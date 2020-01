Razrešujte primere z najbolj znanimi televizijskimi detektivi

Hercule Poirot, Endeavour Morse in Jack Frost so imena, ki so se zapisala v srca številnih ljubiteljic in ljubiteljev TV-kriminalk, vse napete preiskave omenjenih detektivov pa lahko spremljate v videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije.

Agatha Christie: Poirot (Agatha Christie's Poirot)

Belgijec Hercule Poirot, plod domišljije pisateljice Agathe Christie in eden od najslovitejših detektivov na svetu, se pojavi v 33 romanih, eni predstavi (Black Coffee) in v več kot petdesetih kratkih zgodbah, ki so jih objavili med letoma 1920 in 1975.

V priljubljeni britanski seriji je naslovnega junaka sijajno upodobil igralec David Suchet. Vsaka od 70 epizod je priredba romana ali kratke zgodbe Agathe Christie, Poirot pa je v njih glavni detektiv v preiskavi zločinov, najpogosteje umorov.

V videoteki Pickbox NOW je na voljo vseh trinajst sezon serije Agatha Christie: Poirot.

Napovednik serije Poirot:

Inšpektor Morse (Inspector Morse)

Serijo Inšpektor Morse so posneli po romanih Colina Dexterja, na lestvici stotih najboljših britanskih serij vseh časov pa je zasedla 42. mesto. Dokaz njene priljubljenosti sta tudi dve TV-izpeljanki – seriji Lewis in Endeavour.

John Thaw je izjemno užival v vlogi Morsa, saj je po igralčevih besedah ta lik povsem drugačen od klasičnih detektivov kot sta Poirot ali Sherlock Holmes. Čeprav je Morse genialen, se lahko tudi zmoti in pogosto aretira napačnega človeka, njegove primere pa vedno spremljajo ironične okoliščine.

V videoteki Pickbox NOW je na voljo vseh dvanajst sezon serije Inšpektor Morse.

V Frostovem slogu (A Touch of Frost)

Ena od najdaljših TV-serij temelji na romanih R. D. Wingfielda, v glavni vlogi Jacka Frosta – izkušenega in predanega detektiva, ki ima pogosto težave z nadrejenimi – pa spremljamo Davida Jasona.

Frost je zelo nadarjen in sočuten detektiv, njegov značaj pa opredeljujejo tudi druge, manj vzorne navade in lastnosti, na primer pitje čaja in kave drugih ljudi, zanemarjen zunanji videz in nered v prostorih, kjer se zadržuje.

Z birokracijo noče imeti opravka, zato morajo birokratske naloge običajno opraviti njegovi sodelavci, dokaze in druge informacije o primerih pa si ne zapisuje v policijsko beležnico, temveč na različne papirčke, ki jih najde v svojih žepih.

V videoteki Pickbox NOW je na voljo vseh petnajst sezon serije V Frostovem slogu.

Napovednik serije V Frostovem slogu: