Strašljive zgodbe (Scary Stories to Tell in the Dark)

Norveški režiser André Øvredal (Lovec na trole) in producent Guillermo del Toro (Oblika vode) predstavljata hvaljeno grozljivko o skupini najstnikov, ki se borijo za preživetje, potem ko v zapuščeni hiši odkrijejo strašljivo knjigo, s pomočjo katere oživijo pošasti iz nočnih mor.

ZDA, Kanada │ 2019 │ 103 min. │ Grozljivka R: André Øvredal│ I: Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 78 % │ Uporabniki Googla: 84 %

Noč čarovnic leta 1968 v mestecu Mill Valley. Skupina najstnikov vdre v zapuščeno hišo in v njej odkrije staro knjigo, ki vsebuje strašljive zgodbe o grozljivih pošastih.

Te pošasti pa kmalu oživijo in napadejo tiste, ki se jih bojijo. Prestrašeni najstniki so se primorani boriti za svoja mlada življenja in razkriti srhljivo skrivnost, ki bo izničila prekletstvo.

"Blagoslovljene z nekaterimi čvrstimi rokami na krmilni ročici terorja in zmagovalno zasedbo, so Strašljive zgodbe čedna in čudovito grozljiva grozljivka." Clark Collis, Entertainment Weekly

"Še en dokaz, da so škripajoče talne deske ob premišljeni uporabi vredne več kot vsaka draga digitalna zvijača." Larushka Ivan-Zadeh, Times

Napovednik filma Strašljive zgodbe: Zanimivosti: Film temelji na priljubljeni istoimenski knjižni seriji treh zbirk kratkih grozljivih zgodb za otroke, ki jih je v 80. letih prejšnjega stoletja spisal Alvin Schwartz in ilustriral Stephen Gammell .

Guillerma del Tora (Favnov labirint, Škrlatni vrh, Oblika vode) so omenjali kot morebitnega režiserja filma, vendar je ta režijsko taktirko nazadnje prepustil Norveškemu režiserju Andréju Øvredalu, sam pa se je pod projekt podpisal kot soavtor zgodbe in koproducent.

(Favnov labirint, Škrlatni vrh, Oblika vode) so omenjali kot morebitnega režiserja filma, vendar je ta režijsko taktirko nazadnje prepustil Norveškemu režiserju , sam pa se je pod projekt podpisal kot soavtor zgodbe in koproducent. To je Øvredalov drugi celovečerec v angleškem jeziku po srhljivki Obdukcija neznanke (2016).

Zoe Margaret Colletti) prvič prelista knjigo z grozljivimi zgodbami, lahko preberemo naslove zgodb iz knjižne predloge, kot so The Cat's Paw (Mačja šapa), The Attic (Podstrešje) in Wendigo.

) prvič prelista knjigo z grozljivimi zgodbami, lahko preberemo naslove zgodb iz knjižne predloge, kot so The Cat's Paw (Mačja šapa), The Attic (Podstrešje) in Wendigo. Glasbena tema, ki se predvaja skozi celoten film, je skladba The Hearse Song (Pesem o mrtvaškem vozu), to pa je tudi naslov ene od zgodb v knjižni seriji.

Glasbena skrinjica predvaja pesem You May Be The Next (Ti si morda naslednji), to pa lahko slišimo tudi v nekaterih drugih prizorih filma. Začetek te pesmi je enak začetku pesmi The Hearse Song, zato ju zlahka zamenjamo.

