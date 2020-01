Filmi velikih mojstrov režije

Filmi Martina Scorseseja

Taksist (Taxi Driver, 1976)

Osamljen, odtujen in z vietnamsko vojno zaznamovan taksist Travis Bickle (Robert De Niro) tone v norost, medtem ko načrtuje atentata na predsedniškega kandidata in zvodnika mladoletne prostitutke. Scorsesejeva temačna psihološka študija je prejela zlato palmo in je po mnenju številnih najboljši film 70. let prejšnjega stoletja. • V torek, 14. 1., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Pobesneli bik (Raging Bull, 1980)

Scorsese je na začetku 80. posnel še eno svojo nesporno mojstrovino, črno-belo biografsko športno dramo o vzponu in samouničujočem padcu boksarskega prvaka Jaka LaMotte (Robert De Niro). Ta je bila nominirana za osem oskarjev, tudi za najboljši film in režijo, prejela pa je kipca za glavnega igralca in montažo. • V sredo, 22. 1., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dvojna igra (The Departed, 2006)

Čeprav je Dvojno igro, remake hongkonškega trilerja Infernal Affairs (2002), le malokdo označil za mojstrovino, je prav ta triler o dveh bostonskih policistih (Leonardo DiCaprio, Matt Damon), ujetih v številne prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, Scorseseju prinesel prvega in do zdaj edinega oskarja za režijo. Film je slavil še v treh kategorijah, tudi v najpomembnejši. • V ponedeljek, 13. 1., ob 21.35 na Kanal A.*

Volk z Wall Streeta (The Wolf of Wall Street, 2013)

Peti skupni film Scorseseja in Leonarda Di Capria je kontroverzna črna biografska komedija o bliskovitem vzponu in strmem padcu newyorškega borznega posrednika Jordana Belforta. Najdonosnejši film v Scorsesejevi karieri je bil nominiran za pet oskarjev, a ni prejel niti enega. • Na voljo v videoteki DKino.

Molk (Silence, 2016)

Epska zgodovinska drama o mladih jezuitskih duhovnikih (Andrew Garfield, Adam Driver), ki se v 17. stoletju odpravita na Japonsko poiskat svojega nekdanjega mentorja (Liam Neeson), ki je tam širil krščanstvo. Film je Scorsese razvijal več kot 25 let in velja za enega od njegovih najbolj osebnih projektov. • V soboto, 11. 1., ob 22.15 na TV SLO 1.* │ Tudi v videoteki DKino.

Alfred Hitchcock: Vrtoglavica (1958)

Psihološki triler velikega Alfreda Hitchcocka o detektivu iz San Francisca (James Stewart), ki ga znanec s fakultete najame, da sledi njegovi ženi (Kim Novak), s katero postane nevarno obseden. V anketi kritikov, ki so jo leta 2012 izvedli pri reviji Sight & Sound, je bila Vrtoglavica imenovana za najboljši film vseh časov. • V sredo, 22. 1., ob 18.50 na TV 1000.*

Stanley Kubrick: Dr. Strangelove (1964)

Čeprav je med trinajstimi celovečerci Stanleyja Kubricka skoraj nemogoče izbrati najboljšega, se ta črna satirična komedija o jedrskemu uničenju sveta uvršča v sam vrh njegove kratke, a toliko kakovostnejše filmografije. V filmu, ki ga je Kubrick posnel na višku hladne vojne, vas bodo nasmejali Peter Sellers, George C. Scott in Sterling Hayden. • V četrtek, 16. 1., ob 9.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Francis Ford Coppola: trilogija Boter

Mafijska saga o dveh patriarhih – italijanskem priseljencu Vitu Carleoneju in njegovem najsposobnejšem nasledniku Michaelu – in treh generacijah družine, ki izpolni ameriški sen, vendar zanj plača (pre)visok davek. Prva dva dela Coppoline trilogije sta nesporni mojstrovini, tretji del pa zadovoljivo sklene to epsko pripoved. • Od torka, 21. 1., do četrtka, 23. 1., ob 22.45 na FOX Movies.*

Brian DePalma: Brazgotinec (1983)

Kultna in izjemno vplivna kriminalna saga, ki jo je Brian De Palma posnel po istoimenskem filmu iz leta 1932 in scenariju Oliverja Stone, spremlja vzpon kubanskega begunca Tonyja Montane (Al Pacino). Ta se vzpne v sam vrh miamijske mafije, dokler se nazadnje ne ujame v vrtinec nasilja, zasvojenosti in neizbežne smrti. • V nedeljo, 12. 1., ob 1.35 na FOX Movies.*

Oliver Stone: Platoon – vod smrti (1986)

Vojna drama Oliverja Stona prikazuje ameriško pehotno enoto, njen vsakodnevni boj za preživetje sredi grozljivega nasilja in norega bojevanja, odkriva boj med dobrim in zlim v skupini ter nazorno pokaže, kaj v resnici pomeni biti vojak v Vietnamu. Prejemnik štirih oskarjev, tudi za najboljši film in režijo. • V soboto, 18. 1., ob 23.45 na Kino.*

Robert Altman: Igralec (1992)

Hollywoodski producent (Tim Robbins) ubije scenarista, za katerega sumi, da mu je pošiljal grozilna pisma. A morda ni ubil pravega človeka ... Satira velikega Roberta Altmana je bila nominirana za tri oskarje in prejela dva zlata globusa – za najboljšo komedijo leta in najboljšega igralca v komediji –, v gostujočih vlogah pa se pojavi kar 65 zvezdniških obrazov. • V torek, 14. 1., ob 20. uri na Planet PLUS.*

Napovednik filma Taksist:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA Kanal A 8 │ 15 (HD) DA Kino 219│ 220 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA