Razvedrilne TV-vsebine za vse okuse in generacije

Februarja si boste na programih in storitvah HBO lahko ogledali tri nove filmske uspešnice, med njimi tudi hvaljenega Rocketmana in zabaven Čudežni park, ljubiteljice in ljubitelji serij pa se bodo razveseli premier dveh novih serij in novih sezon treh uveljavljenih TV-uspešnic.

SERIJE MESECA

Dokumentarna serija podrobno beleži nedoumljivo goljufijo varnostnika in nekdanjega policista, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja z igro Monopoly promoviral franšizo McDonald's. Prevara je trajala vse desetletje, z njeno pomočjo pa so ukradli več milijonov dolarjev. • Premiera serije: v četrtek, 6. 2., ob 22.05 na HBO.* │ Prvi epizodi sta že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Tri starševske skupnosti klana Pritchett-Dunphy-Tucker se trudijo premostiti generacijske, kulturne in družbene vrzeli. Na začetku 11. sezone Haley sklene ubogati nasvet iz priročnika o starševstvu glede dvojčkov, vendar Phil in Claire menita, da so njune stare metode boljše, Manny pa naj bi režiral Jayev oglas za pasje postelje. • Premiera nove sezone: v ponedeljek, 10. 2., ob 8.15 na HBO.* │ Prva epizoda je že na voljo na HBO OD/GO.

Druga sezona serije se nadaljuje natančno tam, kjer se je končala prva. Lila in Elena sta stari šestnajst let. Prva se je pravkar poročila, vendar se ji zdi, da je ostala brez lastne identitete, ko je prevzela možev priimek, vzorna dijakinja Elena pa med Lilino poročno slovesnostjo spozna, da ni srečna niti v rodni soseski niti zunaj nje … • Prvi epizodi nove sezone sta že na voljo na HBO OD/GO.

Legendaren voditelj otroških TV-oddaj Jeff Pickles (Jim Carrey) vodi več milijonov vreden poslovni imperij. Ko začne njegova družina razpadati, nima Jeff nobene pravljice ali lutke, ki bi ga vodila skozi osebno krizo. Drugo sezono serije zaznamuje še več glasbe, čarovnij, lutk in čustev, Jeff pa v njej odkrije drugo plat samega sebe. • Prvi epizodi nove sezone sta že na voljo na HBO OD/GO.

Serija temelji na istoimenski knjigi italijanskega avtorja Roberta Saviana (Gomora) in obravnava temačno trgovanje s kokainom – od držav proizvajalk do krajev za distribucijo in prodajo. To je vpogled v zapleten sistem, ki je natančno razdelan in ga zaznamujeta nasilje in surovosti, pa tudi tehnično znanje, spretnost in domišljija. • Prva epizoda nove serije bo na HBO OD/GO na voljo v petek, 14. februarja.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Deklica June, polna domišljije in optimizma, globoko v gozdu odkrije zabavišče Čudežni park, ki je skrito globoko v gozdu in v katerem prebivajo smešne govoreče živali. Ta je sicer popolnoma neurejen, toda June kmalu spozna, da park obstaja le v njeni domišljiji ... • Naslednjič na sporedu: v ponedeljek, 2. 3., ob 17.40 na HBO.* │ Film je že na voljo na HBO OD/GO.

Biografska zgodba o angleškem glasbeniku Eltonu Johnu (Taron Egerton) zajame njegove začetke od nadarjenega sramežljivega pianista Reginalda Dwighta na londonski Kraljevi glasbeni akademiji do statusa svetovno znanega zvezdnika. Film je na nedavni podelitvi Oskarjev prejel kipec za najboljšo izvirno filmsko skladbo (Elton John in Bernie Taupin za pesem I'm Gonna Love Me Again.) • Premiera: v nedeljo, 9. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo na HBO OD/GO.

Agent H (Chris Hemsworth) in novinka M (Tessa Thompson) se v najnovejšem poglavju franšize Možje v črnem spopadeta z največjo grožnjo do zdaj, saj morata ob varovanju sveta pred nepridipravi iz vesolja odkriti tudi sovražnika, ki se skriva v njihovih lastnih vrstah. • Premiera: v nedeljo, 23. 2., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Programska opcija HBO na televiziji Telekoma Slovenije Programska opcija HBO vam ponuja pet kakovostnih filmskih programov (HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax in Cinemax2), ki so dostopni tudi v visoki ločljivosti (HD). Poleg petih programov sta brezplačno na voljo tudi spletna videoteka HBO GO in klasična televizijska videoteka HBO On Demand, kjer si lahko vse vsebine ogledate brez dodatnega plačila. HBO in Cinemax v vaše domove prinašata največje filmske uspešnice, nagrajevane serije iz izvirne produkcije, filmske klasike, festivalske filme, evropske in svetovne filme, prenose posebnih dogodkov in največje zvezde.

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: HBO/HBO HD 6 in 201/202 HBO 2/HBO 2 HD 204/205 HBO 3/HBO 3 HD 206/207 HBO On Demand 203 HBO GO 240 Cinemax/Cinemax HD 208/234 Cinemax 2/Cinemax 2 HD 209/235