Velika filmska maškarada

Joker (2019)

Nepozabni Joaquin Phoenix v mračni značajski in družbeni študiji Todda Phillipsa o izvoru najslovitejšega stripovskega zlikovca – Jokerja. Film je prejel oskarja za najboljšega igralca in najboljšo izvirno glasbeno podlago, za kipce pa se je potegoval še v devetih drugih kategorijah. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Zgodbe iz hoste (Into the Woods, 2014)

V Disneyjevi priredbi istoimenskega broadwayskega muzikala se prepletajo številne pravljice bratov Grimm, glavne like pa so med drugimi upodobili Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine in Johnny Depp. • V petek, 21. 2., ob 7.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Vran (The Crow, 1994)

Med snemanjem filma tragično preminuli Brandon Lee v kultni vlogi brutalno umorjenega rokerja, ki vstane od mrtvih, da bi krvnikom maščeval svojo in zaročenkino smrt. Akcijsko-domišljijski triler Alexa Proyasa temelji na seriji stripov Jamesa O'Barrja. • V ponedeljek, 24. 2., ob 5.55 na TV 1000.*

Črni labod (Black Swan, 2010)

Psihološki triler Darrena Aronofskyja (Rekvijem za sanje) je postavljen v svet newyorškega baleta in popelje na srhljivo avanturo skozi psihološki ustroj mlade balerine (oskarjevka Natalie Portman), ki se z vlogo dvolične labodje kraljice poistoveti do strašljive popolnosti. • V torek, 18. 2., ob 1.10 na FOX Movies.*

Zlohotnica (Maleficent, 2014)

Izjemno uspešna akcijsko-domišljijska pustolovščina nam razkrije zamolčano zgodbo o eni najbolj priljubljenih Disneyjevih antijunakinj. Zlohotnica (Angelina Jolie) iz maščevanja uroči kraljevo novorojenko, nato pa se izkaže, da je prav ona ključ do sožitja med čarobnim gozdom in človeško kraljevino. • V soboto, 15. 2., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Intervju z vampirjem (Interview with the Vampire, 1994)

Zgodba gotske grozljivke se razteza skozi več stoletij in spremlja moškega (Brad Pitt), ki se po smrti žene in hčerke ter zaslugi krvosesa Lestata (Tom Cruise) spremeni v vampirja, le da sene more znebiti svojih človeških čustev. • V torek, 18. 2., ob 1.25 na Kino.*

Moulin Rouge (Moulin Rouge!, 2001)

Inovativen muzikal Baz Luhrmanna nam s pomočjo sodobnih glasbenih uspešnic predstavi prepovedano in tragično romanco med bleščečo zvezdnico nočnega kluba (Nicole Kidman) in neuspešnim mladim pisateljem (Ewan McGregor). Oskar za najboljšo umetniško režijo in kostumografijo. • V sredo, 19. 2., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Bandidas (2006)

Akcijska komična pustolovščina se dogaja v 80. letih 19. stoletja na ameriškem Divjem zahodu in spremljata vražji dekleti (Penelope Cruz in Salma Hayek) z različnih koncev družbene lestvice, ki postaneta nevarni roparki bank. • V nedeljo, 23. 2., ob 15.05 na CineStar TV Action & Thriller.

Očka v krilu (Mrs. Doubtfire, 1993)

Daniel (Robin Williams) po boleči ločitvi od Mirande (Sally Field) izgubi še skrbništvo nad njunimi tremi otroci. Ker želi ohraniti tesne stike z družino, se preobleče v gospo Doubtfire zrelo in odločno varuško z ostrim jezikom. Zaslužen okar za najboljšo masko. • V soboto, 22. 2., ob 11.45 na FOX Movies.*

Poslednji Mohikanec (The Last of the Mohicans, 1992)

Pripadniki izumirajočega indijanskega plemena Mohikancev živijo v miru z britanskimi kolonialisti, ko pa ugrabijo hčerko (Madeleine Stowe) britanskega polkovnika, jo morata Uncas in njegov posvojeni polbeli brat Sokolje oko (Daniel Day-Lewis) rešiti … • V ponedeljek, 17. 2., ob 20.10 na AMC.*

Zlobni mrtveci (Evil Dead, 2013)

Predelava kultne grozljivke Sama Raimija (Spider-Man) spremlja skupino prijateljev, ki se odpravi v samotno kočo v gozdu, kjer po nesreči osvobodi starodavne in nepojmljivo zlobne demone. • V soboto, 22. 2., ob 23.55 na Kino.*

Pepelka (Cinderella, 2015)

Režiser Kenneth Branagh je pod okriljem studia Disney posnel igrano upodobitev znamenite pravljice o trpinčeni mladenki, ki s pomočjo čarovnije in izgubljenega čeveljca osvoji prinčevo srce. Naslovno junakinjo je upodobila Lily James, igralsko zasedbo filma pa dopolnjujejo Cate Blanchett, Stellan Skarsgard in Helena Bonham-Carter. • V sredo, 19. 2., ob 10.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Chicago (2002)

Pevki, plesalki in na smrt obsojeni morilki (Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones), razvijeta močno rivalstvo, medtem ko se potegujeta za publiciteto, slavo in pozornost odvetnika (Richard Gere). Celovečerna priredba slovitega muzikala je leta 2003 prejela kar šest oskarjev, med njimi tudi kipec za najboljši film. • V sredo, 19. 2., ob 13.20 na AMC.*

Vročica sobotne noči (Saturday Night Fever, 1977)

Neizobražen najstnik italijanskih korenin iz Brooklyna živi za ples in kmalu postane kralj okrajne disko scene. Ko spozna rojakinjo, de odločita, da se bosta skupaj udeležila plesnega tekmovanja, njun odnos pa zapletejo mladeničeva romantična čustva. V 70. leta prejšnjega stoletja vas bosta popeljala John Travolta in odlična glasba. • V torek, 25. 2., ob 9.05 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Franšiza Možje v črnem (Men in Black)

Akcijska komična franšiza o skrivni agenciji, ki nadzoruje dejavnosti nezemljanov na Zemlji in posreduje v nujnih primerih, hkrati pa mora svetu prikrivati tako njihov kot tudi svoj obstoj. V izvirni trilogiji sta glavni vlogi odigrala Tommy Lee Jones in Will Smith, v najnovejšem filmu pa sta se v črno oblekla Chris Hemsworth in Tessa Thompson. • Izvirna trilogija je na voljo v videoteki DKino. | Možje v črnem: Globalna grožnja: v nedeljo, 23. 2., ob 20. uri na HBO* in na HBO GO.

Napovednik filma Joker:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA CineStar TV Action & Thriller 224 NE