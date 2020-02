Ljubezen je v zraku in na TV

V tokratnih priporočilih vas vabimo k ogledu romantičnih filmov. Nekateri od teh vas bodo nasmejali, drugi razžalostili, prav vse pa zaznamujejo močna ljubezenska čustva in so kot nalašč za ogled v dvoje.

Lepotica in zver (Beauty and the Beast, 2017)

Igrana različica brezčasne Disneyjeve ljubezenske zgodbe o prikupni lepotici (Emma Watson) in uročenem princu (Dan Stevens). Glasba, ples in veselje postopoma odpirajo pot ljubezni, ki lahko edina konča zlovešče prekletstvo. • V sredo, 12. 2., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dnevnik Bridget Jones (Bridget Jones's Diary, 2001)

Izjemno uspešna priredba istoimenskega romana Helen Fielding o življenju samske ženske v tridesetih (Renée Zellweger), ki se znajde razpeta dvema moškima – šarmantnim šefom (Hugh Grant) ter prefinjenim odvetnikom in starim družinskim prijateljem (Colin Firth). • V petek, 14. 2., ob 22.55 na FOX Life.*

Gora Brokeback (Brokeback Mountain, 2005)

Brezčasna ljubezenska zgodba o tesnem prijateljstvu med dvema kavbojema (Heath Ledger in Jake Gyllenhaal), ki sčasoma preraste v usodno romantično razmerje. Mojstrovina tajvanskega režiserja Anga Leeja je prejela zlatega leva in tri oskarje - tudi za najboljši film in režijo. • V soboto, 8. 2., ob 15.40 na Kanal A.*

Noro bogati Azijci (Crazy Rich Asians, 2018)

Newyorčanka s svojim dolgoletnim fantom odpotuje v Singapur, kjer izve, da je njen partner potomec izjemno bogate dinastije in eden od najbolj zaželenih samcev v državi. Film je požel pohvale kritikov in postal najuspešnejša ameriška romantična komedija v več kot desetih letih. • V četrtek, 13. 2., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Angleški pacient (The English Patient, 1996)

Med 2. svetovno vojno se v italijanski vojaški bolnišnici zdravi skrivnostni bolnik z nevarno in romantično preteklostjo. Epska ljubezenska drama Anthonyja Minghelle z Ralphom Fiennesom v naslovni vlogi je prejela kar devetih zlatih kipcev, vključno z oskarjem za najboljši film, režijo in stransko igralko (Juliette Binoche). • V petek, 14. 2., ob 8.55 na AMC.*

Zvezda je rojena (A Star Is Born, 2018)

Bradley Cooper in Lady Gaga v najnovejši priredbi filmske klasike in brezčasne ljubezenske zgodbe o dveh umetniških dušah, ki se združita tako na odru kot v zasebnem življenju. Ta je bila nominirana za osem oskarjev, , pesem Shallow pa je Akademija nagradila s kipcem za najboljšo filmsko skladbo. • V nedeljo, 9. 2., ob 15.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Moulin Rouge (Moulin Rouge!, 2001)

Ljubezenski muzikal Baza Luhrmanna v dekadentnem francoskem nočnem klubu in spremlja prepovedano romanco med prelepo kurtizano (Nicole Kidman) in mladim, a ne preveč uspešnim pisateljem (Ewan McGregor). Šest nominacij za oskarja in kipca za najboljšo scenografijo in kostumografijo. • V petek, 14. 2., ob 8.30 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Planet samskih (Planeta Singli, 2016)

V drugi poljski romantični uspešnici slovenskega režiserja Mitje Okorna spremljamo čustveni vrtinec med očarljivo učiteljico glasbe in zabavljaškim televizijskim voditeljem. Film je v slovenske kinematografe privabil več kot 50 tisoč gledalcev in dvomljivcem dokazal, da uspeh Okornovega prejšnjega celovečerca Pisma sv. Nikolaju ni bil naključen. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Čokolada (Chocolat, 2000)

Leta 1959 se skrivnostna tujka Vianne (Juliette Binoche) z mlado hčerjo priseli v mirno in tradicionalno francosko mestece. Tam odpre čokoladnico in z njo pretrese strog občutek morale v tamkajšnji nazadnjaški skupnosti, zaljubi pa se tudi v šarmantnega vodjo skupine romskih popotnikov (Johnny Depp). • V ponedeljek, 10. 2., ob 22.50 na TV 1000.*

Eksotični hotel Marigold 2 (The Second Best Exotic Marigold Hotel, 2015)

Marigold je poln stalnih prebivalcev, zato si želita soupravljavca Muriel Donnelly (Maggie Smith) in Sonny Kapoor (Dev Patel) odpreti še enega, hkrati pa ju čakajo priprave na poroko in prihod skrivnostnega gosta iz ZDA. V nadaljevanju uspešnice iz leta 2011 se je izvirni igralski zasedbi pridružil Richard Gere. • V nedeljo, 9. 2., ob 13.10 na Planet PLUS.*

Mamma Mia (Mamma Mia!, 2008)

V muzikalu, ki slavi mame, hčere in očete ter izgubljene in nove ljubezni, se boste od srca nasmejali zvezdniški igralski zasedbi na čelu z Meryl Streep, Piercom Brosnanom in Colinom Firthom, ob slovitih uspešnicah švedske glasbene zasedbe Abba pa vas bodo zasrbele pete in grla. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Hitch: Zdravilo za sodobnega moškega (Hitch, 2005)

Newyorški "zdravnik za zmenke" in zapriseženi samec Alex Hitchens (Will Smith) z ljubezenskimi nasveti pomaga drugim moškim, ki jim primanjkuje samozavesti, dokler tudi sam ne spozna ženske (Eva Mendes), ki mu zmeša glavo. • V soboto, 15. 2., ob 18.35 na AXN Spin.*

Bolje ne bo nikoli (As Good As It Gets, 1997)

Življenje ljudomrznega pisatelja z obsesivno-kompulzivno motnjo se podre, ko mora natakarica iz krajevne obedovalnice, ki mu je edina pripravljena postreči, doma poskrbeti za kronično bolnega sina. Romantično komedijo Jamesa L. Brooksa je akademija pričakovano nagradila z oskarjema za najboljšega igralca in igralko (Jack Nicholson in Helen Hunt). • V nedeljo, 9. 2., ob 12.10 na Kino.*

Pozabi Saro (Forgetting Sarah Marshall, 2008)

Ne preveč uspešnemu glasbeniku Petru se življenje postavi na glavo, ko ga dekle zapusti zaradi priljubljenega rock zvezdnika. Kako daleč bo šel, da bo pozabil nekdanjo ljubezen? V tej nepozabni romantični komediji vas bodo nasmejali Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis in Russell Brand. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Zvezda je rojena:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA FOX Life 212│ 213 (HD) DA TV 1000 218 DA Kino 219│ 220 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA