Aquaman proti Temnemu feniksu in štiri odlične serije

Januarja se bosta na programih in storitvah HBO za naklonjenost gledalcev pomerila mogočni Aquaman in najnovejši film v franšizi Možje X, Temni feniks, ljubiteljice in ljubitelje serij pa bodo zabavale štiri TV-poslastice – dve povsem novi seriji in dve težko pričakovani nadaljevanji slovitih uspešnic.

SERIJE MESECA

Kriminalna drama, ki so jo posneli po istoimenski knjižni uspešnici slavnega Stephena Kinga, spremlja spremlja policijskega detektiva Ralpha Andersona (Ben Mendelsohn) med preiskavo srhljivega umor 11-letnega Frankieja Petersona, čigar iznakaženo truplo so našli v gozdovih Georgie. • Premiera serije: v ponedeljek, 13. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Novi papež nadaljuje zgodbo tam, kjer jo je Mladi papež končal. Papež Pij XIII. je v komi, Voiello pa si prizadeva, da bi bil očarljivi sir John Brannox, zmerni in zapleteni angleški plemič, izvoljen za novega vatikanskega voditelja Janeza Pavla III. Serijo je režiral oskarjevec Paolo Sorrentino, v glavnih vlogah pa vas bosta zabavala Jude Law in John Malkovich. • Premiera serije: v torek, 14. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Prvi epizodi bosta na HBO OD/GO na voljo že v petek, 10. januarja.

Ustvarjalec, scenarist in izvršni producent Armando Iannucci, avtor priljubljene serije Podpredsednica, prinaša komično serijo o vesoljskem turizmu, ki se dogaja 40 let v prihodnosti, ko je Osončje priljubljeno letovišče vsakogar. Hugh Laurie je Ryan Clark, kapitan vesoljske križarke Avenija 5, in z njim za krmilom pač ne more iti nič narobe. Ali pač? • Premiera serije: v ponedeljek, 20. 1., ob 21.30 na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

HBO prinaša deseto sezono z emmyjem in zlatim globusom nagrajene satirične serije avtorja, producenta in komika Larryja Davida. Ta v seriji upodablja samega sebe, spremljamo pa ga v namišljenem vsakdanu, medtem ko med iskanjem sreče skrbi, da so vsi drugi – in običajno še on sam – nesrečni. • Premiera nove sezone serije: v ponedeljek, 20. 1., ob 21. uri na HBO.* │ Prva epizoda nove sezone bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

FILMSKI USPEŠNICI MESECA

Med nevarno misijo v vesolju Jean Grey (Sophie Turner) absorbira kozmično energijo, ki v njej sproži tako močne sile in moči, kakršnih ni imel še noben mutant. Po vrnitvi na Zemljo zelo hitro prizadene ravno tiste, ki jih najbolj ljubi. Njena dejanja razdvojijo Može X, ki se morajo prvič v življenju boriti proti najbolj nevarnemu sovražniku do sedaj – enemu izmed svojih. • Premiera: v nedeljo, 12. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Aquaman z Jasonom Momoo v naslovni vlogi razkriva zgodbo o izvoru polčloveka in polpotomca Atlantide Arthurja Curryja. Na tej življenjski pustolovščini se bo moral Aquaman spopasti z resnico o tem, kdo dejansko je, hkrati pa bo odkril, ali je sploh vreden položaja, za katerega se je rodil – položaja kralja. • Premiera: v nedeljo, 26. 1., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235