissa McCarthy v biografski komični drami o nekdaj uspešni pisateljici, ki je po nastopu ustvarjalne krize začela služiti denar s ponarejanjem pisem umrlih avtorjev. Film je nominiran za tri oskarje, tudi v kategoriji najboljše igralke v glavni vlogi. • V ponedeljek, 6. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Misija: Nemogoče – Izpad (Mission: Impossible – Fallout) – 97 %

Ethan Hunt (Tom Cruise) se po spodleteli nalogi poda v napeto tekmo s časom, da bi popravil napako, ki ogroža varnost sveta. Šesti in najbolj hvaljeni del franšize Misija: Nemogoče so številni označili za enega od najboljših akcijskih filmov vseh časov. • V soboto, 11. 1., ob 19. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

2019

Pametni punci (Booksmart) – 97 %

Zagnani dijakinji in najboljši prijateljici (Kaitlyn Dever in Beanie Feldstein) se pred koncem srednje šole odločita, da bosta v eni noči nadoknadili vse, kar sta v štirih letih zamudili. Celovečerni režijski prvenec igralke Olivie Wilde, dekliški odgovor na Superhudo, je najbolje ocenjena komedija preteklega desetletja. • V videoteki DKino.

Maščevalci: Zaključek (Avengers: Endgame) – 94 %

Po uničujočih dogodkih v filmu Brezmejna vojna je vesolje v ruševinah. S pomočjo zaveznikov morajo preostali Maščevalci uničiti Thanosove moči in povrniti red v vesolje. Najdonosnejši celovečerec v zgodovini je v svetovnih kinematografih zaslužil 2,798 milijarde ameriških dolarjev. • V sredo, 8. 1., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Mi (Us) – 93 %

Oskarjevka Lupita Nyong'o blesti v hvaljeni grozljivki o družini, ki jo na počitnicah napade skupina dvojnikov. Vizionarski režiser Jordan Peele se je po izjemno uspešnem prvencu Zbeži! (2017) vrnil s srh vzbujajočo zgodbo o tem, da smo sami sebi najhujši sovražniki. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Ne puščaj sledi:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA CineStar TV Action & Thriller 224 NE Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Videoteka VOYO 239 Pink 2** 238 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.