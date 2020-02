Zanimiva in poučna zgodba o vzponu Londona

London: 2000 let zgodovine (London: 2000 Years of History)

Premierno od nedelje, 9. februarja, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: Banijay Rights

London velja za eno od največjih in najuspešnejših mest na svetu, pa vendar se je na tem območju pred 2.000 leti raztezalo neposeljeno močvirje.

Dan Jones, Suzannah Lipscomb in Rob Bell predstavljajo zgodbo o vzponu Londona iz majhnega rimskega trgovskega centra do prestolnice Britanskega imperija in končno do velemesta, kot ga poznamo danes.

Ta serija bo na podlagi ekskluzivnega dostopa in svežih raziskav za vselej spremenila vaše poglede na to mesto.

Skrivnosti v muzeju (Mysteries at the Museum)

Premierno od ponedeljka, 3. februarja, ob 20. uri. │ Sezona: 10. │ Št. epizod: 13 x 60 min │ Foto: Discovery Europe

Države po vsem svetu v muzejih razstavljajo čudovite zaklade iz svoje preteklosti, to pa so nemalokrat nenavadni ostanki iz časov prelomnih dogodkov, ki so izoblikovali zgodovino.

A za vsakim predmetom se skriva še več nepoznanih zgodb in neznanih skrivnosti. To so zgodbe, ki prekipevajo od škandalov, skrivnosti, umorov in spletk.

Vsaka enourna epizoda te serije gledalce popelje na napet, poučen in pogosto šokanten ogled ameriške preteklosti, saj vnovičen pregled in preiskava nekaterih bistvenih zgodovinskih dogodkov razkrivata, kar je do danes večinoma ostalo prikrito.

Spopadli se bomo z najbolj trdoživimi skrivnostmi zgodovine, tako z dobro poznanimi zgodbami kot tudi z manj znanimi primeri, ki jih do zdaj na televiziji še nismo videli.

Izgubljena kraljestva Srednje Amerike (Lost Kingdoms of Central America)

Premierno vsak delavnik od ponedeljka, 24. februarja, ob 22.10. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min │ Foto: Benijay Rights

Arheolog dr. Jago Cooper raziskuje izjemne, a nekoliko manj znane civilizacije Srednje Amerike – Ljudstvo Olmec v Mehiki (1.200 - 400 pr. n. št.), Taino v Velikih Antilih (400 pr. n. št. - 1.600 n. št.), Teotihuacan v Mehiki (200 pr. n. št. - 700 n. št.) in Chiriquí v Kostariki (1.000 pr. n. št. - 1.400 n. št.).

To so bile dinamične in izjemno pomembne civilizacije. Nekatere od teh so starejše od svojih slavnih sosedov, zato si zaslužijo priznanje ob boku mogočnih azteških in majevskih civilizacij.

Okolja Srednje Amerike so izredno raznolika – od rajskih otočij do puščav in deževnih gozdov – in človekov odziv je bil temu primeren. O tem pričajo tudi templji, ki se oprijemajo robov vulkanov, in številne trdnjave, ki so danes v ruševinah.

Jago izpostavlja največje dosežke teh pozabljenih ljudstev in razkriva, zakaj so njihova kraljestva naposled izginila.

Bojišča (Battlefields)

Premierno od ponedeljka, 17. februarja, ob 21. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 9 x 60 min │ Foto: Terranoa

Usoda države je lahko zapečatena v pičlih nekaj minutah bitke, vendar razlogi za zmago ali poraz pogosto ostajajo skrivnostni in kontroverzni.

Daleč od mitov, legend in političnega izkoriščanja, ta serija odstira tančico skrivnosti v ozadju velikih bitk dvajsetega stoletja. Ob pomoči zgodovinarjev, arheologov in vojaških inštruktorjev bodo rekonstruirali prepričljivo zgodbo o spopadih, ki so za vedno spremenili svet.