Hugh Laurie nas bo popeljal na zabavno križarjenje po vesolju

Ustvarjalec, scenarist in izvršni producent Armando Iannucci, avtor priljubljene serije Podpredsednica, prinaša humoristično serijo o vesoljskem turizmu Avenija 5. Ta se dogaja 40 let v prihodnosti, ko je Osončje priljubljeno letovišče vsakogar, glavno vlogo v seriji pa je odigral Hugh Laurie.

Nova komična serija v produkciji HBO Avenija 5 (Avenue 5), je umeščena v čas, ko potovanje v vesolje ni več skoraj nemogoča stvar, ampak rastoč in zelo donosen posel.

Ryan Clark (Hugh Laurie) je izkušen in očarljiv kapitan vesoljske križarke Avenija 5. Ta je samozavesten, priljuden in drži vajeti vselej trdno v svojih rokah, prav takšnega človeka pa si želite, ko nastopijo težave.

Bodo izkušeni kapitan luksuzne vesoljske križarke Avenija 5 Ryan Clark (Hugh Laurie) in člani njegove posadke vendarle kos tehničnim težavam? © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and services are the property of Home Box Office, Inc. Milijarder Herman Judd (Josh Gad) je obraz Avenije 5 in celotne tržne znamke Judd. Ta ob vesoljski križarki vključuje še hotele, klube za fitnes in agencije za vesoljski turizem.

Matt Spencer (Zach Woods) je vodja oddelka za odnose s strankami, Rav Mulcair (Nikki Amuka-Bird) vodja nadzornega centra misije Judd na Zemlji, Karen Kelly (Rebecca Front) pa je voditeljica, ki se je kot s pomočjo neprenosljive vozovnice svoje sestre kot slepa potnica nezakonito vkrcala na Avenijo 5.

Vesoljski prestiž skazijo tehnične težave

Vesoljska ladja Avenija 5 gostom ponuja luksuzno ponudbo in storitve kot so gurmanske specialitete, center za dobro počutje, ure joge in napovedovalce prihodnosti.

Serija vas bo popeljala na osemtedensko potovanje okoli Saturna. Sprva je vse v najlepšem redu, nato pa se bo ladja začela spopadati s tehničnimi težavami.

Ryan in njegova posadka mirijo nezadovoljne potnike in iščejo način, kako se spopasti z nepredvidenimi situacijami, katerim kot kaže niso kos.

Prvi del humoristične serije Avenija 5 si že lahko ogledate na HBO OD in HBO GO, na programu HBO pa ga bodo premierno predvajali v ponedeljek, 20. 1., ob 21. uri.

Napovednik serije Avenija 5:

