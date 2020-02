Dokumentarna serija Divja čudežna dežela: Otoki evolucije nas bo podučila o življenjskemu ciklu otokov in nam razložila, zakaj so ti naravni laboratoriji evolucije.

Dokumentarna serija Divja čudežna dežela: Otoki evolucije nas bo podučila o življenjskemu ciklu otokov in nam razložila, zakaj so ti naravni laboratoriji evolucije. Foto: BBC Studios

Divja čudežna dežela: Otoki evolucije (Wild Wonderland: Islands of Evolution)

Premierno od sobote, 1. februarja, ob 13.05. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC Studios

V tej tridelni seriji profesor Richard Fortey preiskuje, zakaj so otoki naravni laboratoriji evolucije, pri čemer sreča nekatere najbolj edinstvene in izjemne živalske vrste.

Ta oddaja vam bo razkrila, da je evolucija veliko več kot samo "zakon močnejšega". V njej bodo obravnavali življenjski cikel otokov od njihovega rojstva in poselitve do razcveta evolucijske ustvarjalnosti.

Prav tako se bodo vprašali, kaj sledi, ko otok doseže zrela leta in se bliža svojemu koncu. Profesor Fortey bo srečal divje lemurje v deževnem gozdu Madagaskarja, na kislino odporne morske rakce na Havajih ter orjaške volkce na Madeiri, vse to med raziskovanjem skrivnih zakonitosti otoške evolucije.

Superveterinar – 1. del

Premierno vsako popoldne med tednom od ponedeljka, 3. februarja, ob 15.20. │ Foto: Banijay Rights

Spremljajte strastnega nevrokirurga Noela Fitzpatricka in njegovo ekipo več kot 200 veterinarjev, medicinskih tehnikov in fizioterapevtov. Ti zagotavljajo upanje živalim, ki so neločljivi člani njihovih družin.

Požrtvovalni posamezniki postavljajo življenjsko potrebno zdravljenje in pristno sočutje na povsem novo raven skozi izredno zapletene veterinarske izzive. Serija prikazuje surova čustva, dramo in veselje v kliniki Fitzpatrick Referrals.

Noel in njegova ekipa se poslužujejo izjemnih in inovativnih rešitev, da bi rešili življenje in okončine, ter prinašajo upanje in mir družinam, ki jim je bilo v mnogih primerih rečeno, da njihovega ljubljenčka ni moč rešiti.

Divje preživetje (Wildest Survival)

Premierno od četrtka, 13. februarja, ob 19. uri. │ Sezona: 2. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: Off The Fence

Raziskovali bomo izjemna življenja in adaptacije najbolj divjih, izjemnih in včasih čudaških živali. Ta serija je poučna, ustvarjalna in dramatična, saj razkriva bogat in raznolik svet živalskega vedenja – od pritlikavih pajkov in morskih velikanov do prefinjene uporabe orodja in neverjetnih nočnih prilagajanj.

V dokumentarni seriji Divje preživetje boste med drugim spoznali najbolj neverjetne načine, kako živali poiščejo hrano ali partnerja, ubežijo pred smrtjo in se maščujejo ter še marsikaj drugega.

Medvedi – mojstri preživetja (Bears - The Ultimate Survivors)

V nedeljo, 16. februarja, ob 13. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Spremljamo bomo tri vrste severnoameriških medvedov, ki se borijo za preživetje v hitro spreminjajočem se svetu.

Polarni medvedi razvijajo nove strategije lova, saj se njihov ledeni svet topi in klimatske spremembe pospešujejo tempo. Rjavi medvedje se učijo sobivati in deliti vire hrane v njihovem čedalje manj gostoljubnem habitatu. Posebna vrsta črnega medveda, ki so znani kot duhovni medvedi, lepo uspeva v odročnem deževnem gozdu.

Ti medvedi morajo vsakodnevno naprezati svoje možgane, da bi prepoznali nove priložnosti in bili kos izzivu negotove prihodnosti. Ni namreč nujno, da bo preživel najmočnejši, pač pa najpogumnejši in najpametnejši.

Zasledovalci njork (Puffin Patrol)

V soboto, 22. februarja, ob 13. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Raziskovali bomo barvito in zanimivo življenje njork. Z ustvarjalci oddaje bomo odpotovali od Newfoundlanda, doma največje kolonije njork v Severni Ameriki, do odmaknjenih krajev v Mainu in Walesu.

Ta dokumentarna oddaja, ki so jo snemali spomladi in poleti leta 2014, raziskuje edinstvene migracijske vzorce njork, njihove prehranjevalne navade in njihovo upadajočo populacijo.

Obala plenilcev (The Predator Coast)

V nedeljo, 9. februarja, ob 13. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Obala plenilcev je prav poseben del Afrike pod nadvlado levov, morskih psov, delfinov in strmoglavcev, a prav vse se morajo ukloniti vrhovnemu gospodarju – obalni ravnini, ki lahko podari življenje in ga tudi odvzame.

Neverjetni trenutki z živalmi (Incredible Animal Moments)

V nedeljo, 2. februarja, ob 13. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

S pomočjo arhivskih posnetkov iz bogate Smithsonianove zbirke naravoslovnih oddaj vam bodo predstavili nekatere najbolj nepozabne živalske trenutke, ki jih je kadarkoli zabeležila kamera.

Visokohitrostne kamere in osupljiva makro fotografija vam bosta odprla intimen vpogled v živalski svet, saj vam bomo predstavili povsem neverjetne prizore in očarljive trenutke, razdeljene v petih kategorijah – smrtonosni spopadi, čudaki naravi, vojne tolp, groba ljubezen in ekstremno starševstvo.

Divja Šrilanka: Svet leoparda (Wild Sri Lanka: Realm of the Leopard)

V nedeljo, 23. februarja, ob 13. uri. │ Št. epizod: 1 x 60 min. │ Foto: Earth Touch

Ta dokumentarec predstavlja raznolikost in barvitost divjih živali Šrilanke. Leopardi, šakali in krokodili so vrhovni plenilci, a tam živijo tudi nekatera najredkejša bitja na Zemlji, vključno s šobarjem in sivim lorijem.

Zahvaljujoč jugozahodnemu monsunu dež ohranja gozd bujen čez vse leto, človeški posegi pa so tam redki, toda večji del Šrilanke sestavljajo nižinske ravnine, ki ležijo v suhem območju države.

V tej zaprašeni goščavi nosi naziv vrhovnega plenilca šrilanski leopard. Spremljajte vsakodnevno življenje leopardov in njihovo premagovanje številnih preizkušen, s katerimi se spopadajo ob prihodu sušne sezone.